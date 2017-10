Horoscop anual 2018 Fecioara. Previziuni pentru zodia Fecioara, in 2018

Horoscop anual 2018 Fecioara – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate.

Fecioarele vor avea parte de un an agitat si plin de haos, pentru ca in vietile lor se vor petrece multe schimbari, unele placute, altele neplacute. Ca sa treci cat mai bine peste perioadele aglomerate, care nu vor fi putine la numar, trebuie sa ramai concentrata pe telurile tale si sa nu renunti, chiar daca devine din ce in ce mai greu. Saturn va tranzita semnul tau zodiacal pe tot parcursul anului, asadar aceasta planeta este „de vina” pentru nenorocul pe care il vei avea.

Horoscop anual 2018 Fecioara – dragoste

Fecioarele se vor intalni in diverse momente pe parcursul anului cu contexte prielnice pentru a-si dezvolta relatiile romantice. Fecioarele care sunt singure vor avea sansa de a-si gasi perechea si afectiunea dupa care tanjeau. Relatiile care incep in prima parte a anului vor avea mai multe sanse de a se dezvolta in ceva serios si de a dura mai mult. Fecioarele, totusi, vor trebui sa gaseasca un echilibru intre viata in cuplu si cariera sau viata sociala.

Horoscop anual 2018 Fecioara – cariera

In ceea ce priveste mediul carierei si viata la birou, Fecioara se va concentra, in anul care vine, pe imbunatatirea relatiilor colegiale. Munca in echipa va avea rezultate mai prolifice decat proiectele pe care le vor face singure, asa ca Fecioarele vor realiza ca este foarte important sa se inteleaga bine cu colegii de la birou. Pentru unele dintre Fecioare, se intrevede posibilitatea unei schimbari in ceea ce priveste cariera in timp ce, pentru altele, mariri de salariu si promovari sunt foarte posibile in 2018.

Horoscop anual 2018 Fecioara – bani

In 2018, vor avea loc schimbari semnificative in ceea ce priveste statutul financiar al Fecioarelor. Nu te speria, pentru ca iti dam vesti bune. In 2018 vei avea sansa sa castigi mai multi bani, fie prin intermediul prietenilor sau al rudelor, care iti vor oferi contexte potrivite pentru a castiga sume mai mari, fie pe cont propriu. Cu toate acestea, s-ar putea sa te confrunti cu o serie de situatii neprevazute, care vor implica cheltuirea unor sume mari de bani, asa ca cel mai bine ar fi sa fii pregatita din timp.

Horoscop anual 2018 Fecioara – sanatate

Fecioarele vor incepe anul 2018 intr-o forma fizica de invidiat. Cu toate acestea, stresul ultimei perioade isi spune cuvantul, asa ca ar trebui sa isi rezerve ceva timp pentru a se relaxa si a se odihni. Fecioarele ar trebui sa invete sa se puna pe primul loc in 2018 si sa gandeasca pozitiv. In a doua parte a anului, ar putea aparea o serie de probleme de sanatate, asa ca Fecioarele ar trebui sa aiba grija sa pastreze un echilibru cat mai sanatos si natural: sa manance sanatos si sa aiba activitate fizica. De asemenea, nativii Fecioara vor putea, in 2018, sa renunte in sfarsit la obiceiurile negative.

