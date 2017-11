Jachete de dama pentru toamna 2017

Probabil te intrebi care este legatura dintre sanatate si moda. Ei bine, nimic mai simplu! In sezonul rece avem nevoie de niste jachete care sa ne tina de cald, dar in care sa aratam si bine!

Jachetele din aceasta toamna sunt pe cat de speciale, pe atat de complicat de pus intr-o singura categorie. Pentru ca da, influentele diferite si noul styling, in care practic poti sa porti cat mai multe registre stilistice in aceeasi tinuta, au creat un fenomen, cel putin in ceea ce priveste jachetele de dama. La ce ma refer? La faptul ca nu mai avem de-a face cu simple pufoaice sau jachete din piele, iar marea majoritate a modelelor propuse de designeri se pot incadra cu succes in mai multe categorii. De exemplu, un cojoc din blana de oaie are valente sport, sau vice versa, jachete sport au tot felul de aplicatii din blana. Cand vei vedea imaginile, vei intelege la ce ma refer si vei constata ca nu este acelasi lucru.

Evident, trebuie sa alegi un model care ti se potriveste tie, cu care iti doresti sa iti completezi garderoba sau care pur si simplu iti place la nebunie si nu poti trai fara el! Stiu, suna superficial, dar daca e sa fim sincere, intotdeauna exista ceva dupa care oftam, moda fiind probabil cel mai mare viciu al nostru, femeilor. Insa nu este nimic rau in asta, atata timp cat judecam la rece ( cat de des putem) si investim in piese speciale, care ne pot insoti sezoane bune de acum incolo. Pentru a nu te pierde in numeroasele propuneri care iti stau la dispozitie, ne ai pe noi, echipa ELLE, sa selectam pentru tine cele mai cool modele si sa te invitam in acest tur vizual / virtual!

1. Blana cu umor

Colega mea Ioana ( Ulmeanu) probabil va avea un puseu de tensiune cand va observa ca am inceput fix cu blana, ea fiind clar adepta variantei eco si anume blana artificiala. Eu nu te judec pentru asta, insa te voi judeca daca imi spui ca nu te amuza aceste modele cu aplicatii florale, cu o croiala atipica sau in culori tari. Pentru ca da, acestea sunt variantele cele mai simpatice de a purta blana in acest sezon! Ai deja una acasa? Atunci joaca-te cu diverse trucuri de styling; poti adauga o curea transparenta ( a la Miu Miu), poti aplica niste brose daca te inspira propunerea Blumarine sau poti suprapune un guler dintr-o blana diferita, derivata din sugestia Versace. Alegerea este a ta.

2. Caramel

Nu stiu cat de mult iti plac dulciurile, dar sunt convinsa ca nu au cum sa nu tenteze aceste interpretari caramel de la Marc Jacobs, Hermes sau Max Mara. Dupa cum vezi, designerii iti sugereaza sa mizezi pe total look-uri in aceste nuante ciocalatii si/sau in tandem cu alb, iar noi suntem de acord cu ei, sunt cele mai bune metode pentru a le pune pe ele si mai ales pe tine in valoare.

3. Cojocul din blana de oaie

Uita de versiunea clasica! Optiunile pe care le ai la indemana in acest sezon sunt orice, doar clasice nu, dar tocmai acesta este farmecul lor! Imprimeuri etno ( Etro) , culori fluo ( Kenzo, Versace, Chrisopher Kane) sau motive florale ( Burberry), acestea sunt trucurile cu care cojocul din blana de oaie are parte de un make over total pentru toamna 2017!

4. Imprimeuri

Credeai ca imprimeurile sunt ceva tipic pentru sezonul cald? Miuccia Prada si Esteban Cortazar te contrazic prin aceste variante care se vor regasi de minune si intr-o combinatie all black, deci nu te sfii sa iti colorezi un pic garderoba de toamna!

5. Metalic

Da, aceste propuneri metalice de la Chanel sunt suficiente pentru a da tonul unei toamne flashy! Impactul vizual al acestei texturi este inegalabil, mai ales daca alegi varianta propusa de Karl Lagerfeld in aceeasi colectie Chanel si duci ideea de metalic pana la capat, purtand-o de sus pana jos!

6. Noul clasic

Cele dintre voi care prefera stilul clasic ( care de altfel este si favoritul meu) probabil v-ati gandit pana acum Ok, ok, culori, blana funny, cojoace, dar eu ce port? Raspunsul exista, insa cu un spin proaspat de styling, perfect de implementat in toamna 2017. Adica carourile sunt accesorizate intr-o maniera moderna ( Marc Jacobs), jacheta clasica o poti purta peste o pufoaica subtire si vei obtine un rezultat extem de fashion ( Sacai) , un fular din blana va pune in evidenta o jacheta neagra (Sonia Rykiel) samd. Dupa cum vezi, trebuie doar sa mizezi pe suprapuneri si accesorii neasteptate pentru a obtine o tinuta moderna.

7. Sport

Am ajuns si la optiunile sport de care v-am tot spus pana acum. Dar nici acestea nu mai sunt adanc impamantenite in directia extrem de practica, caracteristica unei simple pufoiace, ci vin cu o sumedenie de idei noi. La Balenciaga gasesti o sugestie asimetrica si probabil cea mai buna cu care poti trisa. Pentru ca da, iti poti lega orice jacheta asa! O jacheta derivata din uniforma de ski cu un guler enorm din blana, cum poti vedea la Miu Miu? De ce nu? O pufoaica jumatate din fas, jumatate din blana? Mie una imi place enorm acest mix de la Sacai! Si, last but not least, optiunea ultra sport dintr-un material atipic ca pielea cum este propunerea Tods iti sta si ea la dispozitie!

Dupa cum vezi, se anunta o toamna perfecta – stylish si calduroasa!

Foto: Imaxtree