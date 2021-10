Cele mai stylish zodii dintre toate

Dacă ești o cititoare fidelă a zodiacului și în cazul în care crezi în astrologie, atunci știi că (aproape) totul stă scris în stele! Sigur, stilul vestimentar ține de gusturile fiecărei persoane în parte, dar există câteva semne astrale care au o aplecare mai mare spre estetică decât altele. Descoperă dacă semnul tău se numără printre cele mai stylish zodii!

Cele mai stylish zodii: Săgetător

Femeia Săgetător este foarte curioasă și foarte dornică de a învăța lucruri noi, întotdeauna. Este o femeie foarte cultă, așa că educația ei o îndeamnă să facă cele mai bune alegeri vestimentare. Este chibzuită și este conștientă că o sumă mare de bani cheltuită pe haine nu garantează o ținută bine gândită și cu stil. Cel mai important pentru femeia Săgetător este ca ținuta ei să comunice ceva despre ea.

Cele mai stylish zodii: Balanță

Femeia Balanță are un stil înnăscut, nu format. Deși unora li se poate părea un pic ciudat stilul Balanței, asta nu înseamnă că ea nu își gândește ținutele și că nu sunt alcătuite cu mult bun gust. Balanței îi plac piesele vestimentare vintage sau cumpărate din magazine obscure, pe care nu le cunoaște și nu le are toată lumea. Balanța este una dintre cele mai stylish zodii pentru că ea vede moda ca pe un joc și are o pasiune pentru a-și construi cele mai nonconformiste ținute.

Cele mai stylish zodii: Leu

Se știe deja despre femeia Leu că ea este vedeta zodiacului, așa că nu avea cum să nu fie inclusă în acest top! Leul își alege hainele cu mare atenție, pentru că, pentru el, imaginea contează foarte mult. Ținutele femeii Leu sunt întotdeauna clasice, cu un element statement, care să le scoată în evidență. Leului îi place să strălucească în lumina reflectoarelor, și trebuie întotdeauna să fie în centrul atenției, mai ales din punct de vedere al vestimentației.

Cele mai stylish zodii: Gemeni

Femeia Gemeni este o persoană creativă, care nu se ia niciodată prea tare în serios. Din acest motiv, ei îi reușesc cele mai neașteptate, dar și cele mai stylish, combinații vestimentare. Pentru că are o fire artistică și creativă, femeia Gemeni are și un bun gust greu de egalat. Gemenii nu trebuie să se străduiască niciodată prea mult, altfel vor da greș. Stilul femeii Gemeni este unul relaxat, effortless, iar atitudinea pozitivă pe care o are mereu o face să fie și mai atractivă.

Foto: PR

