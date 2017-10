8 motive pentru care nu esti pregatita de o noua relatie (desi ti-ai dori)

Hai sa fim sinceri, doar pentru ca iti doresti o relatie nu inseamna neaparat ca esti si pregatita sa incepi una. O relatie presupune multa responsabilitate, implica timpul tau personal si energie pentru a mentine totul in limite normale. Cu alte cuvinte, este ceva de munca, asa ca trebuie sa te asiguri ca dispui de timpul si de energia necesara pentru a face fata la asa ceva. In plus, este important ca tu sa te afli intr-un moment bun al vietii tale, pentru ca nu poti lasa o relatie sa te distraga de la cariera ta, daca inca mai ai de munca pentru a ajunge acolo unde iti doresti. Este bine sa stai o perioada de timp singura, sa te cunosti mai bine pe tine insuti, inainte de a-ti da seama ce asteptari ai de la persoanele din jurul tau.

Inainte de a face un pas gresit si de a te grabi sa incepi o relatie, iata cateva semne care indica faptul ca nu ai fi pregatita pentru acest fel de angajament:

Nu esti fericita

Acesta este poate unul dintre cele mai importante lucruri din aceasta lista, de aceea il plasam pe primul loc! Pune-ti intrebarea asta: “ daca nu pot fi fericita cu mine insumi, cum pot fi fericita cu altcineva?”. Si prin asta nu vrem sa insinuam faptul ca partenerul tau nu te poate face fericita, ci ca aceasta fericire trebuie sa vina in primul si in primul rand de la tine. Bazandu-te pe alta persoana pentru fericirea ta este o reteta catre nefericire si dezastru. Asa ca pana cand nu ai invatat sa-ti cultivi pacea, fericirea si impacarea cu propria persoana, atunci nu vei putea gasi fericirea alaturi de altcineva. In plus, vei fi mult mai puternica pentru partenerul tau in momentul in care iti vei crea propria fericire, fapt care te va face o persoana si mai atractiva.

Detesti sa fii singura

Atunci cand te iubesti pe tine si traiesti in armonie cu propria persoana, vei atrage acele lucruri in viata ta. Daca te concentrezi asupra faptului ca esti singura, statutul tau poate ca nu se va schimba prea curand. Si chiar daca s-ar schimba, ai fi atat de disperata incat probabil ca iti vei alege sa fii cu cineva care nu se ridica la nivelul asteptarilor tale. Pana cand nu vei invata sa profiti de timpul tau singura, nu vei atrage oamenii potriviti in viata ta. Asa ca inceteaza sa cauti cu disperare pe oricine pe aplicatiile de intalniri, si in schimb, profita de timpul tau singura, implica-te in activitati care iti fac placere si iti mai iau gandul de la anumite probleme. Investeste in hobby-urile si pasiunile tale, mediteaza si mergi in acea excursie in care nu ai apucat sa mergi, incepe o afacere la care ai visat de mult timp, fii alaturi de familia si prietenii tai si anima-ti viata cat de mult poti. Daca faci aceste lucruri, sau doar o parte din ele, vei vedea ca atunci cand te astepti mai putin, va aparea si persoana potrivita pentru tine.

Incerci sa-i faci prea mult pe plac persoanei de care esti atrasa

Daca observi ca incerci sa fii altcineva fata de cum esti tu in realitate, atunci acest lucru este un mare semnal de alarma. Multe dintre noi, femeile, facem greseala asta la inceputul relatiilor, in dorinta de a ne impresiona partenerul. Insa, din pacate, toata aceasta prefacatorie nu poate tine la nesfarsit, pentru ca mai devreme sau mai tarziu, el isi va da seama ca nu esti neaparat pasionata de sporturile de iarna sau ca uitatul la un meci de fotbal te plictiseste de moarte.

Daca de multe ori incerci sa schimbi anumite lucruri la tine gandindu-te ca asa vei parea mai atractiva in ochii barbatului pe care tocmai ce l-ai cunoscut, atunci este un semn ca nu ai incredere in tine. Cea mai buna varianta este sa recunosti inca de la inceput care sunt pasiunile tale, ce lucruri iti plac si ce nu, si cu siguranta partenerul tau va aprecia sinceritatea si poate chiar si diferentele care se pot afla intre voi.

Inca nu ai trecut peste fostul tau

Daca inca ai asa-zise “rani” ramase in urma ultimii tale despartiri, in special daca inca esti suparata sau trista dupa fosta ta relatie, atunci in mod clar ai nevoie de putin ragaz sa te vindeci din punct de vedere emotional, inainte de a incepe o noua relatie.

A te implica intr-o alta relatie cand este clar ca gandul tau inca este la fostul partener, este pur si simplu nedrept pentru o persoana noua.

Este important ca oricine sa ia o pauza dupa sfarsitul unei relatii, sa reflecte asupra lectiilor invatate si ce aspecte trebuie schimbate pentru urmatoarea relatie, si, cum am mai spus, sa petreaca o perioada de timp singura pentru a-si aduna gandurile si de a se detasa incet-incet de trecut.

Nu iti cunosti tiparul intr-o relatie

Cu totii avem cate un tipar intr-o relatie- deseori intram in aceleasi tipuri de relatii, cu aceleasi tipuri de oameni, si ajungem sa repetam aceleasi greseli pentru ca nu suntem constienti de acest tipar. Spre exemplu, o persoana poate fi reticenta atunci cand vine vorba de confruntarile sau discutiile care pot avea loc intr-o relatie, fapt care duce la o lipsa de comunicare intre parteneri. Ca rezultat, acest tip de comportament poate duce cu usurinta la destramarea unei relatii. Este important sa-ti analizezi comportamentul tau in ceea ce priveste relatiile si sa iti dai seama unde ai gresit atunci cand a fost cazul, pentru a sti sa nu mai repeti aceeasi greseala pe viitor.