Perechile de zodii pentru care cearta înseamnă pasiune la cote maxime

Îi spui dragoste cu năbădăi, pasiune, dar în realitate este mai mult sex după împăcare? Știi la ce mă refer sigur. La acele cupluri în care cearta este un sport permanent. Aceste cupluri au mereu ceva să își spună în contradictoriu și nu prea țin cont de context atunci când partenerul nu are dreptate. Partea bună este că, pe cât de repede se aprind, pe atât de repede se și împacă. Totuși, este aproape incredibil cum pot două personalități atât de efervescente să întrețină o relație pe termen lung.

Vestea bună e că pentru certăreții zodiacului despărțirea nu durează mai mult de o zi. Și de cele mai multe ori este un mijloc prin care își condimentează viața amoroasă. Deși uimitor, o dezbatere aprinsă urmată de o împăcare dulce apropie unele tipologii de oameni. Oare cum arată o despărțire serioasă la un astfel de cuplu dacă ei pun capăt relației de câteva ori pe săptămână doar pentru mici neînțelegeri?

Probabil te-am făcut curioasă ce fel de cupluri văd în ceartă ceva sexy și intim. Ei bine, și de această dată caracteristicile zodiei intervin în modul în care ne construim relațiile. Unora le plac serile liniștite și conversațiile plăcute. Alții se plictisesc când aud de așa ceva și preferă puțină adrenalină. Descoperă combinațiile de zodii care sunt predispuse la o astfel de relație.

GEMENI+BALANȚĂ

Două semne de Aer care au compatibilitate mare în dragoste. Gemenii și Balanța se completează reciproc extrem de bine și principalul lor scop într-o relație este „evoluția”. Acest aspect este totuși problematic la cei doi. Balanțele au tendința să urmeze și să primească indicații, în timp ce Gemenii iubesc să preia conducerea. Sună bine în teorie, dar în practică Gemenii se plictisesc repede atunci când sunt cu cineva care îi lasă să decidă totul fără să aibă obiecții.

Ambii pot fi lipsiți de sensibilitate deseori, ceea ce face ca certurile să fie și mai dure. Spun întotdeauna tot ceea ce gândesc direct și cred că părerea lor este cea care contează. Așa că, atunci când nu sunt de acord încep marile probleme. În ciuda diferențelor dintre ei, cei doi se respectă foarte mult și folosesc certurile ca pe un prilej de a evolua și de a învăța ceva. Aici intervine cel mai des pasiunea în această relație.

BERBEC+LEU

Double Trouble! Avem de a face cu un cuplu format din două semne de foc. Aceasta este una dintre cele mai efervescente relații posibile. Pasiunea este la cote maxime, dar nu ar putea exista fără doza reciprocă de cicăleală. Disputele aprinse fac din această relație una dificilă și ambii sunt parcă pregătiți de atac în orice moment. Totuși, deși sună neobișnuit, ambii găsesc plăcute certurile pentru că asta înseamnă că ambii se implică în relație și își doresc ca lucrurile să funcționeze. Se apreciază în egală măsură pentru sinceritatea de care dau dovadă, chiar dacă au tot timpul discuții în contradictoriu.

În momente delicate, atât Berbecul impulsiv, cât și Leul arogant sunt pregătiți să dea replici dure. Nici unul dintre cei doi nu este dispus să renunțe și să ajungă la un compromis. Norocul lor este că în aceeași măsură nici unul dintre ei nu poartă pică. Pasiunea dintre cei doi este vizibilă. După o ceartă, atracția sexuală își face simțită prezența și face ca fiecare neînțelegere să merite.

TAUR+SCORPION

Pământ și apă, o relație tumultoasă! Când pui împreună un nativ Taur și un nativ Scorpion ai cocktailul ideal de emoție, pasiune și ceartă. Este aproape imposibil ca dintr-o astfel de combinație să rezulte o relație platonică pentru că cele două semne se potrivesc perfect din punct de vedere sexual. Dar să nu vă imaginați că este o relație simplă! Deși viața lor sexuală le dă de furcă vecinilor, nu este totul bine în paradis.

Ambele semne sunt încăpățânate și au caracteristici diferite. Aceste diferențe sunt sursa majorității conflictelor și au parte de multe certuri din cauza încăpățânării. Scorpionul este într-o continuă schimbare, în timp ce Taurul adoră stabilitatea. Taurului îi vine greu să se deschidă, ceea ce trezește suspiciunea Scorpionului. Și tot așa… Totuși, să nu uităm că extremele se atrag. Legătura sexuală este atât de puternică încât face ca certurile să piardă din importanță.

RAC+CAPRICORN

Acolo unde apa întâlnește pământul poți să fii sigură că se va crea o legătură pe viață. De oricât de multe ori se vor certa, Racul și Capricornul vor știi că se pot baza pe celălalt și că sunt în siguranță. Ai tinde să crezi că două semne atât de diferite nu pot să gândească decât altfel. Ei bine, află că ambii au o dorință înnăscută pentru stabilitate și pentru o legătură emoțională puternică.

Cele două semne sunt cel mai puțin emotive din întreg zodiacul, acesta fiind motivul principal care generează conflicte. Paradoxal, în tăcere, ambii își doresc emoții puternice. Acest aspect face ca fiecare dintre ei să aibă așteptări ridicate în relație pe care bineînțeles că nu și le împărtășesc. Asta face ca certurile să apară fără o motivație evidentă. Ambii se atașează repede atunci când sunt într-o relație. Deși nu se manifestă afectiv, pasiunea dintre cei doi este vie. Amândoi vor să se simtă doriți și, odată ce găsesc un partener ce este dispus să le ofere stabilitate emoțională, se vor implica în acea relație fără nicio reținere.

Este o relație ușor complicată. Deși pare ilogic, faptul că nu își manifestă emoțiile le dă totuși senzația că sunt foarte legați emoțional. Cum? Da! Acest lucru este în același timp motiv de ceartă și punct de plecare pentru o relație serioasă.

SĂGETĂTOR+PEȘTI

E rost de fum, adrenalină și palpitații atunci când arunci apă peste foc. Sunt atât de diferiți încât vor da de probleme cu ușurință. Momentele de extaz sunt extraordinare, dar pentru asta trebuie să treacă peste diferențe. Merită riscul! Aceste două semne sunt îndrăgostite de viață și își doresc să trăiască din plin. Legătura lor este puternică atunci când nu sunt ocupați să se certe pe orice temă asupra căreia au opinii diferite. Și cearta izbucnește mai ales când vine vorba de pasiuni, pe care, apropo, le au similare! Sunt aventuroși și activi, dar ambii se cam poticnesc când vine vorba de angajament și implicare emoțională.

Peștii vor vrea mereu mai mult decât ceea ce poate oferi un Săgetător. Fiecare are o opinie diferită asupra a ceea ce înseamnă relația ideală. De aici și până la un război atomic sunt la o văpaie distanță! Cum sfârșesc? Peștii vor începe să plângă și Sagetatorii nu își vor cere scuze în veci. Pentru semnul de apă Pești nu are relevanță cine are dreptate, ci contează cine îți rămâne aproape. De aceea, zodia Pești va uita în timp și va lăsa de la ea. Cum se menține relația? Cele două semne revin la echilibru în dormitor. Emoțiile lor sunt la extreme: ba sunt foarte distanți fără motiv, ba sunt foarte drăgăstoși dintr-o dată. Este destul de dificil să reziști într-o astfel de relație, dar odată ce treci peste conflicte, poți să ai parte de multă pasiune.

