Top 10 paltoane chic care să te încălzească toamna aceasta

Iată 10 propuneri de paltoane care să-ți servească indiferent de eveniment, toamna aceasta.

1. Palton elegant

Alege acest palton pentru a contura o ținută elegantă din cap până-n picioare. Lungimea sa este ideală pentru a fi combinat cu rochii sau fuste midi.

2. Palton pufos

Sezonul aceste nu trebuie să te ferești de nuanțele deschise. Compune un look all white de toamnă alături de acest palton din imitație de blană de lână, o alegere cozy și fresh.

3. Palton din imitație de blană de miel

Crează un contrast îndrăzneț de toamnă prin combinarea acestui palton cu o maleta și o pereche de pantaloni din catifea de culoare burgundy. O pereche de cercei aurii pot fi un detaliu important în această combinație.

4. Palton în carouri

Toamna aceasta ai la dispoziție propuneri de paltoane atât în diverse culori îndrăznețe cât și în diferite imprimeuri. Modelul în carouri îți va anima ținutele simple de toamnă.

5. Palton tip capă

Paltonul tip capă va juca rolul principal indiferent de ceea ce îi adaugi pe dedesupt. Totuși, îți sugerez să adaugi elemente cât mai simple pentru un look clean.

6. Palton cu mâneci bufante

Cu toate ca, nuanța puternica a acestui palton s-ar putea să te limiteze în ceea ce ține de restul pieselor pe care le alegi, nu strică să adaugi culoare, drept contrast zilelor gri de toamnă.

7. Palton cu imprimeu tartan

Ne-am obișnuit deja cu tartanul, fie că îl întâlnim pe fuste, bluze sau pantaloni.. așa că de ce să nu profităm și de un palton cu acest imprimeu?

8. Palton din piele

Fie că-l adaugi unei ținute de zi, fie că-ți va oferi cel mai bad ass look de seară, acest palton este un must have! Un obiect vestimentar al cărui scop este să te încălzească mulți ani de acum încolo.

9. Trenciul deconstruit

Trenciurile sunt semnătura casei de modă Burberry, modelul deconstruit este însă o adaptare fresh, gata să te facă să strălucești.

10. Trenciul atipic

Dacă ești o persoană nehotărâtă, un trenci care pare a fi un sacou scurt cu o eșarfă oversized pe dedesubt este alegerea perfectă… de fapt cred ca este o alegere perfectă în orice situație deoarece acest trench este o bijuterie.

Text: Popa Carla

Foto: Imaxtree

