Grupa sanguină te poate predisupune la forme severe de Covid-19. Care sunt cele mai vulnerabile?

Grupa sanguină a unei persoane a fost deja asociată cu diferite severități ale bolii Covid-19, iar acum două noi studii par să confirme că persoanele cu grupa 0 ar avea un risc mai scăzut de infectare, dar și de a dezvolta forme grave în urma infectării cu coronavirus. Totuși experții afirmă că e nevoie de mai multe cercetări în această direcție, până se va ajunge la o concluzie certă.

Însă studiile de până acum au ajuns la dovezi că grupa sanguină poate juca un rol în șansele unei persoane de a se infecta cu coronavirus. Un studiu danez, realizat pe un eșantion de 7.422 de persoane care au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, a arătat că 38,4% dintre aceștia aveau grupa 0, în vreme ce 44,4% aveau tipul de sânge A2. Un alt studiu, realizat în Canada pe doar 95 de pacienți care se aflau în stare critică în urma infectării, a arătat că dintre cei cu grupele A sau AB 84% au avut nevoie de ventilație mecanică, în vreme ce dintre persoanele cu grupele 0 sau B doar 61% necesitau procedura.

Cei cu grupa sanguină A sau AB au necesitat și o ședere mai îndelungată în unitățile de terapie intensivă, arată studiul canadian citat de CNN, adică o medie de 13,5 zile, față de 9 zile pentru ceilalți. Medicul Mypinder Sekhon, specialist în terapie intensivă și autor al studiului realizat în Canada, a precizat totuși că deși grupa de sânge poate juca un rol „nu cred că este unul mai mare decât ceilalți factori de risc pentru severitatea bolii, precum vârsta sau comorbiditățile. Dacă cineva are grupa A nu trebuie să se panicheze. Și dacă ai grupa sanguină 0 nu ești liber să ieși în baruri.” Specialistul a și speculat că cei cu grupa de sânge 0 ar putea avea mai puține probleme de coagulare a sângelui, lucru despre care se știe că este un factor în severitatea cazurilor de Covid-19.

Și Dr. Torben Barington, autorul studiului danez și profesor la Odense University Hospital și University of Southern Denmark, insistă că nu se știe dacă rezultatele cercetărilor lor indică o anumită protecție pentru cei care se încadrează în grupa sanguină 0 sau dacă oamenii care au sânge din celelalte tipuri sunt mai vulnerabili, dar că, dacă vor reuși să își dea seama cum funcționează infectarea în funcție de grupa de sânge, asta ar putea ajuta la dezvoltarea unor tratamente.

Un alt studiu, publicat în The New England Journal of Medicine în luna iunie, arăta că pacienții cu grupa sanguină A au un risc mai ridicat decât cei cu grupa 0 să se infecteze cu coronavirus.

