Ce rol joacă cămașa albă în garderobele noastre?

Probabil eu sunt subiectivă atunci când vorbesc despre cămașa albă. Cred că port această piesă aproape zilnic.

Este acel basic de care nu te plictisești niciodată, care este mereu fresh&cool și care te scoate întotdeauna din impas. Există însă câteva tipsuri pe care, dacă le vei citi, vei înțelege exact de ce spun asta.

În primul rând, această piesă vine bine oricui, indiferent de siluetă, de înălțime, de stil.

Tips-uri creative despre cum să porți eterna cămașă albă:

1. Cu o piesă spectaculoasă

Alege cămașa albă de fiecare dată când vrei să porți o piesă spectaculoasă precum o fustă din paiete colorate. După ce vei încerca și alte variante vei ajunge la concluzia că o cămașă albă este cea mai armonioasă variantă, dar și cea mai stylish. Adaugă și un colier supradimensionat dacă ești pasionată de bijuterii.

2. As simple as that

O cămașă albă din in este piesa ideală pentru vacanța de vară. Poart-o cu un șort din același material sau cu unul din denim și cu o pereche de espadrille. Renunță la bijuterii, în schimb adaugă o geantă oversized în aceleași tonuri cu ținuta ta.

3. Suprapuneri

O rochie cu bretele, un slipdress sau o salopetă din denim pot fi purtate deasupra unei cămăși albe. Atenție însă la forma acesteia, nu trebuie să fie oversized ci mai degrabă xs, astfel încât să se așeze așa cum trebuie pe dedesubtul acestor piese. Look-ul tău va fi unul minimal, tipic anilor 90.

4. Bijuterii

De câte ori sunt în pană de idei dar vreau să port o ținută classy with a twist aleg o cămașă albă, un colier din perle și o pereche de jeanși nonconformiști. Este practic un fel de uniformă pentru mine și trebuie să recunosc că nu m-am plictisit de ea. Te sfătuiesc și pe tine să aplici această „rețetă”, mai ales când ești pe grabă și nu ai timp să te gândești prea mult la ținuta ta.

5. Culori puternice

În cazul în care ești adepta culorilor puternice sau a celor fluo atunci este musai să ai o cămașă albă la îndemână. Doar această piesă vestimentară va pune nuanțele tale puternice în evidență într-un fel stylish & fashion. Ce zici de o cămașă oversized imensă și o pereche de kitten heels de verde crud? Încearcă această variantă și vei arăta uber cool!

Foto: Instagram