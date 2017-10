Aproape orice persoana a gresit fata de prieteni sau persoane apropiate. Fiecare situatie este una delicata, insa, de obicei, conflictul se poate sfarsi mai repede in functie de modul in care reactioneaza cel sau cea fata de care ai gresit. Un lucru care iti poate indica daca veti avea o relatia la fel ca inainte este semnul astral, asa ca verifica daca se numara printre cele 6 zodii care nu te vor ierta.

Un sentiment des intalnit este cel de furie, mai ales daca le-ai ranit sentimentele. Ai uitat de ziua lor, ai mentionat un lucru nepotrivit sau ai uitat de o intalnire. Daca tu de obicei poti trece mai usor peste situatii neplacute, s-ar putea ca persoana de langa tine sa nu o faca. Totul este influentat de personalitate si… astrologie. In timp ce unele zodii ar face orice pentru a salva o relatie, altele nu pot trece pe ego-ul lor. Chiar daca iti ceri scuze si incerci sa iti repari greseala, aceste persoane s-ar putea sa nu te ierte foarte usor si, mai ales, nu prea curand. Citeste in continuare acest top si afla daca prietenul sau prietena ta se numara printre zodiile care nu te vor ierta prea usor.

Berbec

Poti fii sigura ca un Berbec va fi furios. Acesta se infurie destul de usor, asadar o cearta este iminenta. Ce poti face? Cere-ti scuze, apoi asteapta o perioada pentru ca acesta sa uite incidentul. Nu te poti astepta sa te ierte prea curand, insa incearca sa nu mai faci nimic gresit. In timp relatia voastra se va imbunatati, insa nimeni nu poate spune daca este vorba de cateva saptamani sau, din contra luni sau ani.

Taur

Daca ai gresit in fata unui Taur, lucrurile nu arata prea bine pentru tine. In functie de ceea ce ai facut, este posibil sa nu mai poti face nimic pentru aceasta relatie. In plus, in cazul lui, cu cat incerci sa repari o greseala, cu atat faci mai mult rau, complicand situatia. Nativul Taur va crede ca orice lucru dragut pe care il faci are o insemnatate ascunsa si poate crede ca incerci sa il santajezi emotional. Ce poti face? Absolut nimic. Da-i timp si incearca sa interactionezi cat mai putin cu acesta. Cu putin noroc, furia acestuia va trece.

Citeste si:

4 zodii care nu iti vor spune niciodata ce simt cu adevarat

Gemeni

Gemenii sunt mult mai concentrati pe alte lucruri decat pe ura, asa ca cel mai probabil vor uita ceva mai repede ca au fost suparati pe cineva. Mintea lor este impartita in multe directii si este greu pentru ei sa se concentreze pe un singur lucru.

Cu toate ca sunt incapatanati, Gemenii nu se vor duce niciodata in toate directiile pe care le aleg. Cu abilitatile lor sociale, Gemenii cred in puterea comunicarii si considera ca a vorbi despre ce ii deranjeaza este calea spre rezolvarea unui conflict. Chiar daca sunt pacifisti, atunci cand problemele raman nerezolvate, Gemenii vor folosi un sarcasm taios. Atunci cand sunt raniti, nu vor judeca, ci vor incerca sa vada lucrurile din perspectiva celuilalt.

Balanta

Iubitoare de pace, Balanta iubeste armonia mai presus de orice si te va ierta cu siguranta! Balantele sunt extrem de diplomate si isi vor folosi abilitatile comunicationale pentru a-si rezolva problemele. Cateodata, ele pot aparea ca mult prea iertatoare. Le poti gasi in situatia de a-si cere scuze altora chiar si atunci cand nu gresesc. Este important petru Balante sa isi mentina echilibrul si respectul de sine. Atunci cand deja ai iertat de zeci de ori, poate e momentul sa spui stop. Nu mai ierta lucruri doar pentru mentine pacea.

Scorpion

Scorpionul se enerveaza foarte usor, asadar daca ai gresit, cel mai bine este sa te retragi si asta cat mai repede. Iertarea nu este pentru ei un lucru firesc si, totodata, ei nu uita niciodata. Practic, daca iti spune cumva ca va trece peste incident si te iarta, te poti astepta oricand sa se razbune. Orice persoana care a avut deja un conflict cu un Scorpion stie ca poate dura ani de zile pana cand acesta va vorbi din nou cu tine, asadar relatia voastra ar putea fi compromisa.

Citeste si:

Zodiile pe care nu ar trebui sa le enervezi niciodata

Capricorn

Odata ce ai enervat un Capricorn este foarte greu sa mai fiti prieteni sau, cel putin, sa aveti o relatie la fel ca inainte. Capricornul isi va aminti ca ai gresit si va folosi acest lucru in avantajul lui. Ce inseamna asta? De fiecare data cand va avea nevoie de ceva, iti va aminti ce greseala ai facut si te va santaja emotional. Cu toate acestea, exista o mica sansa sa treaca peste aceste momente dificile, insa nu te gandi ca totul se va petrece in cateva zile. Da-i timp si pregateste-te de o reactie neprietenoasa.

Foto: PR