Ispite cosmetice de noiembrie – cele mai noi și tentante lansări beauty

Răsfăț Chanel

Les Accords de Chanel, colecția de machiaj pentru sezonul toamnă-iarnă a brand-ului Chanel, se remarcă printr-o largă varietate de culori de rujuri și lacuri de unghii în perfectă coordonare cu tonurile fondului de ten ULTRA LE TEINT Fluide. Fiecare din cele 12 nuanțe de ROUGE ALLURE și LE VERNIS are subtonuri roz sau aurii, garantate să ofere un machiaj strălucitor, glam și plin de prospețime, dar și o manichiură de durată.

Puterea niacinamidelor

Paula’s Choice 5% Niacinamide Body Serum este un ser hidratant cu textură lejeră, formulat pentru a reduce petele cauzate de soare sau erupții, dar și roșeața cauzată de leziuni minore, și a îmbunătăți fermitatea și bariera naturală a pielii corpului. Niacinamidele, panthenolul, antioxidanții și ingredientele reparatoare incluse în formulă acționează pentru a obține o piele mai fermă, cu textură și culoare uniformă.

Îngrijire de top

Întreaga colecție FOREO LUNA 4 se remarcă printr-un upgrade al punctelor de silicon, ce permite dispozitivelor LUNA 4, LUNA 4 mini, LUNA 4 go și LUNA 4 men să acționeze într-un mod mai blând și vizibil, cu cinci tipuri noi de masaj. Piesa din centrul atenției este LUNA 4 body, o perie corporală cu masaj T-Sonic integrat, ce diminuează aspectul celulitei prin stimularea microcirculației. Descoperă gama LUNA 4 pe notino.ro.

Beneficii multiple

OBAGI Professional-C® Microdermabrasion Polish + Mask este o mască de față multifuncțională, care exfoliază în profunzime și pregătește pielea pentru o infuzie puternică de vitamina C, aflată în produs în concentrație de 30%. Formula sa eficientă conferă luminozitate, îmbunătățeste textura tenului, combate liniile fine și ridurile și egalizează tonurile pielii, astfel că aceasta va dobândi un aspect neted, radiant și vizibil întinerit.

Infuzie florală

J’adore Parfum d’Eau, cea mai recentă creație olfactivă DIOR, este un concentrat de apă și de note florale, o combinație care îți va delecta toate simțurile și te va învălui într-un nor aromat seducător. Buchetul floral emblematic J’adore este transpus într-un parfum infuzat de notele de iasomie de sambac, neroli și magnolie, renunțându-se la formula tradițională de note de top, mijloc și bază, pentru o senzație imediată puternic parfumată.

Must Have

Fie că vorbim despre exfoliere, luminozitate, hidratare, uniformizare sau fermitatea pielii, cele șase produse din noua gamă Gerovital Must Have (ser hidratant, ser contur de ochi, ser antirid și fermitate, ser peeling, cremă hidratantă și sorbet-cremă booster hidratare), prin acțiunea ingredientelor active din compoziție, pot fi cu ușurință integrate în rutina zilnică de îngrijire. De la niacinamide, la peptide, cafeină, vitamina C și AHA, gama reunește ingrediente recunoscute pentru eficiența lor.

Acorduri fresh

Noua apă de parfum Versace Pour Femme Dylan Purple cucerește prin nota efervescentă de bergamotă, care se îmbină cu tonurile de portocală proaspăt culeasă și acordurile de pară suculentă. Frezia creează o pleiadă de nuanțe de violet, iar aroma delicată a petalelor sale este subliniată prin acordurile speciale de Mahonial®, Pomarose®, Belambre® și Ambrofix™, evidențiate prin acordul de lemn de cedru.

De sezon

The Body Shop ne ispitește cu Spiced Orange, o nouă ediție limitată ce conține opt produse, de la cele pentru îngrijirea corpului, precum gel de duș, unt de corp sau cremă de mâini, până la apă de toaletă sau balsam de buze. Te va cuceri aroma condimentată, citrică, de portocale zemoase, vanilie, grepfrut, piper, cardamom, mosc, cedru și scorțișoară.

Un păr superb

Maria Nila revine în prim-plan în acest sezon cu șase noi tratamente dedicate etapei de finishing a părului, câte una pentru fiecare gamă de Care & Style. Într-un format compact, ideal călătoriilor, formula Booster Masques este infuzată cu ingrediente active foarte concentrate și un pH scăzut, pentru a oferi efecte instantanee și de lungă durată. Booster Masques sunt disponibile exclusiv în saloane și în magazinele Xpert Beauty și pe www.xpertbeauty.ro.

Pentru piele sensibilă

Noua gamă MÁDARA KIND este dedicată pielii sensibile și fragile a bebelușilor, copiilor și adulților, și conține gel de duș bogat în proteine și aminoacizi, șampon cu extracte calmante și regenerante, loțiune de corp hidratantă și spumă de curățare. Produsele sunt certificate organic, ideale pentru pielea sensibilă, testate dermatologic, vegane, cruelty-free, în ambalaje sustenabile. Gama este disponibilă pe miobio.ro.

Nuanțe pigmentate

Când vine vorba despre machiajul ochilor, niciodată nu avem prea multe farduri de pleoape, nu? Noi îți recomandăm paleta de farduri pentru pleoape CATRICE Hot Mocca, care conține opt tonuri de maro și nude foarte pigmentate, cu diverse finisaje. Nuanțele bogate, coordonate cromatic, au o textură nouă și îmbunătățită, catifelată-moale, și culori intense, potrivite pentru a realiza un machiaj în concordanță cu cele mai importante tendințe beauty ale sezonului.

Inovație pentru părul tău

L’Oréal Professionnel Steampod 4 este accesoriul nelipsit dacă dorești să experimentezi o largă varietate de coafuri – de la păr creţ, ondulat sau drept până la oricare alt look – fără a compromite calitatea și sănătatea părului. Tehnologia sa cu abur, patentată, asigură o îndreptare perfectă a șuvițelor, în timp ce plăcile mai late permit să ajungă mult mai aproape de rădăcina părului.

Combate ridurile

Kiehl’s Retinol Fast Release Wrinkle Reducing Serum este un serum de noapte care ajută la accelerarea reînnoirii celulelor de la suprafața pielii, pentru a îmbunătăți aspectul liniilor fine și a reduce ridurile profunde, tenul devenind în scurt timp mult mai catifelat, radiant și cu un aspect întinerit. Formula sa cu 0.3% retinol este foarte eficientă, se absoarbe rapid în piele, iar primele rezultate vor fi vizibile după numai cinci zile.

Cruelty free

Acum nu mai trebuie să alegi între frumusețe și valorile cu care rezonezi, căci, da, frumusețea poate fi cruelty free. Brand-ul emblematic de beauty Rimmel London face acum parte din programul Cruelty Free International Leaping Bunny, cel mai înalt standard recunoscut la nivel mondial pentru evaluarea produselor cosmetice și de îngrijire personală cruelty free, oferind cea mai bună garanție a unui angajament real de a contribui la eliminarea testării pe animale.

Curățare eficientă

Masca purificatoare pe bază de argilă și mentă Herbalife SKIN are o formulă îmbogățită cu vitamina B3, vitaminele C şi E cu proprietăţi antioxidante, aloe vera, argilă din bentonit, ulei de frunze de rozmarin și ulei de mentă. Această mască îndepărtează eficient impuritățile și excesul de sebum, îmbunătățește aspectul tenului după doar o aplicare, nu are parabeni adăugați, este testată dermatologic și este potrivită pentru toate tipurile de ten.

Petale de trandafiri

Apa de parfum Chloé Rose Naturelle Intense este o compoziție unică, în care se combină note florale, lemnoase și citrice, o aromă vegană, cu o formulă 100% naturală, fără coloranți artificiali, iar ambalajul este făcut în mare proporție din materiale reciclate. Parfumul se deschide cu note de bergamotă și neroli, urmate de esență de trandafir organic, mixat cu note de lemn afumat de stejar, pe o bază de sandalwood și lemn de cedru.

Un ten fără pată

Fermitatea pielii, acneea și petele pigmentare sunt marile probleme ale tenului cu care ne confruntăm mereu. Melaclear, serul corector de ultimă generație creat de ISDIN, reduce aspectul petelor relaționate cu hiperpigmentarea și conferă mai multă luminozitate tenului. Grație ingredientelor active precum vitamina C pură, acidul phytic și sistemului modulator ROS, serul Melaclear are un puternic efect antioxidant, astfel încât corectează cu blândețe și eficiență petele întunecate de pe piele. Disponibil online și în farmacii.

Fără cusur

Gama DERMABLEND de la Vichy cuprinde două fonduri de ten cu formule hipoalergenice, non-comedogenice, ce oferă acoperire ridicată și rezistență la transfer, destinate în special tenului cu diverse imperfecțiuni. Dermablend Fluid conține 25% pigmenți corectori polimeri și SPF 35 ce corectează vizibil petele pigmentare, cearcănele și roșeața, fiind recomandat tenului normal sau uscat. Dermablend Corector 3D conține acid salicilic, eperulină și SPF 25, fiind adresat tenului gras cu tendință acneică.

