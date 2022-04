Blazer-ul a devenit un must în garderobele noastre. Acum are umerii supradimensionați și poate fi purtat și direct pe piele. Este o piesă statement care îți creează o siluetă puternică și îți dă un plus de personalitate. Poartă-l cu atitudine!

Foto: Profimedia

