10 actori foarte buni care au jucat în filme foarte proaste

Când vine vorba de actori foarte buni care fac alegeri profesionale greșite, sunt o mulțime dintre care am fi putut alege. Însă aceasta este o listă subiectivă, bazată pe preferințele redacției ELLE, a unor actori foarte buni (o spun carierele lor recompensate cu succes din plin) care au jucat în filme foarte proaste.

Jake Gyllenhaal în „Prince of Persia: The Sands of Time”

Jake a strălucit în Brokeback Mountain, alături de Heath Ledger, Nightcrawler (pentru care a și fost nominalizat la un Glob de Aur) sau Nocturnal Animals, însă nu a fost la fel de inspirat când a ales să joace în Prince of Persia: The Sands of Time, un film action fantasy regizat de Mike Newell după jocul video cu același nume. Criticii au spus că filmul e mai bun decât alte adaptări după jocuri, dar nu i-au găsit multe alte calități.

Daniel Day-Lewis în „Nine”

Musicalul lui Rob Marshall din 2009 este exemplul perfect de film nefericit în care joacă actori foarte buni. O adaptare după Fellini, filmul îl pune pe Daniel Day Lewis alături de Marion Cotillard, Penelope Cruz, Judi Dench, Fergie, Kate Hudson, Nicole Kidman și Sophia Loren, dar niciunul dintre aceștia nu reușește să salveze pelicula de la dezastru (de critică și de casă). Nici măcar Daniel Day-Lewis, al cărui talent a fost recompensat de trei ori cu premiul Oscar (pentru My Left Foot, There Will Be Blood și Lincoln).

Kate Winslet în „Wonder Wheel”

Drama lui Woody Allen cu Jim Belushi, Kate Winslet, Juno Temple și Justin Timberlake în rolurile principale spune povestea celei de-a doua soții și a fiicei unui operator de carusel, ambele având aventuri. Și deși rolul lui Winslet a fost apreciat de unii critici, filmul nu a reușit nici măcar să recupereze în cinematografe banii care au fost investiți în producție. Kate Winslet, în schimb, a avut parte de roluri mult mai bune și apreciate de public și critici deopotrivă în Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Finding Neverland, Revolutionary Road, Mildred Pierce sau The Reader, pentru care a și câștigat Oscarul.

Cate Blanchett în „The Monuments Men”

Cate Blanchett a câștigat premii Bafta, Oscar sau Globul de Aur pentru rolurile din cariera ei atât de prolifică, dar nu a reușit să salveze producția ambițioasă a lui George Clooney, bazată pe cartea The Monuments Men: Allied Heroes, Nazi Thieves and the Greates Treasure Hunt in History, despre grupul de aliați care încearcă să recupereze artefactele culturale făcute pierdute de naziști în timpul celui de-al doilea război mondial.

Jennifer Lawrence în „Passengers”

Jennifer Lawrence e mult mai mult decât Katniss Everdeen (nu că acest personaj nu ar fi important) – rolurile ei din Winters Bone, Silver Linings Playbook sau American Hustle stau mărturie. Însă în Passengers, alături de Chris Pratt, povestea lor de dragoste intergalactică nu reușește să fie credibilă. Și asta nu din cauza ei, ci a scenaristului Jon Spaihts și a regizorului Morten Tyldum.

Meryl Streep în „Lions for Lambs”

Ce mai e de spus despre Meryl Streep în afară de o înșiruire de roluri extraordinare în Iubita locotenentului francez, Out of Africa, Doubt, Julie & Julia, The Post și, practic, aproape orice film în care a jucat? Că a ales greșit când a apărut în Lions for Lambs, proiectul lui Robert Redford din 2007 despre legăturile dintre soldații din Afganistan, senatorii americani și un profesor de colegiu. Dar poate că nu a putut să îl refuze pe Redford, partenerul său din Out of Africa.

Amy Adams în „Leap Year”

De la prințesa fermecătoare din Enchanted la rolurile mult mai complexe din Doubt, The Fighter, The Master sau American Hustle, Amy Adams a reușit să convingă întreg mapamondul că este una dintre cele mai bune actrițe ale generației sale. Și partenerul său din Leap Year, Matthew Goode, cu siguranță poate fi enumerat printre alți actori foarte buni. Însă în acest film cei doi nu reușeșc să își găsească prea multe în comun, iar asta trece prin ecran, împreună cu un ritm cel puțin dubios al acțiunii.

Anthony Hopkins în „Transformers: The Last Knight”

Când vine vorba de actori foarte buni, probabil că Anthony Hopkins trebuie să se afle foarte aproape de capul oricărei liste. Ceea ce nu înseamnă că fiecare rol al său a fost epocal. Departe de Silence of the Lambs, The Remains of the Day, Nixon sau The Dresser, contribuția sa la Transformers: The Last Knight nu reușește să impresioneze (și nici Mark Whalberg nu reușește să îl ajute).

Nicole Kidman în „Trespass”

Cariera uluitoare a lui Nicole Kidman (cu un premiu Oscar, două Emmy, cinci Globuri de Aur și un Urs de Argint) ar fi putut să se lipsească de rolul din Trespass, unde îi dă replica lui Nicolas Cage, care îl interpretează pe soțul său. Filmul a fost atât de prost primit de critici încât a ajuns să se lanseze direct pe DVD – și să fie enumerat printre cele mai proaste filme ale anului 2011.

Julianne Moore în „6 Souls”

Dacă ți-a plăcut de Julianne Moore în Boogie Nights, The End of the Affair, Far from Heaven, The Hours, Magnolia, A Single Man, Game Change și multe, multe altele, asta nu e o garanție că ți-ar plăcea să urmărești 6 Souls sau Shelter (pelicula a avut nume diferite pe fiecare parte a Atlanticului). Filmul nu te va speria, cum ar trebui să o facă un horror, ci o să îți arate doar de ce a avut printre cele mai proaste critici pe care le-a avut vreodată un proiect cinematografic.

