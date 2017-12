Horoscop anual 2018. Previziuni astrale pentru toate zodiile

Citeste horoscopul anului 2018 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanta, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator, Pesti si afla ce au rezervat astrele pentru fiecare semn din zodiac. Iata care vor fi schimbarile care se pot produce in cariera, in viata de cuplu, in privinta sanatatii sau a banilor, pentru fiecare zodie, in anul 2018.

Horoscop anual 2018 Berbec

Se anunta un an foarte bun pentru aceasta zodie si vei descoperi in horoscopul anual 2018 Berbec ca astrele iti vor aduce pace, dragoste, oportunitati, dar si bani. Insa va trebui sa lupti pentru fiecare dintre ele. Vei avea multe dificultati de depasit, insa vei invata multe lectii care iti vor fi de ajutor si in viitor. Este momentul in care trebuie sa iei unele decizii care iti vor influenta viata, multi ani de acum inainte. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Berbec (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Taur

Anul 2018 va fi unul placut pentru nativii Taur. Vei avea parte de o multime de momente de relaxare si te vei simti mai bine atat din punct de vedere psihic, cat si fizic. Vor exista perioade in care va trebui sa cantaresti foarte bine deciziile pe care le iei, insa intuitia te va ajuta. Ai grija la relatiile cu cei apropiati, nu renunta la prietenii apropiati. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Taur (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Gemeni

Anul 2018 va fi unul plin de evenimente pentru Gemeni. Vei avea foarte multa energie si acest an ti-ar putea aduce o schimbare radicala, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic. Vei avea parte de noi oportunitati, de care este bine sa profiti. Din punct de vedere profesional lucrurile s-ar putea sa nu fie intocmai asa cum iti doresti, insa daca vei sta departe de promisiunile false si te vei concentra asupra responsabilitatile tale, nu vei intampina mari provocari. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Gemeni (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Rac

Anul 2018 va aduce pentru Raci mai mult optimism. Nativii Rac vor avea mai mult noroc, iar increderea in sine se va imbunatati. Va exista multa armonie de-a lungul anului, iar pozitia planetelor Saturn si Jupiter poate aduce numeroase oportunitati. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Rac (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Leu

Anul 2018 aduce schimbari in plan material pentru nativii Leu. Planetele Jupiter si Saturn te vor ajuta sa treci peste acest an, care va avea si perioade mai dificile. Vei trece prin schimbari radicale atat in viata personala, cat si in cea profesionala. Vei putea face anul acesta mai multe lucruri pe care ti le-ai dorit dintotdeauna. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Leu (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Fecioara

Fecioarele vor avea parte de un an agitat si plin de haos, pentru ca in vietile lor se vor petrece multe schimbari, unele placute, altele neplacute. Ca sa treci cat mai bine peste perioadele aglomerate, care nu vor fi putine la numar, trebuie sa ramai concentrata pe telurile tale si sa nu renunti, chiar daca devine din ce in ce mai greu. Saturn va tranzita semnul tau zodiacal pe tot parcursul anului, asadar aceasta planeta este „de vina” pentru nenorocul pe care il vei avea. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Fecioara (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Balanta

In 2018, Balantele se vor focusa pe propria persoana, mai mult decat in alte perioade – isi vor da seama ca ele sunt singurele care isi pot satisface nevoile exact asa cum isi doresc. Relatiile cu ceilalti vor capata o noua dimensiune in anul care vine. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Balanta (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Scorpion

Anul 2018 se anunta a fi pentru Scorpioni un an plin de calm si liniste. Vei avea parte de multe zile insorite, pline de zambete si bunadispozitie. Vei avea o stare de liniste interioara si de libertate. Cateva evenimente neasteptate se previzioneaza pentru tine in anul urmator. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Scorpion (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Sagetator

Anul 2018 ii va gasi pe Sagetatori cu un nou nivel de energie pe care nu l-au mai avut de mult. Tot ceea ce i-a deranjat, frustrari si probleme, in anii trecuti, va disparea ca prin minune. Pozitiile planetelor ii sunt favorabile Sagetatorului anul care vine. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Sagetator (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Capricorn

Fie ca iti vine sa crezi sau nu, mai este putin si se incheie anul 2017! Stim, nici noi nu ne putem inchipui cand a trecut timpul, dar tot ce putem face acum este sa ne pregatim pentru anul care urmeaza.

Daca esti nascuta in zodia Capricorn, afla ca 2018 va fi perioada in care vei face schimbari pe mai multe planuri si vei avea parte de multe motive de bucurie! Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Capricorn (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Varsator

Viata nativilor Varsator va trece prin numeroase schimbari in 2018 si din acest motiv se recomanda multa atentie si o analizare in profunzime a tuturor deciziilor importante. Poate va fi nevoie sa faci unele compromisuri, insa astrele iti sunt favorabile si vor atrage de partea ta norocul si faima. 2018 este un bun moment pentru a stabili relatii cat mai bune cu cei din jur si in special cu autoritatile.

O mai mare atentie trebuie sa o acorzi domeniului amoros, in special daca esti implicata intr-o relatie aflata la inceput. Vei fi pusa in situatii care te vor face sa intelegi mai bine propria persoana, propriile sentimente si lucrurile care iti pot influenta viata pentru o perioada lunga de acum inainte. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Varsator (dragoste, cariera, bani, sanatate).

Horoscop anual 2018 Pesti

2018 inseamna un an important pentru nativii Pesti. Toate dorintele si ambitiile nativilor Pesti se vor concretiza. Planetele te vor ajuta sa faci unele schimbari radicale in ceea ce priveste stilul de viata, cariera si viata amoroasa. Invata cum sa iti controlezi energia astfel incat toate eforturile tale sa fie incununate de succes. Nu iti lasa sentimentele sa iti dicteze drumul in viata, pariaza mai mult pe creativitate. Citește horoscopul complet al anului 2018 pentru Pesti (dragoste, cariera, bani, sanatate).