5 zodii care nu sunt sincere atunci cand spun “te iubesc”

Cand ajungem intr-un anumit stadiu al relatiei in care ne aflam, declaratia “te iubesc” devine cea mai dezirabila afirmatie pentru ambii parteneri. Desigur, important este ca aceste doua cuvinte sa fie spuse din inima, fara a parea fortate.

Din pacate pentru romanticii incurabili, exista cateva semne zodiacale care rostesc aceste cuvinte cu multa usurinta, fara sa fie in totalitate onesti. Nu spunem acum ca este o regula sa fie asa sau ca aceste zodii nu sunt capabile de a-si exprima adevaratele sentimente fata de persoana pe care o iubesc. Iata cateva din zodiile care tind sa nu fie prea sincere cand vine vorba de declaratiile de dragoste:

Varsator

Cine a intalnit vreun Varsator si nu a fost invaluit pe loc de lumea lor plina de idealuri imposibile si modul lor irational de a privi lucrurile?

Fiind obisnuiti sa viseze toata ziua si sa fie prinsi in lumea lor imaginara, este usor pentru un Varsator sa se lase pierduti de imprejurari si sa-si declare dragostea pentru tine atunci cand te astepti mai putin. In mod clar, nu intentioneaza sa spuna acest lucru, dar nici nu o spun in bataie de joc sau cu rautate. Este pur si simplu felul lor de a fi, chiar daca asta implica sa franga cateva inimi…

Leu

In timp ce Varsatorul se afla in topul listei, Leul nu este cu mult mai prejos, dar asta pentru motive total diferite. Fiind loial si generos, Leul este cel care iti va spune “te iubesc” abia dupa ce rostesti tu prima aceste cuvinte magice, iar asta pentru ca lor le place sa pastreze aparentele, stiind foarte bine ca nu te iubesc cu adevarat si probabil ca nu o vor face prea curand.

De asemenea, Leul este in stare sa spuna el primul ca te iubeste, numai cu scopul de a te auzi pe tine spunand acelasi lucru, astfel obtinand acea validare care este atat de importanta pentru ego-ul si aroganta lor. Leii pot fi foarte periculosi la acest capitol, asa ca incearca sa stai cat mai departe de ei, asta daca nu iti doresti sa sfarsesti cu o inima franta.

Scorpion

Cand vine vorba de relatiile de cuplu, Scorpionul este extrem de pasional si gelos. Fie este pasiunea cea care il va face sa spuna “te iubesc” fara sa fie sincer, fie natura lui geloasa il va face sa dea o declaratie serioasa de dragoste pentru mai multe motive: nevoia de atentie, dorinta de a-si dovedi importanta si multe altele. Oricum ar fi, daca un scorpion iti declara ca te iubeste, incearca sa nu o iei foarte in serios.

Gemeni

Chiar daca in general sunt niste persoane alaturi de care te simti bine, sunt mai multi factori care ii provoaca sa nu fie foarte onesti atunci cand spun “te iubesc”. In primul rand, Gemenii sunt cei mai adaptabili dintre toate semnele, insemnand ca stiu exact ce sa spuna in aproape orice situatie, chiar daca asta implica si mintitul. Legat de minciuni, Gemenii pot fi extrem de inselatori!

Daca un barbat nascut in zodia Gemenilor crede ca spunandu-ti ca te iubeste ii aduce un beneficiu, o face fara sa se gandeasca de doua ori.

Balanta

Problema cu Balantele este ca obsesia lor cu frumusetea si cu romantismul le poate incetosa viziunea. Chiar daca nu vor fi malitiosi cand iti vor rosti ca te iubesc, dar nu sunt sinceri cand spun acest lucru, nu se vor simti prost mai tarziu cand vor realiza ca te-au mintit pe fata.

In mintea lor, a fost o notiune frumoasa si romantica de a fi indragostit, chiar si pentru cateva secunde, fapt care ii ajuta sa isi justifice (intr-un fel) comportamentul lor impulsiv. Dar, uneori trebuie sa facem si sacrificii pentru dragoste, nu-i asa?!

