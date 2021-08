Cele mai sarcastice zodii dintre toate

Sarcasmul este o trăsătură care nu se potrivește tuturor, însă în doze mici este, deseori, necesar. Unele persoane pot duce acest tip de ironie la extreme, unde nu mai este nici amuzant, nici isteț. Chiar dacă mulți ar spune că sarcasmul este o formă de apărare, pentru unele persoane, noi credem că este o dovadă a inteligenței cuiva, care reușește să destindă o atmosferă prin astfel de remarci.

Este adevărat că în spatele sarcasmului unei persoane se poate afla intenția de a fi răutăcios, deoarece acest tip de ironie poate răni ușor sentimentele celor din jur. Însă, glumele pe bază de sarcasm sunt aproape întotdeauna amuzante.

Totuși, care sunt cele 5 zodii care nu se pot abține de la sarcasm?

1. Gemeni

Femeia Gemeni are o istețime aparte și fiecare remarcă de-a ei are un mesaj puternic. Are un simț fin al umorului și îi place să-i amuze pe cei din jur cu sarcasmul ei. Spre exemplu, dacă are un comentariu de făcut cu privire la faptul că te distrezi prea tare, îți va da de înțeles acest lucru, cu mare nonșalanță.

Nu este, însă, genul care să-și critice prietenii, ci din contră îi place să spună lucrurilor pe nume cu o doză de sarcasm.

2. Scorpion

Scorpionii adoră să se joace cu cei din jur și nu într-un mod negativ. Ea vede lucrurile dintr-un unghi amuzant și, de aceea, consideră că sarcasmul oferă o oportunitate de a întări relația de prietenie. De multe ori, îi place să ia lucrurile serioase în glumă și o face pe cale vocală. Astfel ea își exprimă sentimentele cu privire la un anumit subiect și îi face și pe cei din jur să se amuze.

Uneori, sarcasmul unui Scorpion te poate face să realizezi că te îngrijorezi prea mult sau că ai nevoie să arăți mai mult interes spre un anumit lucru.

3. Săgetător

Femeia Săgetător are tendința de a fi mai tăioasă prin comentariile ei sarcastice. Cu toate că are un simț al umorului bine dezvoltat, poate face o impresie neplăcută prin comentariile sale. Există situații care o vor surprinde pe femeia Săgetător având un sarcasm acid, iar persoanele din jur se pot enerva ușor.

Fiind genul căruia nu îi este teamă să spună lucrurilor pe nume, ea va folosi sarcasmul în acest scop. Prietenii, însă, o cunosc și vor încerca să nu ia personal aceste declarații.

4. Capricorn

În general, Capricornul nu este foarte răbdător cu oamenii. Dar, își va menține bunele maniere și prin comentariile sale sarcastice îi va da de înțeles persoanei în cauză părerea sa. De aceea, ea nu va critica o persoană, ci va încerca să fie sinceră prin sarcasm. Pentru că vrea să evite situațiile neplăcute, femeia Capricorn își va exprima gândurile și opiniile prin sarcasm.

5. Vărsător

Femeia Vărsător este foarte inteligentă, iar glumele ei sunt bine gândite. Totodată, ea este genul care nu se poate abține de la a-și exprima orice fel de opinie cu privire la orice situație evidentă. Dacă unii ar considera că sarcasmul nu este necesar, ei bine, ei îi face plăcere să glumească într-un mod sarcastic.

