La Bomba, noul parfum Carolina Herrera, lansat în cadrul unui eveniment impresionant

Palatul Liria, una dintre cele mai elegante și luxoase reședințe regale din Madrid, a găzduit lansarea unui nou parfum de la Carolina Herrera. La Bomba reflectă întocmai trăsăturile creatoarei de modă, o femeie care e veselă, senzuală, dar are și un spirit liber.

Karolina Kurkova, Nina Garcia și Alexa Chung sunt câteva dintre personalitățile marcante care au acceptat invitația de a fi prezente la reședința Ducelui de Alba, la lansarea noului parfum Carolina Herrera, La Bomba, o seară fabuloasă care a fost găzduită de către fiica creatoarei de modă, Carolina și directorul de creație Wes Gordon.

Seara a fost gândită până la cele mai mici detalii, iar petrecerea s-a transformat într-un spectacol de flamenco improvizat.

Imaginea parfumului La Bomba de la Carolina Herrera este nimeni alta decât Vittoria Ceretti, care de-a lungul timpului a lucrat cu o mulțime de brand-uri importante de modă.

La Bomba este creat de către parfumierii Givaudan Christophe Raynaud, Louise Turner și Quentin Bisch în aproximativ patru ani, iar numele face trimitere la o poreclă pe care regretata editoare de modă Diana Vreeland i-a dat-o Carolinei Herrera, care a descris-o pe aceasta drept „zgomotoasă, fabuloasă și explozivă ca nimeni alta.”

Ana Trias Arraut, directoare de brand pentru Carolina Herrera, Dries Van Noten și Nina Ricci la Puig, care deține marca Carolina Herrera, a menționat faptul că parfumul La Bomba înglobează spiritul liber al unei femei autentice, care e conștientă de puterea și frumusețea ei.

„Este o femeie diferită față de consumatoarea Good Girl. Am ales un arhetip al unei femei mult mai emoționale, mult mai puțin controlate. La Bomba este foarte liberă, spontană și nu se teme să-și exprime sentimentele. Good Girl este o femeie mult mai controlată.

Acel sentiment de libertate a inspirat sticla în formă de fluture. Încă suntem dornici să construim Good Girl și să extindem acest lucru la tipuri de parfumuri care încă au sens. Dar ne-am gândit că în acest moment putem aduce ceva nou.”

În videoclipul de promovare, Vittoria Ceretti se plimbă și dansează prin holul unui hotel, fiind îmbrăcată în diferite rochii Carolina Herrera roșii și roz care reflectă nuanța lucioasă a parfumului La Bomba. Nuanțele sticlelor sunt o aluzie la paleta de culori a brandului.

„Vittoria nu este doar frumoasă, ci este și un icon global. Ceva ce ne-a atras către ea a fost autenticitatea ei, faptul că a îmbrățișat această femeie din La Bomba și trăiește foarte liber, își exprimă emoțiile chiar și în timpul campaniei, fiind foarte spontană și fără a se controla. Chiar și în timpul interviurilor cu noi, a fost zgomotoasă, liberă, a râs și ne-a spus de ce ar vrea să lucreze la acest proiect. A fost o alegere extrem de clară”, a mai spus Ana Trias Arraut.

Citește și:

Secrete de frumusețe pe care trebuie să le cunoști

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro