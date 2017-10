Horoscop anual 2018 Berbec. Previziuni pentru zodia Berbec, in 2018

Horoscop anual 2018 Berbec – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate.

Se anunta un an foarte bun pentru aceasta zodie si vei descoperi in horoscop anual 2018 Berbec ca astrele iti vor aduce pace, dragoste, oportunitati, dar si bani. Insa va trebui sa lupti pentru fiecare dintre ele. Vei avea multe dificultati de depasit, insa vei invata multe lectii care iti vor fi de ajutor si in viitor. Este momentul in care trebuie sa iei unele decizii care iti vor influenta viata, multi ani de acum inainte.

Horoscop anual 2018 Berbec – dragoste

In ceea ce priveste dragostea, nativii Berbec vor avea o evolutie fara multe turbulente in 2018. Va exista intelegere in cuplu si Berbecii vor reusi sa isi consolideze relatia. Pentru unii nativi insa, 2018 va insemna finalul unei relatii nefericite, in schimb pentru altii poate aduce dragostea mult visata.

Daca esti deja intr-o relatie, pe tot parcursul anului, sentimentele si pasiunea fata de partener vor creste si partenerul tau va simti la fel. Intre lunile martie si iunie exista multe sanse ca relatiile sa se concretizeze intr-o casatorie. Trebuie sa fii insa atenta la tot ce inseamna promisiuni false. Relatiile pot fi foarte intense, insa deciziile importante trebuie luate cu mintea, nu cu inima.

Horoscop anual 2018 Berbec – cariera

Domeniul cariera va fi unul plin de satisfactii pentru nativii Berbec. Vor exista cateva piedici, probleme la locul de munca, insa le vei depasi cu multa munca si perseverenta. Eforturile tale vor fi pe deplin rasplatite, asa ca niciodata nu vei simti ca muncesti prea mult, dar degeaba.

Comunicarea va fi cheia succesului si vei avea in Jupiter un aliat de nadejde. Cei mai avantajati vor fi nativii care lucreaza in domenii artistice, vanzari sau comert. Te poti astepta si la promovari, insa spre finalul anului.

Horoscop anual 2018 Berbec – bani

Domeniul financiar este unul incarcat de succes in acest an. Chiar daca ai de achitat credite sau datorii, parca nu vei mai simti aceeasi incordare si aceeasi presiune. Optimismul tau este la cote maxime si poate din acest motiv vei reusi sa treci mai usor prin orice furtuna financiara care ti-ar putea aparea in cale. Pentru a avea o situatie financiara stabila, nu ar fi rau sa cauti si alte surse de venit. Cea mai dificila luna din punct de vedere financiar va fi noiembrie, insa iti vei reveni rapid.

Horoscop anual 2018 Berbec – sanatate

Starea generala de sanatate a nativilor Berbec va fi excelenta pe tot parcursul anului. Desi Uranus te influenteaza negativ si te face mai predispusa la diverse probleme de sanatate, vei avea alaturi pe Jupiter care te va proteja de toate problemele majore si complicatii ce ar putea aparea. Nivelul tau de energie va fi la cote maxime si acest lucru te face mai deschisa catre aventura. Nu ignora dietele, orice corp are nevoie de o pauza de la excesele culinare. Meditatia se va dovedi a fi cea mai buna metoda de a scapa de stres.