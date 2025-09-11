Apartamente de la 45.500 de euro, oferte și creditul potrivit la cel mai mare târg imobiliar din România. Află cum poți participa gratuit

Peste 100 de expozanți din sfera imobiliară, dar și din domenii conexe, se reunesc la Palatul Parlamentului din Capitală pentru a lua parte la cel mai mare eveniment de real estate din România – Salonul Imobiliar București.

La târgul imobiliar organizat alături de Imobiliare.ro participă nume mari din sectorul rezidențial precum – North Bucharest Investment, SkyLight Residence, Siena Residence, Panorama City, EnVogue Residence, Horizon City, Serenity Residence, Lebăda Lake Residence, HILS Development, Plaza Residence, Amesa Residence, Trâmbițașu Estate, SudRezidențial și mulți alții.

Vizitatorii vor putea să beneficieze în cele trei zile de târg de numeroase oportunități de investiții în țară și în străinătate și de oferte speciale pregătite de expozanți. Prețurile vor porni de la doar 9.900 euro în cazul caselor de tip A frame și de la 45.500 de euro în cazul apartamentelor.

Imobiliare.ro le facilitează, de asemenea, celor interesați de realizarea unei achiziții accesul la un instrument de evaluare a proprietăților.

Piața oferă acum o ofertă diversă, dar și deschidere la negociere, iar informarea corectă este cheia unor decizii bune. De aceea, Imobiliare.ro vine la Salonul Imobiliar București cu noutatea prețExpert – un instrument unic, gratuit, disponibil online, care îi ajută pe cumpărători să înțeleagă rapid dacă un preț este corect raportat la piață. Prin această combinație de oportunități și date transparente, vrem să îi încurajăm pe vizitatori să profite de acest context favorabil și să exploreze încrezători opțiunile existente', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

La evenimentul organizat la Palatul Parlamentului, în perioada 12-14 septembrie, vor participa și reprezentanți ai celor mai mari bănci din România și brokeri de credite profesioniști, precum cei activi în rețeaua Imobiliare.ro Finance. Aceștia îi vor ajuta pe vizitatori să-și găsească în cadrul târgului nu doar locuința mult visată, ci și creditul potrivit nevoilor și bugetului lor. Mai mult, vizitatorii care aplică pentru un credit ipotecar în cadrul târgului au oportunitatea de a primi un card cadou IKEA în valoare de 500 de lei.

Privim perioada pe care o traversăm ca pe o oportunitate de a fi și mai aproape de clienții noștri. Rolul nostru la Imobiliare.ro Finance este să simplificăm accesul la finanțare și să oferim soluții adaptate fiecărui profil de cumpărător. La Salonul Imobiliar București venim cu încrederea că, printr-o abordare personalizată, fiecare client poate lua decizii financiare corecte și sustenabile pe termen lung pentru a-și îndeplini visul de a deveni proprietar', a declarat Andrei Cazacu, Franchise Network Director Imobiliare.ro Finance.

La toate acestea se adaugă vouchere de 500 de euro la achiziția unei proprietăți în cadrul evenimentului, o tombolă la care poți câștiga un premiu în valoare de 25.000 de lei, dar și degustări, pentru o experiență unică și relaxantă.

Salonul Imobiliar București își deschide porțile vineri, de la ora 12:00. Poți intra gratuit la cel mai mare eveniment de real estate din România cu Imobiliare.ro. Invitațiile pot fi DESCĂRCATE AICI. Fiecare dintre acestea permite accesul a până la patru persoane în cadrul evenimentului.

