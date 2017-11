Horoscop anual 2018 Scorpion. Previziuni pentru zodia Scorpion, in 2018

Horoscop anual 2018 Scorpion – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate.

Anul 2018 se anunta a fi pentru Scorpioni un an plin de calm si liniste. Vei avea parte de multe zile insorite, pline de zambete si bunadispozitie. Vei avea o stare de liniste interioara si de libertate. Cateva evenimente neasteptate se previzioneaza pentru tine in anul urmator.

Horoscop anual 2018 Scorpion – dragoste

In dragoste, Scorpionii vor trebui sa invete sa tina cont si sa se muleze si pe sentimentele partenerului in anul care vine. Vei avea parte de multa caldura, apropiere si intimitate in viata ta personala in anul urmator. 2018 va fi anul perfect pentru a intari legaturile pe care la ai cu partenerul sau pentru a forma unele noi.

Horoscop anual 2018 Scorpion – cariera

Nativii Scorpioni vor ajunge, anul viitor, mai departe in cariera decat au facut-o vreodata. Este momentul perfect pentru Scorpion sa isi inceapa propria afacere sau o noua afacere. Indrazneste sa ai aspiratii mari si nu pleca urechea la comentariile negative ale celor din jur. Arata ca esti hotarata sa urci treptele carierei si sa muncesti din greu pentru a ajunge acolo unde iti doresti.

Horoscop anual 2018 Scorpion – bani

Te avertizam: la inceputul anului 2018 ar trebui sa iti faci niste rezolutii legate de bani si, pe parcursul anului, ar trebui sa faci tot posibilul sa te tii de ele. Nu stai foarte bine cu banii si nu esti o persoana care sa poata sa faca economii usor. Tine-te departe de cheltuieli impulsive si de a cheltui prea mult cu familia si prietenii. La mijlocul anului s-ar putea sa ai nevoie de o suma mare de bani, asa ca fii pregatita din timp.

Horoscop anual 2018 Scorpion – sanatate

In prima parte a anului 2018, Scorpionii se vor bucura de o sanatate de fier. Tu ar trebui sa depui mai mult efort in ceea ce te priveste pe tine, sa te rasfeti si sa ai grija de corpul tau. Forma ta fizica dar si mentala se vor dezvolta frumos anul acesta. Incearca sa iti faci rezerve de energoie pentru perioadele pe care le stii stresante.