Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare

Homepage  / Imobiliare
  . Actualizat 16.09.2025, 13:19,  de  Advertorial
Analiză Imobiliare.ro: 70% dintre locuințele noi din Capitală s-au construit în ultimii cinci ani în trei sectoare

Prețuri și cu 40% mai mari în cartierele care au reprezentat vârful de lance' al dezvoltării rezidențiale

Aproximativ 63.000 de locuințe au fost construite în ultimii cinci ani în București, acestea având o pondere de 20% în totalul livrat la nivel național. Sectorul 4 a fost motorul care a susținut dezvoltarea imobiliară a Capitalei din 2020 și până în prezent. Următoarele două epicentre de creștere au fost Sectoarele 3 și 6.

Activitatea pe segmentul rezidențial nou a fost concentrată în cartierele – Berceni, Brâncoveanu, Pallady, Titan, Drumul Taberei și Militari. Iar prețurile au avansat aici chiar și cu 40%, potrivit datelor Imobiliare.ro.

Locuințele cu 2 camere au reprezentat mai bine de jumătate din totalul celor finalizate în Capitală. Cele cu 3 camere au avut o proporție de 23% în total, iar garsoniere de circa 18%. Bucureștiul nu a fost în ultimii ani un oraș cu o ofertă bogată pentru cei care și-au dorit să aibă parte de cât mai mult spațiu. Doar 5% din locuințele finalizate au avut, de exemplu, 4 camere și mai puțin de 1.000 au dispus de cel puțin 5 camere.

Dezvoltarea în jurul unor epicentre înseamnă, teoretic, infrastructură, servicii și fluxuri de oameni. Pentru un cumpărător, asta înseamnă randament investițional mai bun, lichiditate crescută la revânzare și protecție pe termen lung a valorii proprietății. Dar există și dezavantaje la scara unui oraș: competiția ridicată între proiecte pe zone restrânse, presiunea pe infrastructură, risc de supraaglomerare și concentrări de prețuri crescute. Pentru un cumpărător asta înseamnă că oportunitatea de creștere spectaculoasă a valorii este mai redusă și selecția proiectului potrivit devine esențială', a declarat Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

Sectorul 4, inima Capitalei: 15.000 de locuințe noi și cele mai bune prețuri

Sectorul 4 a devenit treptat acasă' pentru tot mai mulți români, aproape 333.500 de persoane avându-și domiciliul aici la mijlocul anului trecut, conform datelor Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București consultate de Imobiliare.ro.

Dezvoltarea imobiliară constantă pe segmentul rezidențial nou a fost cheia evoluției spectaculoase a unor cartiere sprecum Berceni sau Apărătorii Patriei și a schimbat complet aspectul unor zone mai puțin ofertante în trecut, precum cea a vechilor Sere Berceni sau cea aflată în imediata apropiere a CET Progresul. 

Prețurile accesibile au făcut locuințele noi extrem de atractive pentru potențialii cumpărători și continuă să reprezinte un magnet pentru cei care își doresc să facă o achiziție. Potrivit datelor Imobiliare.ro, în primul trimestrul al anului 2020 prețul mediu solicitat în Berceni era, în cazul apartamentelor, de 1.106 euro/mp util. Până la finele trimestrului I 2025 dezvoltatorii au crescut prețurile cu 22%, dar chiar și în aceste condiții locuințele aflate în acest cartier rămân unele dintre cele mai ieftine din oraș. Luna trecută, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a ajuns la 1.445 euro/mp util.

În niciun alt sector din Capitală nu s-au livrat, din 2020 și până la finele lui 2024, mai multe locuințe cu 1 sau 2 camere ca în Sectorul 4. La acestea s-au adăugat circa 3.800 de locuințe cu 3 și 4 camere, plus 114 locuințe cu cel puțin 5 camere, cele mai puține finalizate de-a lungul ultimilor cinci ani în București.

Deși există în continuare proiecte imobiliare aflate în diverse stadii de dezvoltare în cartierele Sectorului 4, numărul autorizațiilor noi de construire eliberate de Primăria Sectorului 4 scade constant. În 2020 au fost emise 110 autorizații pentru clădiri rezidențiale pentru ca în 2023 și 2024 numărul acestora să ajungă la circa 40.

Dacă analizăm strict evoluția segmentului nou din primul trimestru al anului 2025 vedem o încetinire masivă a ritmului în care au fost finalizate locuințele în Sectorul 4. Au fost terminate lucrările de construcții pentru 129 de locuințe, simțitor mai puține decât în perioadele similare ale anilor trecuți. În plus, în niciun alt trimestru din ultimii cinci ani nu s-au mai dat în folosință la nivelul Sectorului 4 mai puține locuințe cu 2 camere ca la începutul lui 2025, mai exact doar 53.

Sectorul 4 a devenit unul dintre cei mai atractivi poli de dezvoltare imobiliară, datorită investițiilor consistente în infrastructură, modernizării zonei și accesului facil către centrul Bucureștiului. Aceste avantaje, alături de diversitatea proiectelor rezidențiale și raportul echilibrat între preț și calitate, atrag atât dezvoltatorii, cât și cumpărătorii interesați de locuințe noi', a declarat Ramona Ganea, Director Vânzări SudRezidențial.

Sectorul 3: patria locuințelor cu 3 camere și campion la livrări la începutul lui 2025

Chiar dacă are o suprafață relativ similară cu cea ocupată de vecinul său – Sectorul 4, în Sectorul 3 își au domiciliul cele mai multe persoane, peste 483.000. Acesta este și principalul rival al Sectorului 4 când vine vorba de ritmul în care s-au livrat în ultimii ani proprietățile rezidențiale. Aproape 14.700 de locuințe au fost finalizate aici de la începutul lui 2020 și până la finele lui 2024, 53% dintre acestea având 2 camere. 

Numărul locuințelor cu 3 camere a crescut în mod constant pe parcursul ultimilor ani, acestea ajungând să reprezinte 23% din totalul livrărilor. Niciun alt sector nu se poate lăuda cu mai multe astfel de unități finalizate. 

În schimb, ultimii ani au adus o scădere continuă în numărul locuințelor cu o cameră care au fost finalizate în cartierele Sectorului 3. Abia în trimestrul I 2025 s-a putut observa o revenire pe acest segment când numărul unităților finalizate a fost echivalent cu mai bine de jumătate din totalul aferent întregului an 2024.

În total, în perioada ianuarie-martie 2025 au fost finalizate 970 de locuințe în Sectorul 3, mai multe decât în toate celelalte sectoare bucureștene. 

Două cartiere s-au remarcat în ultimii cinci ani pentru extinderea segmentului rezidențial nou de la nivelul Sectorului 3 – Pallady și Titan. Prețurile au crescut cu 25%, respectiv cu 38% în cele două cartiere, conform datelor Imobiliare.ro. La finele acestei veri, dezvoltatorii solicitau un preț mediu de 1.442 euro/mp util pentru apartamentele din zona Pallady scoase la vânzare, respectiv de 1.597 euro/mp util pentru cele localizate în cartierul Titan. 

Cererea se menține, în momentul de față, la un nivel ridicat în Sectorul 3, pentru fiecare apartament nou scos la vânzare în cele două zone existând, în medie, doi, respectiv patru potențiali cumpărători.

Cererea rezidențială din București a cunoscut o evoluție semnificativă în ultimii ani, iar sectoarele 3 și 4 se conturează ca puncte de interes majore, datorită raportului bun între preț, infrastructură existentă și accesibilitatea transportului public. Sectorul 3, în mod particular, concentrează proiecte de mari dimensiuni și oferă premisele unei dezvoltări urbane integrate, susținute atât de investițiile publice, cât și de cele private. În acest context, vedem o orientare clară a cumpărătorilor către zone care oferă predictibilitate, conectivitate și proximitate față de facilități esențiale. Aceste direcții vor continua să influențeze deciziile de investiții și politicile de finanțare în perioada următoare', a declarat Bogdan Bălașa, General Manager HILS Development. 

Sectorul 6: prețurile au explodat în ultimii ani, odată cu cererea ridicată și numărul mic de autorizații

Peste 14.000 de locuințe au fost finalizate în ultimii cinci ani și pe raza Sectorului 6, aproximativ 55% dintre acestea având 2 camere. Atât garsonierele, cât și locuințele cu 3 camere au reprezentat circa 21% din totalul livrat, conform datelor Direcției Regionale de Statistică a Municipiului București.

Cartiere precum Militari sau Drumul Taberei au oferit, de-a lungul timpului, opțiuni avantajoase celor care și-au dorit să devină proprietari. Prețurile au avansat, însă, spectaculos. Dacă la începutul pandemiei cumpărătorii puteau achiziționa apartamente în Militari cu mai puțin de 1.000 euro/mp util, o raritate în Capitală, deja la începutul anului prețul mediu solicitat pentru locuințele noi ajungea la o medie de 1.325 euro/mp util – în continuare destul de redusă față de cea practicată în alte cartiere bucureștene, dar cu 42% mai mare decât în 2020. 

Avansul a continuat și în 2025, la finele lunii august prețul mediu apropiindu-se de pragul de 1.500 euro/mp util. În același timp, cererea se menține la un nivel ridicat, mai bine de 4 potențiali cumpărători arătându-și interesul la sfârșitul verii pentru fiecare apartament nou listat la vânzare pe Imobiliare.ro.

Un avans cu 40% a putut fi observat la nivelul prețurilor, într-o perioadă de cinci ani, și în cazul cartierului Drumul Taberei. În august 2025 a fost depășit pragul de 1.700 euro/mp util, acesta fiind cel mai scump cartier în rândul celor șase analizate care au susținut în ultimii ani o bună parte din dezvoltarea rezidențială a Capitalei. Cererea se menține, de asemenea, la un nivel ridicat, similar cu cel întâlnit în cartierul vecin, Militari.

Numărul autorizațiilor de construire emise de Primăria Sectorului 6 pentru clădiri rezidențiale a scăzut, în același timp, într-un ritm susținut din 2020. Mai mult, aici au fost eliberate mai puține autorizații decât în toate celelalte sectoare ale Capitalei, mai exact circa 260 față de 600 în Sectorul 1 sau 490 în Sectorul 3.

Anul acesta împlinim 11 ani de activitate pe piața rezidențială din Capitală. Iar de la bun început noi ne-am concentrat atenția asupra Sectorului 6. Am fost atrași de faptul că aici existau cartiere deja apreciate de bucureșteni, Militari și Drumul Taberei fiind mult mai liniștite și comparativ cu alte zone ale orașului. Credem că investițiile în infrastructură derulate în ultimii ani, inclusiv extinderea rețelei de metrou, au făcut ca Sectorul 6 să fie și mai atractiv pentru mulți potențiali cumpărători, ceea ce ne confirmă strategia inițială de a ne orienta către această zonă', a declarat Radu Dumitrescu, Sales Manager EnVogue Residence.

Despre Imobiliare.ro

Imobiliare.ro este site-ul de imobiliare din România cu cea mai mare încredere în rândul utilizatorilor. Imobiliare.ro promite celor care își caută o locuință, cumpărători și chiriași, cea mai bună experiență de căutare și îi ajută să ia cea mai bună decizie pentru a găsi casa ideală. Totodată, Imobiliare.ro este principalul furnizor de date și statistici imobiliare pentru presa din România, comunicând cu regularitate analize, rapoarte și indici despre evoluția pieței imobiliare.

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) Letty s Plymouth Barracuda (Glossy Black) - ediția nr.33 (Fast&Furious) 59.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Apartamente de la 45.500 de euro, oferte și creditul potrivit la cel mai mare târg imobiliar din România. Află cum poți participa gratuit
Imobiliare
Apartamente de la 45.500 de euro, oferte și creditul potrivit la cel mai mare târg imobiliar din România. Află cum poți participa gratuit
Imobiliare.ro Finance: Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii și timișorenii plătesc cele mai mici rate. Cum va evolua piața de creditare din toamnă?
Imobiliare
Imobiliare.ro Finance: Clujenii iau cele mai mari credite ipotecare. Ieșenii și timișorenii plătesc cele mai mici rate. Cum va evolua piața de creditare din toamnă?
Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?
Imobiliare
Indicele Imobiliare.ro: Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară. Cum vor evolua prețurile până la finalul verii?
Imobiliare.ro Finance: Ce venituri trebuie să ai azi pentru a-ți cumpăra o locuință nouă cu credit ipotecar înainte de majorarea TVA?
Imobiliare
Imobiliare.ro Finance: Ce venituri trebuie să ai azi pentru a-ți cumpăra o locuință nouă cu credit ipotecar înainte de majorarea TVA?
Românii interesați de locuințe ieftine. Topul celor mai populare cartiere din marile orașe
Imobiliare
Românii interesați de locuințe ieftine. Topul celor mai populare cartiere din marile orașe
Liderii pieței imobiliare, premiați pentru inovație și profesionalism. Cine sunt marii câștigătorii al galei Imobiliare.ro AWARDS 2025
Imobiliare
Liderii pieței imobiliare, premiați pentru inovație și profesionalism. Cine sunt marii câștigătorii al galei Imobiliare.ro AWARDS 2025
Libertatea
Cezar Ouatu s-a despărțit de logodnica sa, Raluca Jurca. A recunoscut cu greu separarea
Cezar Ouatu s-a despărțit de logodnica sa, Raluca Jurca. A recunoscut cu greu separarea
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Cum a apărut Violeta Bănică cu iubitul în America. Weekendurile sunt și pentru relaxare, nu doar pentru învățat
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat bărbatul când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Ella Vișan de la Insula iubirii 2025 are un nou iubit. Cum a reacționat bărbatul când a văzut scenele intime cu ea și Teo la TV
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
Ce blugi se poartă în 2025. Trendul a luat amploare deja și vei vedea acest model peste tot în noul sezon!
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Wow, ce repede trec anii! Fiul cel mare al Nicoletei Luciu, Zsolt jr., a depășit-o în înălțime pe mama lui! Imagini recente cu Nicoleta Luciu și copiii ei! Fosta vedetă TV are de ce să fie mândră! Foto
Nu îi mai răspunde la telefon! Ce s-a întâmplat între Irina și tatăl ei, Irinel Columbeanu. Tânăra a venit din nou în România, dar nici nu i-a spus părintelui său și nici nu i-a răspuns la telefon când el a sunat-o. Ce s-a aflat acum
Nu îi mai răspunde la telefon! Ce s-a întâmplat între Irina și tatăl ei, Irinel Columbeanu. Tânăra a venit din nou în România, dar nici nu i-a spus părintelui său și nici nu i-a răspuns la telefon când el a sunat-o. Ce s-a aflat acum
catine.ro
Robert Redford a murit. Actorul din „All the President’s Men” și fondatorul Sundance avea 89 de ani
Robert Redford a murit. Actorul din „All the President’s Men” și fondatorul Sundance avea 89 de ani
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 17 septembrie 2025. Capricornii se bucură de fiecare zi. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Magneziu vs. Melatonină. Care te ajută să dormi mai bine
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Totul despre dieta Blue Zone: principii, avantaje si dezavantaje
Mai multe din imobiliare
Raport Imobiliare.ro: Chiriile în vizorul românilor. Cât plătești pentru un apartament în cele mai mari orașe din țară?
Raport Imobiliare.ro: Chiriile în vizorul românilor. Cât plătești pentru un apartament în cele mai mari orașe din țară?
Imobiliare

+ Mai multe
Locuiești în visul tău sau doar îl privești? Primăverii – locul unde fiecare metru pătrat reflectă luxul
Locuiești în visul tău sau doar îl privești? Primăverii – locul unde fiecare metru pătrat reflectă luxul
Imobiliare

+ Mai multe
De la mobilier elegant la vile spectaculoase și zone exclusiviste. Ce element definește cu adevărat luxul într-o casă?
De la mobilier elegant la vile spectaculoase și zone exclusiviste. Ce element definește cu adevărat luxul într-o casă?
Imobiliare

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC