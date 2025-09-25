Zodiile care leagă relații de prietenie mai târziu în viață

Unele relații de prietenie, mai ales dacă încep în adolescență, nu vor dura o veșnicie. Iar asta are legătură cu experiențele de viață care ne ajută să conștientizăm mai bine care sunt oamenii de care avem și nu nevoie în viețile noastre. Iată mai jos care sunt acele zodii pentru care relațiile adevărate de prietenie încep când se maturizează.

Berbec

Berbecii sunt sociabili și pot comunica ușor cu diverși oameni, fără să se intereseze prea mult de trecutul lor. Niciodată nu au avut pe cineva pe care să îl considere un prieten în adevăratul sens al cuvântului. Mereu au schimbat anturajele repede, în funcție de etapa în care se aflau în viața lor. Nu vor să se împrietenească cu persoane care sunt false, manipulatoare sau profitoare.

Leu

Nativii Leu s-au obișnuit ca în majoritatea contextelor să fie singuri și să nu aibă pe nimeni pe aproape cu care să se consulte și sfătuiască pe diverse nimeni. Le place singurătatea, se simt confortabil așa, dar, după trăirea anumitor experiențe, realizează la maturitate că au nevoie și de prieteni adevărați în viața lor, care să le fie alături la bine și la greu și față de care să aibă sinceritatea de a dezbate pe toate subiectele.

Vărsător

În ceea ce îi privește pe nativii Vărsător, ei își întâlnesc prietenii adevărați abia atunci când ajung la o maturitate emoțională profundă și simt că au trecut prin suficiente experiențe astfel încât să primească și alți oameni în viața lor. Nu se deschid foarte ușor în fața altora și din cauza asta nici nu au reușit să creeze relații de prietenie foarte puternice și de lungă durată. Sunt recunoscători pentru toți oamenii care au venit și plecat din viața lor și i-au învățat câte o lecție.

