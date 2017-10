Afla cum isi comunica un barbat sentimentele, in functie de zodia lui:

Berbec

Berbecul nu are rabdare atunci cand vine vorba sa-si deschida inima. Asa ca, daca in prima saptamana de cand va intalniti pare sa fie putin distant, probabil doar incearca sa gaseasca un mod de a exprima cum se simte in acest stadiu al relatiei.

Nu-ti face griji, nu va fi un „Te iubesc” sau ceva pe atat de serios. Daca ii arati reticenta ta catre declaratiile de dragoste, probabil el va face un pas inapoi si te va astepta pe TINE sa preiei initiativa.

Taur

Cand Taurul vrea sa vorbeasca serios despre sentimentele lui, el se va manifesta cu ajutorul corpului. Te va atinge mai mult decat in general. Taurul e devotat partenerei si vrea sa-i arate ca este singura din lumea lui.

Nu-ti face griji ca ar putea sa nu fie „timpul potrivit” – taurul are destula rabdare sa astepte momentul perfect, cand nu sunteti distrasi de nimic altceva.

Gemeni

Un barbat nascut in zodia Gemeni va strecura o gluma sau doua cand incearca sa-ti impartaseasca sentimentele lui. Probabil te-ai obisnuit, avand in vedere ca a spus numeroase glume inca de cand v-ati intalnit prima data. Ii este destul de greu sa vorbeasca despre ce simte, pentru ca ii este frica ca va spune lucrul nepotrivit la momentul nepotrivit.

Asa ca, atunci cand se incurca in cuvinte, afla ca tine foarte mult la tine, doar ca nu stie cum sa o spuna intr-un mod romantic. Doar are nevoie de mai mult timp.

Rac

Un nativ Rac probabil se va gandi la ceva magic si special ca sa-si declare dragostea. Nu-i subestima imaginatia – este un adevarat romantic.

Iar asta nu este doar o fatada. Este atat de introspect si constient de emotiile lui, incat orice gest romantic este cu adevarat sincer.

Citeste si:

Cele 4 zodii care prefera aventurile in locul relatiilor serioase

Leu

Iti vei da seama intotdeauna cand un nativ Leu vrea sa vorbeasca despre emotiile lui. Va incepe cu cea mai stransa imbratiseare pe care ti-a oferit-o vreodata, iar tu vei fi atat de prinsa de farmecul lui incat nici nu vei stii cand te va coplesi cu sentimente in urmatoarele secunde.

De fapt, probabil deja stii cum isi comunica un Leu emotiile, pentru ca a facut-o de atatea ori inainte. Este increzator si cald, iar tu te bucuri de fiecare cuvant pe care ti-l spune.

Fecioara

Ei bine, partenerul tau Fecioara v-a analizat relatie incontinuu in ultimele saptamani si a conceput cea mai potrivita metoda pentru a-si exprima sentimentele. Acorda atentie fiecarui detaliu al relatiei voastre pentru a se asigura ca sincronizarea este perfecta, iar sentimentele sunt in mare parte reciproce.

Motivul pentru toate acestea – frica lui de a nu se face de ras. Cine il poate invinovati? Doar isi ia toate precautiile necesare.