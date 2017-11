Horoscop anual 2018 Balanta. Previziuni pentru zodia Balanta, in 2018

Horoscop anual 2018 Balanta – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate.

In 2018, Balantele se vor focusa pe propria persoana, mai mult decat in alte perioade – isi vor da seama ca ele sunt singurele care isi pot satisface nevoile exact asa cum isi doresc. Relatiile cu ceilalti vor capata o noua dimensiune in anul care vine.

Horoscop anual 2018 Balanta – dragoste

Conceptul de dragoste va capata un nou inteles pentru Balante, in 2018. Nativii acestei zodii vor reusi sa isi inteleaga mai bine partenerii, iar comunicarea cu acestia va fi mult mai buna si mai productiva. Totusi, Balantele sunt sfatuite sa nu aiba gesturi impulsive in prima parte a anului, pentru ca relatiile se pot raci foarte repede si foarte brusc. Balantele vor trebui sa renunte la legaturile cu cativa oameni din viata lor insa acesta nu va fi un lucru neaparat rau pentru ca va face loc pentru alte relatii, mai implinite.

Horoscop anual 2018 Balanta – cariera

In 2018, Balantele vor avea oportunitati mai bune in cariera, cum nu au mai avut pana acum. Desi vor avea mai multe responsabilitati, acesta nu este un lucru rau, pentru ca asta inseamna ca vor avansa mai mult in sectorul carierei. Balantele ar trebui sa incerce sa gaseasca un echilibru intre viata de cariera si viata personala, pentru ca altfel s-ar putea confrunta cu probleme.

Horoscop anual 2018 Balanta – bani

In 2018, Balantele ar trebui sa se concentreze pe a-si gestiona mai bine bugetele pentru a reusi sa isi construiasca o anumita stabilitate financiara pentru anul ce vine. Ele ar trebui sa fie mult mai responsabile cu cheltuitul banilor si sa incerce sa faca mai multe economii. De-abia catre sfarsitul anului Balantele isi vor permite sa se rasfete. In 2018 este momentul perfect pentru acesti nativi sa investeasca ori sa cumpere o masina sau o casa.

Horoscop anual 2018 Balanta – sanatate

Prima parte a anului le va tine pe Balante departe de orice probleme de sanatate sau chiar si de banala oboseala. Rezervele de energie ale Balantelor sunt pline! Cu toate acestea, pe la jumatatea anului, efectele strestului si ale oboselii vor incepe sa se resimta. Catre sfarsitul anului 2018, Balantele ar trebui sa acorde o atentie deosebita sanatatii mentale.