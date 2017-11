Horoscop anual 2018 Gemeni. Previziuni pentru zodia Gemeni, in 2018

Horoscop anual 2018 Gemeni – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate.

Anul 2018 va fi unul plin de evenimente pentru Gemeni. Vei avea foarte multa energie si acest an ti-ar putea aduce o schimbare radicala, atat din punct de vedere fizic, cat si psihic. Vei avea parte de noi oportunitati, de care este bine sa profiti. Din punct de vedere profesional lucrurile s-ar putea sa nu fie intocmai asa cum iti doresti, insa daca vei sta departe de promisiunile false si te vei concentra asupra responsabilitatile tale, nu vei intampina mari provocari.

Horoscop anual 2018 Gemeni – dragoste

In ceea ce priveste dragostea, nativii Gemeni vor avea parte de un an interesant. Pozitia planetei Jupiter te va ajuta din punct de vedere emotional, ceea ce inseamna ca vei fi mai entuziasmata in privinta vietii tale amoroase. Pentru cei singuri a venit momentul sa isi puna in evidenta trasaturile si sa se bucure de noi relatii. Nu iti fie teama sa cunosti persoane noi si fii intotdeauna cat mai naturala.

Pentru Gemeni va fi un an plin de pasiune si senzualitate in relatie. Cu toate acestea, in unele relatii, Gemenii vor avea parte de tensiuni si vor simti nevoia sa se razbune pe partenerii lor. Pentru a evita aceste complicatii, este mai bine sa vorbesti deschis de fiecare data cu partenerul tau. Sfarsitul anului vine cu separari, impacari si schimbari de situatie in relatii.

Horoscop anual 2018 Gemeni – cariera

Anul acesta pozitia planetelor Jupiter si Saturn te va ajuta in cariera. Va o perioada perfecta pentru a cauta noi oportunitati, ceea ce inseamna ca te asteapta o noua etapa in cariera. Nu ar trebui sa te multumesti cu stadiul in care te afli in prezent, ci sa iti doresti mai mult.

S-ar putea ca in 2018 sa nu te mai intelegi la fel de bine cu colegii de la birou, asa ca este bine sa fii precauta. Desi progresul ar putea fi unul lent, pregateste-te ca spre sfarsitul anului tot efortul tau sa fie rasplatit. Totodata, nu uita sa te si odihnesti, altfel toata oboseala se va vedea in munca si temperamentul tau tau.

Horoscop anual 2018 Gemeni – bani

Pentru Gemeni anul 2018 va fi unul complicat din punct de vedere financiar. Desi iti vei indeplini o multime de dorinte personale, proiectele mai importante nu vor merge la fel de bine. Nu vei termina anul cu cat de multe economii ti-ai dori.

Cel mai bine ar fi ca din cand in cand sa verifici starea conturilor tale si sa economisesti mai mult. Munceste mult, fii chibzuita, iar efortul se va vededa. Stai departe de cheltuielile inutile si evita imprumuturile.

Horoscop anual 2018 Gemeni – sanatate

In 2018 starea ta de sanatate va fi in general buna. Vei avea energie, iar acest lucru te va ajuta sa muncesti mai mult, ceea ce inseamna ca vei face pasi importanti in cariera. La mijlocul anului pregateste-te pentru o perioada mai intensa. Din cauza stresului imunitatea ta ar putea avea de suferit. Totodata, efectele se vor vedea si asupra psihicului. Incearca sa iti amintesti ca ai nevoie si de pauze, iar un echilibru intre odihna si munca este esential pentru stare de bine de lunga durata.

