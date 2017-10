Cele mai atragatoare bluze pentru toamna 2017

Ce inseamna bluza in noua moda? Cand spui bluza te poti referi la o camasa, la un bluzon, la un hood sau chiar la un tricou. Ei bine, noi am incercat sa adunam cele mai cool bluze pentru toamna 2017 si iti dam si cateva tips-uri despre cum sa le porti ca sa iesi din anonimat.

Este evident ca a trecut vremea tricourilor, dar daca inca nu te-ai plictisit de ele iti propunem sa recurgi la varianta „layering“ si sa adaugi sub acestea o alta bluza cu maneca lunga. O idee foarte stylish, care este inca hot, este bluza din plasa.

Camasile spectaculoase, cum ar fi cele asimetrice, cele oversized sau cele cu maneci decorate nu pot fi purtate cu nimic deasupra. Atunci, ideal este sa le asortezi ori cu o vesta care permite manecilor sa ramana pe afara ori cu o maleta din casmir pe dedesubt. Astfel, poti renunta la trenci sau jacheta, cel putin in aceasta prima parte a toamnei care se anunta a fi destul de calduroasa.

Bluzoanele structurate din piele sau cele cu decoratii 3D pot permite un sacou structurat sau un trenci pe umeri astfel incat sa iasa in evidenta detaliile interesante.

Un alt truc pentru a purta bluzele din matase colorata, spre exemplu, ar fi sa le combini cu o pufoaica voluminoasa pe care sa o lasi sa alunece de pe umeri astfel incat sa se poata vedea cat mai bine forma bluzei tale.

Last but not least, atunci cand ai o bluza care ti se pare plictisitoare, este cazul sa recurgi la formula magica de a adauga un top ori un sutien grafic deasupra!

Acum, dupa ce ai aflat ce se poarta atunci cand vorbim despre bluze pentru toamna 2017, suntem curioase: ce model de bluze pentru toamna 2017 este preferatul tau?

Foto: Imaxtree