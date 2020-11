Polidin, celebrul imunomodulator românesc, poate fi util în tratamentul Covid-19, spune Sylvia Hoișie

Polidin, celebrul preparat polibacterian imunomodulator cu ajutorul căruia au trecut prin viroze milioane de români de-a lungul deceniilor, ar putea fi un bun adjuvant în tratamentul Covid-19, spune Sylvia Hoișie, supranumită „mama Polidin”, medic care a făcut parte din echipa de cercetători care a dezvoltat preparatul în anii ’60.

Aceasta a vorbit despre modulatorul de imunitate pentru postul de televiziune Digi24, în condițiile în care Institutul Cantacuzino a anunțat că ar vrea să reia producția de Polidin. Noul „Polidin” ar fi un preparat cu administrare orală, numit Orostim, spre deosebire de preparatul clasic, care era injectabil. Sylvia Hoișie a declarat: „După părerea mea, fiind un imunomodulator, Polidin ar putea fi un bun adjuvant în tratamentul Covid. Atât formula veche, cât și cea nouă, care e tot un preparat al nostru. Din Iași a pornit acest preparat”.

Aceasta a dat detalii despre „noul Polidin”, la câteva zile după ce directorul Institutului a anunțat că va lansa pe piață preparatul, alături de un vaccin antigripal aflat acum în faza de dezvoltare. Noul preparat, a precizat Hoișie, va fi declarat supliment alimentar, ca să poată trece mai ușor prin procedurile de control care, în cazul în care ar fi considerat preparat medical, ar putea să dureze până la trei ani.

„Orostimul este tot un polimicrobian, foarte bun, de patru ori mai concentrat decât Polidinul, care se administrează pe cale orală. Are foarte multe calități. Mai există astfel de preparate pe piață, chiar anul trecut am avut un preparat venit din Italia, foarte asemănător cu ceea ce am dat noi prin anii ’80 și care până în 2011 se găsea pe piață (Polidin, n.red.).” Medicul Sylvia Hoișie a precizat și că „noul Polidin” se va administra timp de trei luni la rând, câte zece zile, și că faptul că se ia pe cale orală îl face mai bun pentru copii – Polidin era cunoscut pentru senzația de usturime la injectare. Noul preparat, a spus specialista, ar putea ieși pe piață în trei-patru luni, în vreme ce preparatul clasic ar putea fi produs de-abia peste un an și jumătate din cauza procedurilor birocratice.

