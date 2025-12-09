Zalando dezvăluie principalele tendințe care au definit stilul în raportul 2025 Trend Rewind

Zalando Trend Spotter aduce în prim plan cele mai importante tendințe și produse ale anului în 2025 Trend Rewind. Pe măsură ce anul se apropie încet de final, echipa Zalando Trend Spotter a analizat datele pentru a descoperi ce tendințe i-au influențat cel mai mult, în acest an, pe cei peste 52 de milioane de clienți. Reunite în 2025 Trend Rewind, prezentăm topul tendințelor europene, realizate din datele proprii Zalando.

Mocha Mousse

Nu există o culoare care să fi apărut mai des anul acesta decât mocha mousse. Fie pe podiumuri, în aplicația noastră sau chiar în birourile noastre, mocha mousse nu este doar culoarea aleasă de Pantone drept culoarea anului, ci și preferata clienților noștri. A înregistrat o creștere a căutărilor de peste 5.000%, având chiar în ianuarie luna de vârf. Totuși, mocha mousse nu a fost doar o culoare, a fost o reamintire a „micilor plăceri ale vieții': dimineți lente, cafea caldă și răsfățuri simple, o estetică caldă, echilibrată și profund umană.

Dispozitivele de frumusețe

Măștile de față și rolele de jad au trecut în plan secund, pentru că în 2025 beauty devices au devenit noul simbol al statutului: elegante, iluminate cu LED și mai inteligente ca oricând. De la scanere pentru piele cu AI, la dispozitive cu microcurenți și aparate de epilare cu laser pentru acasă, aceste gadgeturi au transformat băile clienților într-un mini-spa, având vârful de interes în octombrie, exact la timp pentru sezonul cozy.

Galben unt

Galben unt a fost deja una dintre culorile-vedetă ale anului trecut, iar după o perioadă mai liniștită în timpul iernii, și-a făcut o revenire spectaculoasă primăvara, reamintindu-ne de ce ne-am îndrăgostit de ea. A atins punctul maxim în mai, iar tendința a continuat pe tot parcursul anului, alimentată inclusiv de o anumită mega-vedetă și de ținutele sale ultra-stilate de toamnă în această nuanță cozy. Un lucru e sigur: purtând butter yellow, emani energie de main character, chiar dacă jobul tău nu presupune să umpli stadioane.

Ornamente pentru genți

Deja una dintre cele mai mari tendințe ale lui 2024, bag charms și-au păstrat energia de vedetă și în 2025, fără să dezamăgească. De la charm-uri tip monstruleți și brelocuri colorate, la accente metalice elegante în argintiu sau auriu și eșarfe de mătase legate chic de mâner, 2025 a fost despre auto-exprimare și despre a transforma geanta preferată într-un accesoriu cu adevărat personalizat. Luna de interes maxim a fost august.

Boho Chic

Boho Chic a revenit spectaculos în 2025. Și nu, nu este look-ul prăfuit de festival la care te-ai putea gândi, în aprilie, când tendința a atins vârful, sezonul festivalurilor nici nu începuse. Ce a început acum secole în comunitățile boeme franceze a evoluat într-o formă mai inteligentă și mai rafinată de rebeliune. Versiunea din 2025 împrumută spiritul din anii 70, încrederea din anii 2000 și conștiința socială din Gen Z. Bijuteriile au devenit mai discrete, styling-ul mai liber, iar individualitatea, cel mai prețios lux.

Notă: Toate imaginile au fost create cu ajutorul AI.

Despre Trend Rewind și Zalando Trend Spotter

Trend Rewind este complet bazat pe datele Zalando Trend Spotter. Trend Spotter este o funcționalitate bazată pe inteligență artificială, care analizează comportamentul clienților, de la căutări până la „likes', în 10 mari orașe europene, pentru a identifica săptămânal tendințe emergente de modă și lifestyle. Oferă clienților o perspectivă ancorată în date asupra stilurilor care câștigă popularitate, concentrându-se pe interes și dorință, nu pe vânzări, pentru a crea o experiență inspirațională și actuală de descoperire a produselor. Dacă vrei să descoperi Zalando Trend Spotter sau să explorezi în detaliu Trend Rewind 2025, click aici.

Despre ZalandoFondată la Berlin în 2008, Zalando este cea mai mare destinație online de fashion multi-brand din Europa. Construim un ecosistem paneuropean pentru comerț electronic în zona fashion și lifestyle, având două direcții de creștere: Business-to-Consumer (B2C) și Business-to-Business (B2B). Pe segmentul B2C, cele două branduri ale noastre – Zalando și ABOUT YOU – oferă o experiență de cumpărături multi-brand, inspirațională și de înaltă calitate, pentru produse de fashion și lifestyle, ajungând la peste 61 de milioane de clienți activi din 29 de piețe. Pe segmentul B2B, oferim un sistem unic de operare pentru e-commerce prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, care valorifică infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii pentru a sprijini brandurile și retailerii în gestionarea și scalarea întregului lor business de comerț electronic la nivel european. Pentru mai multe informații, vizitați: corporate.zalando.com/en

