Ce se întâmplă cu organismul tău dacă renunți la una dintre mese

Ni s-a întâmplat tuturor - am reușit să acumulăm câteva kilograme în plus și acestea par să ne afecteze întreaga viață. Drept replică, cele mai multe dintre noi am apelat în asemenea situații la “metode-minune”, care ne promit o siluetă zveltă, în doar câteva zile.

  de  Andreea Ilie
O soluție atractivă prin simplitatea ei este renunțarea la unele mese din zi. Această metodă este în continuare foarte populară, deoarece persistă impresia greșită că, prin reducerea numărului de mese într-o zi, și implicit a volumului de mâncare ingerat, indicii corpului tău vor atinge parametrii visați.

Însă, te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă, de fapt, cu organismul tău atunci când apelezi la această metodă?

Ei bine, răspunsul s-ar putea să te alarmeze, deoarece consecințele sunt mai grave decât ai putea crede, iar beneficiile acestui procedeu nu compensează procesele nefavorabile ce au loc în organism.

Pentru o funcționare cât mai bună a organismului, acesta are nevoie de hrană, deoarece în urma procesului de digestie o parte din nutrienții meselor noastre va circula prin vasele sangvine în calitate de zahăr, considerat combustibilul corpului nostru. Dacă ai decis că ar fi mai bine să sări peste o masă sau nu ai avut timp să mănânci, nivelul de zahăr din organism va scădea dramatic, iar tu vei fi lipsită de vitalitate. În plus, lipsa unor mese fixe dăunează și nivelului de insulină, iar în timp poate cauza dezvoltarea diabetului.

Experți ai Universității Aarhus, din Danemarca, au demonstrat că decizia de a sări peste mese rezultă în distrugerea mușchilor scheletici. Cercetătorii au observat că activitatea funcției mTor a organismului, cea care are grijă de refacerea și apariția celulelor mușchilor, s-a redus cu 50%, după ce subiecții au sărit peste mese. Aceste cifre sunt alarmante, în special pentru persoanele care suferă de anumite afecțiuni sau pentru cei mai în vârstă. Lipsa meselor poate duce la fragilitatea și lipsa de forță a organismului.

Dacă persiști în a nu oferi organismului tău hrana necesară la timp, acesta va declanșa un metabolism mai lent, cu alte cuvinte, va apela la mecanismele de supraviețuire, iar tot ce vei mânca mai târziu va fi digerat mult mai greu. Încercările tale de a pierde din kilograme vor avea exact rezultatul opus, fără a avea hrană de digerat, metabolismul va încetini, iar mesele ulterioare vor fi stocate drept grăsime.

Este important ca metabolismul nostru să fie în mișcare și să fie cât mai alert, de aceea nutriționiștii și specialiștii în domeniu ne recomandă să avem câte cinci mese pe zi.

Creierul nostru este și el afectat în mod direct de alegerile noastre alimentare. Fără să primească suplimentele nutriționale, funcțiile noastre intelectuale și emoționale vor avea de suferit în mod direct, iar noi ne transformăm în niște persoane iritabile, lipsite de energie și de capacitatea de a ne concentra.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
