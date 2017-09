Cum sa stii ca nu te insala, in functie de zodia

Este nevoie de mult timp pana sa ai incredere in cineva, iar cand acea persoana te insala, increderea este distrusa fara nicio garantie ca intr-o buna zi ai putea sa o recapeti. In momentul in care inseli pe cineva, fie ca acest lucru este planuit sau esti doar prins in moment, iti tradezi partenerul si ii dezonorezi increderea. Prin asta arati ca nu iti pasa de felul in care iti faci partenerul sa se simta, iti pasa doar cum te simti tu. Nu incepem relatii cu gandul ca vom fi inselati, ci cu gandul ca partenerul ne va fi fidel si va respecta relatia.

Poate fi extrem de dificil sa incepi sa ai incredere in cineva daca suspectezi ca acea persoana ar fi in stare sa te insele. Inselatul este intotdeauna ceva grav, mai putin in cazul in care esti intr-o relatie deschisa. Dar cand esti intr-o relatie serioasa si partenenerul tau te insala, acest lucru poate fi devastator pentru stima ta de sine, increderea ta in oameni si abilitatea de a iubi.

Incercam sa gandim logic si sa ne studiem partenerul. Si-a inselat foste iubite sau sotii? Ce parere are despre oamenii care insala? Exista semne care ar sugera ca este infidel?

Fie ca crezi in astrologie sau nu, stelele pot dezvalui multe lucruri despre oameni – ce le place si ce le displace, comportamentul lor, pana si trasaturi psihologice. Asa poti afla daca partenerul tau nu te va insela, in functie de zodia lui.

Berbec

Berbecul nu este suspect cand vine vorba de telefonul lui. Cand il suna cineva, nu merge altundeva sa vorbeasca ca tu sa nu poti auzi conversatia si nu incearca sa-ti ascunda ce mesaje primeste. Este dispus sa iti dea parola lui si este clar ca nu iti ascunde nimic.

Taur

Taurul nu uita vreodata ca este impreuna cu tine. Nu se uita dupa alte femei si nu flirteaza cu ele. Daca iesiti impreuna si va intalniti cu prieteni sau colegi de-ai lui, intotdeauna te prezinta ca fiind iubita lui. Si cu siguranta nu iti spune cat de bine a aratat prietena ta la petrecerea la care ati fost – este clar ca are ochi doar pentru tine.

Gemeni

Nativii zodiei Gemeni nu iti subestimeaza inteligenta si te respecta. Cand iti explica ceva, ei asuma ca ai cel putin acelasi nivel de cunostinta ca ei. Cand va certati, aceste persoane nu vorbesc cu tine ca si cum ar vorbi cu un copil si nu sunt lipsite de respect. Ei te trateaza cu apreciere, admiratie si consieratie.

Rac

Racii sunt complet deschisi si sinceri cu tine. Daca fosta lui incearca sa il contacteze, iti va spune. Daca el incearca sa o contacteze, iti va spune. Chiar si daca face ceva ce stie ca nu iti va placea, tot iti va spune. Te respecta destul cat sa stie ca a-ti ascunde ceva se va intoarce pana la urma impotriva lui, deci este de parere ca pe termen lung, este mai bine sa fie sincer.

Leu

Leul iti ofera atentia lui completa, ceea ce nu este deloc usor pentru el. Cand vorbesti, el te asculta si tine minte ceea ce spui. Este foarte atent la fiecare aspect care tine de tine, ce iti place, ce nu iti place, istoria familiei tale, pana si felurile de mancare ce nu iti plac. Pretuieste fiecare moment cu tine si nu va da voie nimanui sa il distraga.

Fecioara

Nativul zodiei Fecioara nu este necugetat sau impulsiv cand vine vorba de tine. Nu se va dezlantui de fata cu tine cand este stresat si va incerca sa nu te provoace si sa te enerveze. Daca urasti sa te intrerupa cineva cand vorbesti, va fi atent sa astepte pana cand termini ce ai de zis, inainte sa inceapa el sa vorbeasca. Este foarte grijuliu, tu fiind pe primul loc pentru el.

Balanta

Balantele nu se vor baga in situatii toxice. Daca un nativ al acestei zodii se intalneste cu fosta lui si aceasta va incerca sa il convinga sa mearga cu ea acasa, el va pleca din acel loc. Daca prietenii lui incearca sa il convinga sa iasa cu ei sa se distreseze, dar stie ca voi doi ati planuit o plimbare devreme in urmatoarea dimineata, le va spune ca nu poate merge si va veni acasa.

Scorpion

Scorpionul nu te minte niciodata, chiar si atunci cand e vorba de lucruri mici. Este intotdeauna sincer, chiar si in situatiile in care stie ca nu o sa iti placa ce auzi. Tine la tine destul de mult incat sa isi faca curaj sa poarte orice fel de conversatie. Este o persoana foarte onesta si daca te-ar minti, acest lucru l-ar afecta foarte mult.

Sagetator

Nu vei gasi absolut nimic care sa sugereze ca un Sagetator te-ar insela. Nu vei gasi lenjeria altei femei la el acasa sau urme de ruj pe hainele lui. Fie este complet sincer fata de tine, fie este un expert in a-si ascunde urmele.

Capricorn

Capricornul isi va pastra intotdeauna promisiunile fata de tine. Este un om care isi respecta cuvantul si nu vrea sa te dezamageasca. Poti sa te bazezi pe el si doar in circumstante extreme ar renunta sa faca ceva ce a promis.

Varsator

Varsatorul ii trateaza bine pe oamenii din viata lui, asa ca poti sa stii sigur ca acesta este felul lui de a fi – decent, sincer, demn de incredere. Daca ar pleca dintr-un magazin si ar observa ca vanzatorul i-a dat prea mult rest inapoi, s-ar intoarce, atat de corect si de onest este.

Pesti

Pe nativul zodiei Pesti l-ai simti daca te-ar insela. Nu ca ai avea superputeri care sa te alerteze in legatura cu asta, dar instinctul tau ti-ar spune daca este asa. Daca nu simti ca exista vreo indicatie ca ti-ar fi infidel, inseamna ca este o persoana buna.

