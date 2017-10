Horoscop anual 2018 Capricorn. Previziuni pentru zodia Capricorn, in 2018

Horoscop anual 2018 Capricorn – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate.

Fie ca iti vine sa crezi sau nu, mai este putin si se incheie anul 2017! Stim, nici noi nu ne putem inchipui cand a trecut timpul, dar tot ce putem face acum este sa ne pregatim pentru anul care urmeaza.

Daca esti nascuta in zodia Capricorn, afla ca 2018 va fi perioada in care vei face schimbari pe mai multe planuri si vei avea parte de multe motive de bucurie!

Horoscop anual 2018 Capricorn – dragoste

Viata amoroasa a nativilor Capricorn va fi foarte buna in 2018, astfel incat exista sanse mari sa dai chiar peste alesul tau. Nu lua lucrurile foarte in serios, si implica-te in relatia de cuplu atat cat este nevoie, fara sa exagerezi in vreun fel. Senzualitatea ta va deveni din ce in ce mai puternica pe masura ce inaintezi in an. Ai grija insa sa pastrezi si cate un moment de intimitate pentru tine, din cand in cand.

Horoscop anual 2018 Capricorn – cariera

In ceea ce priveste cariera, vei avea parte de o multime de oportunitati in anul care urmeaza. Vei avea libertatea de a explora mai multe posibilitati profesionale si ti se va acorda ajutorul necesar pentru a ajunge acolo unde visezi. Chiar si in momentele in care vei intampina dificultati la locul de munca, pastreaza-ti calmul si mentine relatiile cu colegii de birou, pentru a te face remarcata. Sfarsitul anului iti va da posibilitatea de a avansa in cariera ta si sa obtii mult-asteptata promovare.

Horoscop anual 2018 Capricorn – bani

Pe plan financiar, te sfatuim sa eviti cheltuielile impulsive si sa incepi sa strangi bani pentru viitor. Fa-ti un plan financiar si stabileste-ti obiectivele pe care doresti sa le atingi in 2018, astfel incat sa stii cum sa-ti imparti cheltuielile. Cu toate acestea, pe la mijlocul anului va fi nevoie sa fii dispusa sa cheltuiesti o suma de bani pentru o persoana draga tie. Urmatorul an va fi favorabil pentru a face investitii in terenuri si imobiliare, iar la sfarsitul anului te poti rasfata cu diverse aventuri, calatorii si momente de relaxare, pentru ca, pana la urma, cu totii meritam sa ne odihnim dupa un an plin.

Horoscop anual 2018 Capricorn – sanatate

Anul 2018 iti va rezerva o crestere semnificativa a energiei si a vitalitatii. Mentine un ritm alert si concentreaza-te pe sarcinile pe care le ai de indeplinit. De asemenea, tot anul viitor va fi timpul perfect pentru a te apuca de sport si vei avea motivatia de a te lasa de o parte din obiceiurile care nu-ti fac niciun serviciu. Incearca sa iti schimbi si dieta, dar asta nu inseamna sa te infometezi, ci sa incepi sa faci alegeri mai sanatoase cand vine vorba de mancare. Din cauza perioadelor mai stresante, este posibil sa fii tentata sa te infigi in dulapul cu dulciuri, dar opune-te acestor ispite. Incearca un program de detoxifiere, ocazional, si redu carbohidratii, grasimile si mancarea procesata. Astfel, anul 2018 va fi anul schimbarilor in ceea ce priveste sanatatea ta si rezultatele bune nu vor intarzia sa apara!

Text: Petra Murariu