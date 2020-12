Ispite beauty de decembrie – cele mai irezistibile lansări cosmetice ale lunii

Niciodată nu putem avea prea multe produse cosmetice, nu? Iată cele mai noi lansări din domeniul frumuseții, pe care ți le vei dori cu siguranță.

Descoperă cele mai tentante idei de cadouri, calendare de advent, produse de machiaj sau îngrijire și, bineînțeles, cele mai noi parfumuri.

Îngrijire de top

Cercetările laboratoarelor Dior asupra celulelor stem s-au concretizat prin lansarea liniei de produse de îngrijire a tenului Capture Totale C.E.L.L. Energy. Puterea naturală de revitalizare a patru flori excepționale a fost folosită pentru a crea tehnologia biocelulară brevetată Dior Bio-Cellular Technology, care redă puterea energetică a celulelor stem ale pielii, pentru un ten mai luminos, mai ferm, cu un aspect sănătos și întinerit.

For you!

Cele mai apreciate produse pentru îngrijirea părului de la L’Oréal Professionnel sunt disponibile acum în ambalaje speciale, cadouri de neratat, pentru tine sau pentru cei dragi. Indiferent care sunt problemele cu care se confruntă podoaba ta capilară (păr vopsit, degradat, lipsit de strălucire sau volum) cu siguranță vei găsi produsele de care ai cu adevărat nevoie.

Un ten hidratat

Setul Paula’s Choice Natural Glow Essentials Cracker conține două dintre cele mai apreciate produse ale brand-ului, formule care te vor ajuta să ai tenul frumos și sănătos pe care ți-l dorești. Este vorba despre crema hidratantă Water Infusing Electrolyte Moisturizer, care acționează pentru a echilibra conținutul de apă în epidermă, menține nivelul optim de hidratare și protejează pielea de factorii de mediu, și loțiunea hidratantă Resist Super Light Daily Wrinkle Defense SPF 30, care protejează împotriva apariției petelor, uniformizează culoarea pielii, redă strălucirea naturală și ameliorează ridurile și liniile fine.

Calendar de advent

Anul acesta, în așteptarea Crăciunului, bucură-te de jungla fermecată Sephora Collection și descoperă calendarul de advent Wild Wishes, care conține 24 de surprize de frumusețe. Descoperă, în fiecare zi, cele 24 de elemente esențiale pentru machiaj, îngrijire, baie și corp sau accesorii, ascunse în spatele fiecărei cutii. Printre ele se numără stele efervescente pentru baie, capsule cu gel de duș, fard de pleoape, cremă hidratantă pentru zi, exfoliant pentru ten, mască de ochi, de față sau de buze, demachiant, rujuri, lacuri de unghii, balsam de buze și multe alte surprize. Un amestec de produse iconice Sephora și mini-formate care vor constitui cu siguranță cadoul perfect pentru pasionatele de beauty.

Ritual parfumat

Pentru perioada sărbătorilor de iarnă, Chanel ne invită să descoperim cinci produse esențiale care ne vor completa ritualul de înfrumusețare și care au la bază iconicul parfum Chanel N°5. Pentru un moment de plăcere intensă încearcă textura cremoasă a gelului de duș N°5 The Shower Gel, aplică loțiunea N°5 The Body Lotion, cu ingrediente extrase din trandafir și iasomie, în timp ce N°5 The Body Cream conferă o hidratare intensă și de durată. N°5 The Deodorant este îmbogățit cu note florale, subtile, fresh, iar ca o extra doză de senzualitate pulverizează pe părul tău N°5 The Hair Mist.

Ediție limitată

Celebrele perle iluminatoare Guerlain Météorites se reinventează pentru sezonul festiv și poartă acum numele Météorites Golden Bee. O nouă combinație de culori care îți va învălui tenul cu un voal delicat de strălucire. Combinația de perle conferă un rezultat mat, luminos și o corecție optică a imperfecțiunilor: auriu pentru o strălucire instantanee, alb pentru luminozitate, verde pentru reducerea zonelor de roșeață și mov pentru a capta lumina naturală. Disponibile exclusiv în magazinele Sephora.

Nuanțe de sezon

Știm că ești pasionată de machiaj, în special de cel smokey eyes, așa că venim în întâmpinarea ta cu o paletă de farduri de pleoape perfectă pentru acest tip de make-up. Creată pentru a sărbători zece ani de la lansarea brand-ului Illamasqua, Elemental Artistry Palette conține 12 farduri de pleoape puternic pigmentate, potrivite atât pentru machiajul de zi, cât și pentru cel de seară, prezentate într-un ambalaj exclusiv, în ediție limitată.

Călătorie olfactivă

Lasă-te purtată într-o călătorie aromată alături de apa de parfum Rose et Marius Un déjeuner sous la tonnelle, disponibilă exclusiv în ROSA MUNDI Parfums D’Auteur. O creație olfactivă realizată exclusiv în Grasse, zonă considerată capitala parfumeriei Haute, ce cucerește prin notele de top de bergamotă, piper roz, lămâie, cele de mijloc de patchouli, iasomie și Ylang Ylang, pe o bază de mosc alb.

Acorduri de trandafir

Noua apă de toaletă Chloé Rose Tangerine, creată de parfumierii Sidonie Lancesseur și Michel Almairac, păstrează emblematica notă Chloé de trandafir absolut, pusă însă în valoare de acorduri fructate inedite, de mandarine și coacăze negre. Baza de lemn de cedru și ambră albă îi conferă un plus de eleganță și senzualitate, transformându-l într-un parfum ce te va cuceri instantaneu.

De colecție

Parfumul Clive Christian Crab Apple Blossom a fost creat pentru prima dată în 1886. Acum parfumul a fost reinterpretat, iar notele de top florale, notele de mijloc de neroli, nufăr și mojito, pe o bază de mosc, ambră și lemn de santal creează o aromă unică, excepțională. Disponibil exclusiv în Madison Perfumery.

Senzații interzise

Creat de Hubert de Givenchy în 1957 ca un omagiu pentru Audrey Hepburn, L’Interdit a fost reinventat în 2018 de maeștrii parfumieri Dominique Ropion, Anne Flipo și Fanny Bal, devenind imediat unul dintre cele mai apreciate și dorite parfumuri ale ultimilor ani. Apa de parfum Givenchy L’Interdit dezvăluie un buchet de flori albe, compus din floare de portocal, iasomie și tuberoză, iar în contrast se află acordurile de vetiver și patchouli. În această iarnă poți achiziționa exclusiv din magazinele Sephora un set cadou care conține apa de parfum L’Interdit (50 ml), mini mascara Disturbia și mini ruj clasic Le Rouge.

Puterea colagenului

Setul special Vichy LIFTACTIV conține două produse care te vor ajuta să ai un ten frumos, sănătos și întinerit. Este vorba despre crema de zi pentru toate tipurile de ten LIFTACTIV Collagen Specialist și fiolele pentru exfoliere nocturnă Liftactiv Specialist Glyco-C, cu 10% complex cu acid glicolic și acid hialuronic.

Styling protector

Wella, brand-ul profesional recomandat de către stiliștii din întreaga lume, a lansat o nouă gamă de produse protectoare de styling pentru păr, Wella Deluxe. Toate produsele – fie că vorbim despre fixativ sau spumă pentru păr – conțin complexul hrănitor Kerashield 5, cu keratină, care asigură un mix special de ingrediente, pentru o protecție de încredere și un aspect impecabil, de durată.

Machiaj de iarnă

Sephora Wild Book Palette Eyeshadow & Face Powder Palette este o paletă completă de machiaj care conține 15 farduri de pleoape mate și sidefate, trei pudre de față și două pensule, cu ajutorul cărora vei putea obține toate look-urile la care visezi! Nuanțele de farduri variază de la maro negru la taupe, inclusiv un roz vibrant, și sunt puternic pigmentate.

Experiența Shiseido

Produsele Shiseido pentru îngrijirea tenului au formule performante, inspirate din cele mai noi cercetări holistice în dermatologie și neuroștiință. În sezonul rece, acceptă provocarea Shiseido și încearcă unul dintre aceste trei produse de top: Uplifting & Firming Cream (o cremă care luptă împotriva ridurilor), Power Infusing Concentrate (un serum unic, ce contracarează semnele îmbătrânirii) și Wrinkle Smoothing Cream (o cremă ce previne formarea de noi riduri și hidratează în profunzime).

Îngrijire pentru părul tău

Inspirate din astrologie, seturile de Crăciun de la Maria Nila sunt create pentru a onora fiecare personalitate a semnelor zodiacale reprezentate de animale, iar ilustrațiile colorate evidențiază grija acestui brand pentru animale. În plus, ambalajul seturilor cadou este realizat din carton reciclat, care poate fi de preferat reciclat din nou, deoarece poate fi refolosit pentru a depozita accesorii de înfrumusețare în baie. Ca un cadou suplimentar, seturile conțin ulei de argan de 30 ml de la Maria Nila. Descoperă-le pe www.marianila.com

Christmas Gift

Luna aceasta alege unul dintre seturile speciale Keune pentru îngrijirea părului, pe care fie îl poți oferi cadou, fie îl poți folosi tu pentru momente de răsfăț. Preferatul nostru conține două produse perfecte pentru sezonul rece: Satin Oil Treatment, un ulei tratament de strălucire și hrănire pentru părul deshidratat, și Care Satin Oil Milk, un tratament care hidratează firul de păr.

Luxury skincare

Yves Saint Laurent Or Rouge L’Huile este un ulei pentru față cu o formulă ce combină puterea revitalizantă a pistilului de șofran din Maroc cu un amestec de cinci uleiuri botanice excepționale și antioxidanți din alge roșii, pentru a hidrata în profunzime tenul, a înlătura impuritățile și a reduce liniile fine și ridurile. Disponibil exclusiv în YSL Boutique din București.

Îngrijire personalizată

Cu un spectru complet de lumină LED și tehnologie avansată de Hiper-Infuzie, FOREO UFO 2 oferă o rutină personalizată de îngrijire a pielii. Dispozitivul UFO 2 este compatibil cu măștile Power Activated și hrănește tenul cu ingrediente naturale pentru o experiență de spa la tine acasă. Disponibil în magazinele Douglas și pe foreo.com.

De încercat și de adorat:

Blush iluminator The Illuminating Blush Powder LES CHAÎNES DE CHANEL, Chanel, 321 lei

Apă de parfum Black Opium Neon, Yves Saint Laurent, 75 ml, 450 lei

CC Cream Your Skin But Better CC+ Cream Oil Free Matte, IT Cosmetics, 195 lei (în parfumeriile Douglas)

Fard lichid de pleoape Eye Tint Long-Lasting Liquid Eyeshadow, Giorgio Armani Beauty, 135 lei (în Armani Boutique)

Iluminator Glass Glow, Kevyn Aucoin, 149 lei (exclusiv în parfumeriile Douglas)

Paletă de farduri de pleoape The Epic Earth Collection Eyeshadow Palette, Catrice, 49 lei

Set de Crăciun Mascara Diorshow Pump ‘N’ Volume, DIOR, 190 lei

Cremă de corp Hanako, Iehana, 120 lei

Ulei regenerator pentru față Midnight Recovery Concentrate, Kiehl’s, 310 lei

Cremă de noapte Blue Techni Liss, PAYOT, 144 lei (disponibilă pe www.expertcosmetics.ro)

Serum revitalizant pentru păr Chronologiste Caviar, Kérastase, 719 lei (disponibil pe xpertbeauty.ro)

Lapte de corp Ultra Moisturizing Sparkling, Topicrem, 49,53 lei (exclusiv pe www.optimashop.ro)

Mască hidratantă pentru ten Le Masque Hydralift Intense, African Botanics, 925 lei (exclusiv în Madison Perfumery)

Apă de parfum 2018 Roxo Tonic, Les Bains Guerbois, 100 ml, 850 lei (exclusiv în Elysee)

Set de unturi pentru corp Christmassy Body Butter Trio, The Body Shop, 125 lei

Balsam reparator pentru buze CICAPLAST Levres, La Roche-Posay, 23,34 lei

Cremă pentru volumul buzelor Volume Booster Lip Cream, Gerovital Luxury, 157,79 lei

Citește și:

Cinci greșeli de machiaj care te îmbătrânesc

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro