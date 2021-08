10 actrițe care au ignorat riscurile și au filmat pentru un rol în timp ce erau însărcinate

De multe ori, actrițele ne surprind cu transformările de look neașteptate prin care au trecut pentru a intra cât mai bine în pielea unui personaj și a-l portretiza așa cum ar trebui. Însă, pe lângă aceste schimbări, câteva actrițe au ascuns cu succes faptul că sunt însărcinate în timp ce interpretau un personaj. În cazul unora, au existat modificări în scenariu sau chiar în ceea ce privește vestimentația.

Penélope Cruz

Penélope Cruz era însărcinată atunci când filma pentru Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides. Sora actriței, a fost distribuită pe post de cascadoare, iar fiecare scenă de acțiune care era periculoasă a putut fi reprodusă ușor. Pelicula s-a bucurat de un succes fantastic, devenind unul dintre cele 10 filme cu cele mai mari încasări ale deceniului.

Halle Berry

În X-Men: Days of Future Past, o putem vedea pe Halle Berry purtând un costum de piele extrem de strâns și care nu îi dezvăluie și o burtică de gravidă. Cât încă se afla la filmări, actrița a aflat că era însărcinată în trei luni.

Gal Gadot

Gal Gadot ne-a dovedit că poate față oricărei provocări. Actrița era însărcinată în cinci luni atunci când a filmat pentru Wonder Woman. Când s-a întors la studiourile Leavesden din Londra pentru a filma o scenă suplimentară, departamentul de costume a trebuit să facă schimbări la vestimentația purtată de actriță, astfel încât silueta ei să poată fi modificată în postproducție. „Arătam foarte amuzant, ca o Wonder Woman însărcinată cu Broscoiul Kermit”, povestea actrița.

Kate Winslet

Nu poate trece nimeni cu vederea peste implicarea cu care actrița Kate Winslet își tratează fiecare rol. Pentru filmul Divergent, în care a jucat-o pe Jeanine Matthews, putem spune că și-a întrecut toate limitele, chiar și cele fizice. La vremea respectivă, actrița era însărcinată în cinci luni cu fiul ei, Bear Blaze, iar costumul, dar și iPad-ul așezat strategic, au ajutat-o să își ascundă burtica de gravidă. În cele șase luni pe care le-a petrecut la filmări, echipa de producție a fost atentă la unghiul din care era filmată actrița pentru a-și ascunde sarcina.

Reese Witherspoon

În filmul Vanity Fair din 2004, Reese Witherspoon o interpretează pe Becky Sharp. În timpul filmărilor, actrița era însărcinată în cinci luni cu al doilea copil. Sarcina ei nici nu a fost observată, iar asta pentru că adesea era văzută purtând rochii de epocă voluminoase.

Isla Fisher

În timpul filmărilor pentru Burke and Hare, lansat în 2010, Isla Fisher era însărcinată în trei luni și și-a ascuns sarcina față de colegii ei de platou. Aceștia nu și-au dat seama, mai ales că actrița purta un corset în film. Vedeta a confirmat mai târziu că așteaptă al doilea copil, alături de soțul ei, Sacha Baron Cohen.

Ellen Pompeo

Episodul din sezonul șase din Grey’s Anatomy în care Meredith Grey, jucată de Ellen Pompeo, și-a donat ficatul tatălui ei înstrăinat, a fost gândit cu foarte mare atenție înainte. Iar asta pentru că povestea trebuia de fapt să ascundă sarcina actriței. Pompeo era însărcinată cu fiica ei, Stella Luna. Scenariștii au decis ulterior ca actrița să își filmeze înainte scenele pentru a-și putea lua mai devreme concediu de maternitate.

Naomi Watts

Și Naomi Watts și-a ascuns sarcina atunci când filma pentru un rol. În timp ce lucra la thriller-ul Eastern Promises, lansat în 2007, ea era însărcinată și a reușit să depășească așteptările tuturor. L-a născut pe primul ei fiu în 2007, iar pe al doilea în 2008.

Scarlett Johansson

Scarlett Johansson anunța în 2014, alături de partenerul ei de la vremea respectivă, Romain Dauriac, că este însărcinată. Actrița filma atunci pentru Avengers: Age of Ultron. Cu ajutorul echipei de producție, dar și celorlalți colegi de platou, interpretarea personajului interpretat de ea, Natasha Romanoff, a fost surprinzătoare, iar sarcina actriței nu a fost observată.

Angelina Jolie

Pânâ când a terminat filmările pentru drama Changeling, Angelina Jolie și-a păstrat sarcina secretă. Personajul pe care ea îl joacă în film este o mamă care își pierde fiul. Actrița i-a născut pe gemenii Vivienne și Knox în iulie 2008, cu câteva luni înainte de premiera peliculei.

Foto: PR

