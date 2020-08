Studiu: de ce par unii oameni mai protejați de coronavirus?

Unii oameni par mai bine protejați de coronavirus decât alții, este una dintre concluziile la care au ajuns oamenii de știință după 7 luni de la debutul pandemiei. În vreme ce sunt cunoscute motivele pentru care o parte dintre pacienții cu Covid-19 fac forme severe ale bolii (comorbiditățile precum diabetul, bolile cardiace, bolile de plămâni, obezitatea, toate joacă un rol serios), încă nu este clar de ce alții fac forme ușoare și aproape că nu resimt boala.

Deși cercetătorii nu dețin încă informații certe în legătură cu cei care par mai protejați de coronavirus, un studiu incipient publicat în jurnalul de specialitate Nature Reviews Immunology arată că un procent al populației are celule imune care sunt capabile să recunoască părți ale virusului Sars-CoV-2, ceea ce ar însemna că acești oameni reacționează rapid de la infectare.

Unul dintre autorii studiului, Alessandro Sette, de la Center for Infectious Disease and Vaccine Research de la La Jolla Institute for Immunology, a vorbit pentru CNN despre descoperire. „Ce am aflat este că oameni care nu au fost expuși niciodată la Sars-CoV-2… aproape jumătate dintre acești oameni au o reacție la nivelul celulelor T.”

Celulele T, care apar în trei tipuri, sunt create de organism după infecții, pentru a preveni viitoare infectări cu același tip de organism, iar una dintre varietăți este capabilă să rețină caracteristicile unui virus, spre exemplu. Astfel de celule au fost descoperite accidental în sângele mai multor oameni care au luat parte la un studiu în San Diego, între 2015 și 2018, deci înainte de debutul epidemiei. Celulele din sângele celor care nu au luat contact cu noul coronavirus, descoperite de Sette și Shane Crotty, de asemenea autor al studiului, au reacționat totuși la virusul Sars-CoV-2. De fapt, a afirmat Alessandro Sette, „aproape jumătate dintre oameni aveau reactivitate la Sars-CoV-2.”, ceea ce ar putea explica faptul că sunt mai protejați de coronavirus.

Cei doi specialiști nu sunt singurii care au observat fenomenul, deja consemnat în laboratoare din toată lumea, iar ei subliniază că celulele „ar putea proveni de la coronavirusurile care cauzează răceala comună, cu care oamenii s-au mai întâlnit înainte”. Întrebarea cea mare în acest context este dacă aceste celule îi face pe oamenii care le dețin să fie mai protejați de coronavirus. „Nu știm dacă celulele ajută sau nu”, a declarat Shane Crotty pentru CNN, „dar credem că e rezonabil să speculăm că ar putea să ajute. Nu e ca și cum am crede că ne protejează complet împotriva infectării, dar dacă ai deja niște celule, ele pot să lupte cu virusul mai repede, așa încât e plauzibil că, în loc să ajungi în terapie intensivă, nu ajungi. Și, în loc să fii internat, ai doar o răceală urâtă.”

Însă reactivitatea celulelor T nu înseamnă neapărat că unii oameni sunt pur și simplu protejați de coronavirus. Într-un anumit sens, această reactivitate s-ar putea dovedi o veste proastă. Dr. Arturo Casadevall, șeful departamentului de microbiologie moleculară și imunologie de la Johns Hopkins School of Public Health a declarat pentru CNN că „unul dintre lucrurile pe care le știm despre această boală este că te omoară dacă ai un răspuns imunitar exuberant, în plămâni…. Așa că, atunci când spunem, au reactivitate a celulelor T, asta i-ar putea ajuta pe unii, și le-ar putea dăuna altora.”

Așa încât nu e clar dacă realmente unii oameni sunt neapărat mai protejați de coronavirus decât alții. „Cea mai mare problemă este că toată lumea vrea un răspuns simplu. Nimeni nu vrea să audă că este imprevizibil, pentru că există multe variabile în joc, precum istoricul medical, alimentația, felul în care te-ai infectat, ce cantitate de virus, chiar și momentul la care te-ai infectat. Toate aceste variabile se combină în moduri imprevizibile.”, a declarat Casadevall.

