Cel mai bun vaccin împotriva coronavirusului e gata de aprobare. Ce înseamnă că are o eficiență de 90%?

Companiile Pfizer și BioNTech au anunțat ieri că au dezvoltat cel mai bun vaccin împotriva coronavirusului dintre cele aflate până acum în fazele finale de testare în toată lumea, susținând că produsul lor poate preveni dezvoltarea Covid-19 pentru 90% dintre oameni, după cum au arătat analizele preliminare.

Vaccinul Pfizer a fost testat până acum pe 43.500 de persoane, în șase țări, și încă un indiciu care arată că ar fi cel mai bun vaccin dezvoltat până acum este acela că nu au fost semnalate probleme legate de siguranța sa. Companiile care l-au realizat își doresc ca vaccinul să fie aprobat de urgență de instituțiile abilitate, până la finalul lunii, ceea ce l-ar transforma în vaccinul care ar fi fost dezvoltat și testat în cea mai scurtă perioadă înregistrată până acum.

Oamenii de știință, dar și politicienii au salutat apariția acestui cel mai bun vaccin împotriva coronavirusului, iar Sir John Bell, profesor de medicină la Oxford University, a declarat pentru BBC că „probabil sunt primul care spune asta, dar o voi spune cu încredere: viața se poate întoarce la normal din primăvară.” Chiar și bursele au înregistrat creșteri semnificative la anunțul Pfizer și BioNTech.

Cum funcționează cel mai bun vaccin împotriva coronavirusului dezvoltat până acum?

Datele obținute de cele două companii arată că sunt necesare două doze de vaccin, administrate la trei săptămâni distanță. Testele efectuate în SUA, Germania, Brazilia, Argentina, Africa de Sud și Turcia arată că o protecție de 90% este obținută la o săptămână de la administrarea celei de-a doua doze.

Deși în acest moment există peste 10 candidați la titlul de cel mai bun vaccin împotriva coronavirusului în întreaga lume, vaccinul Pfizer și BioNTech e primul care arată rezultate bune. Acesta se bazează pe o abordare experimentală, care implică injectarea unei părți din codul genetic al coronavirusului, pentru a pregăti sistemul imunitar. Din teste a rezultat că vaccinul învață corpul să producă anticorpi, dar stimulează și celulele T să lupte împotriva coronavirusului.

Încă nu se știe dacă acest vaccin oprește răspândirea virusului sau doar dezvoltarea simptomelor cauzate de acesta, sau dacă vaccinul funcționează la fel de bine în cazul persoanelor aflate la risc să dezvolte simptome severe în urma infectării. De asemenea, nu se știe cât durează imunitatea pe care o creează vaccinul, iar răspunsul la această întrebare poate fi aflat după luni sau chiar ani de la administrarea la scară largă. Totuși, companiile estimează că imunitatea durează mai bine de un an.

De asemenea, deși acesta este cel mai bun vaccin realizat până acum, el pune probleme logistice mari, deoarece trebuie depozitat și transportat la o temperatură sub -80 grade Celsius.

Faptul că vaccinul are o eficiență de 90% – adică îi împiedică pe 90% dintre oameni să dezvolte boala – este un plus atunci când vorbim despre o vaccinare în masă, în condițiile în care, raportează DW, autoritatea americană care va aproba vaccinul, Food and Drug Administration, cere doar 50% eficiență pentru autorizare.

Totuși, vaccinul nu va fi disponibil imediat pentru toată lumea. Companiile producătoare au anunțat că pot face 50 de milioane de doze până la finalul lui 2020, urmând să producă peste 1,3 miliarde de doze anul viitor, dar nici o țară nu poate începe campania de vaccinare înainte de autorizarea oficială. Chiar și atunci, fiecare țară va stabili cine are prioritate la administrarea vaccinului, peste tot punându-se accentul pe personalul medical și categoriile vulnerabile.

Foto: arhiva ELLE

