Care este iubitul perfect pentru tine, în funcție de zodiac

Nimeni nu dorește să ajungă captiv într-o relație, alături de o persoană care nu îi este compatibilă. Mai bine să știm din timp, nu? Semnul tău zodiacal îți dictează efectiv zodiile cu care nu trebuie să te încurci emoțional. Indiferent că ești Gemeni, Scorpion, Taur sau orice alt semn, trebuie să-ți cunoști nevoile și așteptările. Iar dacă tu și partenerul tău sunteți compatibili, zodiile voastre vor confirma de la bun început acest lucru.

Femeia Berbec

Femeia Berbec este puternică, îndrăzneață, cu o independență de neegalat. Ea este, de asemenea, stabilă și logică. Are capul pe umeri, având puterea de a înfrunta orice aruncă viața către ea.

Zodii compatibile:

Rac: Bărbatul Rac este șarmant și foarte atras de puterea femeii Berbec. Îi place provocarea pe care aceasta o reprezintă și mereu reușește să îi potențeze calitățile.

Pești: Acesta simpatizează cu emoțiile Berbecului, iar faptul că el este o persoană de încredere reprezintă un aspect cu care va avea mult de câștigat în fața ei.



Zodii incompatibile:

Gemeni: Nu te lasă păcălită! Pasiunea dintre voi poate să fie de neegalat, însă bărbatul Gemeni este prea fricos și mult prea emotiv pentru puternica femeie Berbec.

Leu: Acesta este prea dominant și prea intens pentru independența femeii Berbec. Aceste două zodii mereu se vor respinge.

Femeia Taur

Femeia Taur iubește să se răsfețe cu cele mai fine și deosebite lucruri. Îi place luxul, însă de asemenea e foarte stabilă și devotată în rolul de iubită și prietenă. Mereu va reuși să se păstreze misterioasă.

Zodii compatibile:



Taur: Pentru femeia Taur, bărbatul în aceeași zodie poate să reprezinte sufletul pereche. Alăturarea celor doi poate crea o legătură cu adevărat frumoasă pe un plan fundamental și pasional.

Rac: Racul poate cu adevărat întruni nevoile dintre cele mai sensibile ale femeii Taur. Aceștia se completează și se hrănesc unul pe celălalt cu energie.



Zodii incompatibile:

Leu: Acest semn poate epuiza femeia Taur și plăcerea ei de relaxare nu va fi niciodată satisfăcută. El probabil se va plictisi de stilul ei relaxat de viață, iar ea se va sătura de nevoie lui constantă de acțiune.

Săgetător: Cei doi nu au nimic în comun. Ea este prea relaxată, el este prea aventurier.

Femeia Gemeni

Această femeie este meditativă și romantică. Niciodată epuizată, este un spirit pur, cu inima mare, care întotdeauna va crede în iubirea adevărată. Este versatilă, aventurieră și prietenoasă. Este foarte plăcută și își poate face prieteni în orice cerc.

Zodii compatibile:

Rac: Racul este în constantă căutare a iubirii adevărate, iar femeia Gemeni caută bărbatul care o va face femeia lui. Astfel, cele două zodii se înțeleg la un nivel foarte profund.

Balanță: Ambelor semne zodiacale le place stimularea fizică și mentală. Nu se vor plictisi niciodată unul de celălalt. El este independent, ea flexibilă. Se completează perfect!

Zodii incompatibile:

Scorpion: Femeia Gemeni este prea relaxată și comodă pentru Scorpionul care este, de fel, foarte activ. De asemenea el poate fi foarte gelos, fapt ce o consumă pe ea, care dorește numai stabilitate.

Fecioară: Fecioara este mult prea tăcută până și pentru femeia Gemeni, fapt ce o va înnebuni pe cea din urmă.

Femeia Rac

Aceasta este ambițioasă și întotdeauna drăguță. Este atrasă de persoanele ce îi împărtășesc pasiunile. Tinde să fie puțin cam sensibilă, fapt cauzat de nivelul ei înalt de inteligență emoțională. Are un simț al umorului foarte dezvoltat și iubește să aducă veselie grupului.



Zodii compatibile:

Balanță: Bărbatul sub acest semn este stabil de fel. Îi place să aibă echilibru atât la muncă, dar și acasă. Este extrem de compatibil cu femeia Rac pentru că o poate echilibra și îi poate oferi sentimentul de stabilitate atât de necesar ei.

Taur: Bărbatul Taur este stabil și cu capul pe umeri. Dată fiind predispoziția femeii Rac de a fi mai sensibilă, acesta îi poate oferi confort și liniște.

Zodii incompatibile:

Scorpion: El este mult prea pasional pentru ea. Ambele semne zodiacale pot fi foarte geloase, acest aspect nefavorizând prea mult o relație.

Fecioară: Ambele semne sunt reținute atunci când vine vorba să se deschidă, să își exprime părerea, deși prin mintea lor trece un număr infinit de gânduri. Lipsa unei comunicări corecte poate da naștere unor situații dezastruoase între cei doi.

Femeia Leu

Leoaica are un ego de neegalat și o știe. Îi place să fie adorată. Când găsește iubirea este extrem de loială. Este o parteneră foarte potrivită pentru semnele slabe și una la fel de potrivită pentru cele la fel de vesele și active precum ea.



Zodii compatibile:

Gemeni: El, un gentleman sufletist ce o va face mereu să se simtă iubită, ce îi admiră personalitatea tenace și încăpățânarea. Ea nu se simte nicăieri mai bine ca în brațele lui.

Scorpion: Precum Leul, acesta iubește, e pasional, însă niciodată nu domină. Amândouă semnele sunt loiale. Odată legați, cei doi nu pot fi separați.

Zodii incompatibile:

Vărsător: Vărsătorul se dăruiește prea ușor Leoaicei, iar ea îl înghite cu totul. Aceasta are nevoie de cineva care se va impune în fața ei și niciodată nu va ceda.

Capricorn: Capricornul, cu firea lui extrem de liberă nu este compatibil cu firea extrem de motivată a Leului. Ea va vrea ca el să adere la o disciplină pe care Capricornul pur și simplu nu va putea să o conceapă.

Femeia Fecioară

Fecioara tinde să se piardă în propriile gânduri. Este tăcută și circumspectă. În secret, ea este o fire extrem de vulnerabilă și face tot posibilul să ascundă asta. Ca urmare, este foarte greu să o citești. Dar, odată ce ai cucerit-o, va fi a ta pentru totdeauna.

Zodii compatibile:

Balanță: Balanța este foarte fermă în convingerile sale. Când își setează ținta pe femeia Fecioară, nu se va opri până nu o va cuceri. E logic și atent. Nu i-ar frânge niciodată inima.

Capricorn: Capricornul va reuși să o facă să iasă din carapacea ei. Natura ei misterioasă nu îl intimidează. Odată ce Fecioara îi va împărtăși sentimentele, îi va împărtăși și gândurile și personalitatea ei remarcabilă.



Zodii incompatibile:

Rac: Cu ambele semne într-o arie a sensibilității accentuate, poate fi greu să faci parte dintr-un astfel de cuplu. Fecioarei îi sunt mai potrivite zodiile puternice.

Pești: Precum Fecioara, Peștii sunt și ei blajini. Cei doi s-ar putea să nu facă față primei întâlniri, fără o tonă de emoții pe umerii lor.

Femeia Balanță

Balanța este cea mai conștientă zodie. Femeia Balanță știe exact ce vrea și nu se va opri până nu va obține acel lucru. Este logică și echilibrată. Este determinată, cu picioarele pe pământ și are abilități comunicaționale extrem de dezvoltate.

Zodii compatibile:

Săgetătorul: Acest bărbat reprezintă o compatibilitate neașteptată a încăpățânatei Balanțe. El este un spirit liber, ea este o conducătoare, dar împreună pur și simplu funcționează. Ei se unesc și mai mult atunci când mințile lor se întâlnesc în armonie.

Leu: Ambele semne sunt extrem de loiale. Ea îi pune la punct ego-ul, iar el o provoacă cu spiritul lui jucăuș. Cei doi sunt cu adevărat suflete pereche.

Zodii incompatibile:

Capricorn: Capricornul este prea lipsit de direcție pentru femeia Balanță. Ea îi interpretează spiritul aventuros și libertatea ca fiind lene pură. Deși există chimie, pasiunea va păli rapid.

Pești: Balanța are zero toleranță atunci când vine vorba de emotivii Pești. Ea este radical de sinceră, iar el nu poate suporta atâta franchețe.

Femeia Scorpion

Scorpionul este cel mai provocator semn. Ea este emoțională, geloasă și foarte pasională. Cererile ei sunt atât mentale cât și fizice, iar apetitul ei sexual este adesea obositor. Are un simț al umorului negru și o limbă foarte ascuțită ce poate fi adesea greșit interpretată. Este foarte intensă ca fire, dar, odată câștigată, va reuși să îți însenineze lumea.

Zodii compatibile:



Capricorn: Capricornul are calitatea unei gândiri extrem de concise, iar răbdarea lui îl face bărbatul perfect pentru creativul Scorpion. Amândoi iubesc compania celuilalt, iar tensiunea sexuală este de neegalat.

Leu: Leul și Scorpionul se hrănesc din pasiunea celuilalt. Leul este captivat de atractivitatea Scorpionului, iar ea se simte echilibrată de independența lui și în siguranță sub loialitatea acestuia. Cei doi formează un cuplu scris în stele.



Zodii incompatibile:

Scorpion: Un Scorpion va face tot posibilul să stea departe de un altul. Sunt atât de intenși, încât împreună pot fi extrem de periculoși. Atracția fizică e legendară, dar cea romantică este extrem de toxică.

Gemeni: Bărbatul Gemeni este mult prea romantic pentru femeia Scorpion. Ea îl consideră clișeic, prea dulce, iar el o consideră periculos de erotică.

Femeia Săgetător

Femeia Săgetător nu cunoaște frica. Ea este regina aventurii și libertății. Nu poate suporta drama și întotdeauna își urmează inima – oriunde va duce aceasta. Când vine vorba de iubire, ea caută un partener cu care să poată cuceri lumea.

Zodii compatibile:

Berbec: Cele două zodii sunt extrem de sociabile și au sete de aventură. Sunt foarte iubăreți și relaxați, rareori având de-a face cu dramă în relația lor. O astfel de combinație zodiacală emană numai iubire și bucurie.

Vărsător: Un bărbat Vărsător ar putea să nu fie un partener definitiv al femeii Săgetător, dar el va reuși întotdeauna să o facă să crească pe plan personal. El îi adoră setea de aventură și amândoi iubesc să aibă o viață sexuală intensă și sălbatică.

Zodii incompatibile:

Taur: Taurul nu se va înțelege niciodată bine cu femeia Săgetător. El preferă să stea aproape de pământ și de casă, în timp ce ei îi place să își ia zborul. Taurul are nevoie de stabilitate, Săgetătorul este o fire nomadă.

Fecioară: Bărbatul din această zodie are nevoie de ordine și reasigurare constantă, iar femeia Săgetător nu îi va putea oferi asta. Este prea ocupată să se uite spre viitor, în timp ce el este ancorat în prezent.

Femeia Capricorn

Femeia Capricorn este foarte dedicată muncii, dar adoră și distracția. Are un simț al umorului extrem de dezvoltat, deși poate fi adesea extrem de serioasă și introvertită. Deține multă răbdare și poate rezolva orice problemă. Poate să vadă situația în ansamblu și este foarte dedicată drumului ei.



Zodii compatibile:

Pești: Deși Peștii sunt extrem de sensibili și ar putea părea că nu se potrivesc femeii Capricorn, cele două semne chiar au o conexiune frumoasă. Capricornul îi oferă echilibrul necesar bărbatului Pești, iar el luminează lumea Capricornului.

Fecioară: Fecioara este sufletul pereche al Capricornului. Niciunul dintre semne nu este bogat în pasiune ori emoție, dar iubirea stabilă dintre cei doi este de necontestat. Chiar dacă uniunea lor vâslește pe o mare calmă, ei apreciază liniștea și confortul.

Zodii incompatibile:

Berbec: Această combinație nu poate fi mai ciudată de atât. El este fără de griji, cu capul în nori iar ea este prudentă și logică. Femeia Capricorn are nevoie de un partener axat pe viitor.

Leu: Leul este complicat iar femeia Capricorn nu are nevoie de un partener atât de imprevizibil. El trebuie constant să fie în centrul atenției, dar ea are probleme mult mai importante. Ea poate părea rece în fața lui, însă este doar practică.

Femeia Vărsător

Femeia Vărsător este în continuă mișcare. Este foarte creativă și întotdeauna caută îmbunătățiri și inovații. E nonconformistă și, deși pare extrovertită, adesea are probleme în a-și împărtăși sentimentele. Apreciază libertatea și abilitatea de a se mișca fără a fi constransă.

Zodii compatibile:

Balanță: Bărbatul Balanță se potrivește foarte natural cu flexibilul Vărsător. Amândouă semnele iubesc să socializeze, iar Balanța apreciază nevoia de creativitate a Vărsătorului, atât cât și ambițiile acestuia. Se stimulează intelectual reciproc.

Gemeni: Ambele semne sunt extrem de șarmante. Când sunt împreună au puterea de a atrage atenția oricărui grup, iar sexul dintre cei doi este incredibil, din moment ce amândurora le place să fie sălbatici în pat. Bărbatul Gemeni are potențialul de a păstra pentru totdeauna femeia Vărsător alături de el.

Zodii incompatibile:

Scorpion: Bărbatul Scorpion este mult prea gelos pentru confortul femeii Vărsător. Acesteia nu îi place să fie îngrădită. Vărsătorul va deveni foarte rapid indiferent față de Scorpion, iar pe acesta îl va înfuria lipsa dedicării ei.

Pești: Bărbatul din zodia Pești cere mult prea multe pentru spiritul liber al Vărsătorului. Precum bărbatul Scorpion, cel în zodia Pești are nevoie de multă atenție și dăruire. Este o fire dependentă, iar ea nu poate rezona cu această caracteristică. Femeia Vărsător are nevoie de un partener la fel de independent precum e ea.

Femeia Pești

Femeia din zodia Pești este foarte dificil de înțeles. Este sensibilă, emotivă și are un simț de observație foarte dezvoltat. Este creativă și mereu ocupată. Este de asemenea rușinoasă, dulce și câteodată cu capul în nori. Se bazează atât pe inimă, cât și pe rațiune.

Zodii compatibile:

Rac: Precum este ea, bărbatul în zodia Rac este foarte grijuliu. Ambii parteneri își conștientizează emoțiile și se simt destul de confortabil în preajma celuilalt ca să și le împărtășească. Racul este un protector înnăscut, iar femeia Pești adoră acest lucru. Legătură dintre cei doi este una fluidă și de durată.

Capricorn: Bărbatul Capricorn nu este speriat de tendința femeii Pești de a visa sau de a fi cu capul în nori. El îi dăruiește ei stabilitate și o percepe ca fiind dulce și delicată, în timp ce ea apreciază inteligența și practicalitatea lui.

Zodii incompatibile:

Gemeni: Bărbatul Gemeni este mult prea direct, fapt ce îi poate rupe inima ei. Acesta nu prea cunoaște conceptul de a-și filtra gândurile, fapt ce poate cauza o situație în urma căreia ea va fi rănită. Ea este mult mai potrivită unei zodii sensibile, ce o va face să se simtă în siguranță.

Balanță: Spiritul logic al bărbatului Balanță nu este potrivit femeii Pești. În certuri, el va aduce în discuție anumite subiecte ce o vor face pe femeia Pești să ajungă la lacrimi, iar nevoia lui de socializare continuă o va înnebuni pe aceasta.

Citește și:

Zodiile care se îndrăgostesc cel mai repede

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro