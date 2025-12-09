Zalando dezvăluie principalele tendințe care au definit stilul în raportul 2025 Trend Rewind

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Zalando dezvăluie principalele tendințe care au definit stilul în raportul 2025 Trend Rewind

Zalando Trend Spotter aduce în prim plan cele mai importante tendințe și produse ale anului în 2025 Trend Rewind. Pe măsură ce anul se apropie încet de final, echipa Zalando Trend Spotter a analizat datele pentru a descoperi ce tendințe i-au influențat cel mai mult, în acest an, pe cei peste 52 de milioane de clienți. Reunite în 2025 Trend Rewind, prezentăm topul tendințelor europene, realizate din datele proprii Zalando.

Mocha Mousse

Nu există o culoare care să fi apărut mai des anul acesta decât mocha mousse. Fie pe podiumuri, în aplicația noastră sau chiar în birourile noastre, mocha mousse nu este doar culoarea aleasă de Pantone drept culoarea anului, ci și preferata clienților noștri. A înregistrat o creștere a căutărilor de peste 5.000%, având chiar în ianuarie luna de vârf. Totuși, mocha mousse nu a fost doar o culoare, a fost o reamintire a „micilor plăceri ale vieții': dimineți lente, cafea caldă și răsfățuri simple, o estetică caldă, echilibrată și profund umană.

Dispozitivele de frumusețe

Măștile de față și rolele de jad au trecut în plan secund, pentru că în 2025 beauty devices au devenit noul simbol al statutului: elegante, iluminate cu LED și mai inteligente ca oricând. De la scanere pentru piele cu AI, la dispozitive cu microcurenți și aparate de epilare cu laser pentru acasă, aceste gadgeturi au transformat băile clienților într-un mini-spa, având vârful de interes în octombrie, exact la timp pentru sezonul cozy.

Galben unt

Galben unt a fost deja una dintre culorile-vedetă ale anului trecut, iar după o perioadă mai liniștită în timpul iernii, și-a făcut o revenire spectaculoasă primăvara, reamintindu-ne de ce ne-am îndrăgostit de ea. A atins punctul maxim în mai, iar tendința a continuat pe tot parcursul anului, alimentată inclusiv de o anumită mega-vedetă și de ținutele sale ultra-stilate de toamnă în această nuanță cozy. Un lucru e sigur: purtând butter yellow, emani energie de main character, chiar dacă jobul tău nu presupune să umpli stadioane.

Ornamente pentru genți

Deja una dintre cele mai mari tendințe ale lui 2024, bag charms și-au păstrat energia de vedetă și în 2025, fără să dezamăgească. De la charm-uri tip monstruleți și brelocuri colorate, la accente metalice elegante în argintiu sau auriu și eșarfe de mătase legate chic de mâner, 2025 a fost despre auto-exprimare și despre a transforma geanta preferată într-un accesoriu cu adevărat personalizat. Luna de interes maxim a fost august.

Boho Chic

Boho Chic a revenit spectaculos în 2025. Și nu, nu este look-ul prăfuit de festival la care te-ai putea gândi, în aprilie, când tendința a atins vârful, sezonul festivalurilor nici nu începuse. Ce a început acum secole în comunitățile boeme franceze a evoluat într-o formă mai inteligentă și mai rafinată de rebeliune. Versiunea din 2025 împrumută spiritul din anii 70, încrederea din anii 2000 și conștiința socială din Gen Z. Bijuteriile au devenit mai discrete, styling-ul mai liber, iar individualitatea, cel mai prețios lux.

Notă: Toate imaginile au fost create cu ajutorul AI.

Despre Trend Rewind și Zalando Trend Spotter

Trend Rewind este complet bazat pe datele Zalando Trend Spotter. Trend Spotter este o funcționalitate bazată pe inteligență artificială, care analizează comportamentul clienților, de la căutări până la „likes', în 10 mari orașe europene, pentru a identifica săptămânal tendințe emergente de modă și lifestyle. Oferă clienților o perspectivă ancorată în date asupra stilurilor care câștigă popularitate, concentrându-se pe interes și dorință, nu pe vânzări, pentru a crea o experiență inspirațională și actuală de descoperire a produselor. Dacă vrei să descoperi Zalando Trend Spotter sau să explorezi în detaliu Trend Rewind 2025, click aici.

Despre ZalandoFondată la Berlin în 2008, Zalando este cea mai mare destinație online de fashion multi-brand din Europa. Construim un ecosistem paneuropean pentru comerț electronic în zona fashion și lifestyle, având două direcții de creștere: Business-to-Consumer (B2C) și Business-to-Business (B2B). Pe segmentul B2C, cele două branduri ale noastre – Zalando și ABOUT YOU – oferă o experiență de cumpărături multi-brand, inspirațională și de înaltă calitate, pentru produse de fashion și lifestyle, ajungând la peste 61 de milioane de clienți activi din 29 de piețe. Pe segmentul B2B, oferim un sistem unic de operare pentru e-commerce prin ZEOS, Tradebyte și SCAYLE, care valorifică infrastructura noastră logistică, software-ul și capabilitățile de servicii pentru a sprijini brandurile și retailerii în gestionarea și scalarea întregului lor business de comerț electronic la nivel european. Pentru mai multe informații, vizitați: corporate.zalando.com/en

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Excelență în obstetrică-ginecologie: Cum primul spital privat din Sud-Vestul țării, dedicat acestei specialități, ridică standardele medicale și schimbă modul în care este privită îngrijirea materno-fetală în România
Advertorial
Excelență în obstetrică-ginecologie: Cum primul spital privat din Sud-Vestul țării, dedicat acestei specialități, ridică standardele medicale și schimbă modul în care este privită îngrijirea materno-fetală în România
Un weekend de decembrie în universul Notino
Advertorial
Un weekend de decembrie în universul Notino
Top 5 bijuterii din oțel inoxidabil pentru un look elegant de zi cu zi
Advertorial
Top 5 bijuterii din oțel inoxidabil pentru un look elegant de zi cu zi
Cei mai mari artiști ai baletului mondial se reunesc, în premieră, la București într-o grandioasă gală dedicată lui Constantin Brâncuși
Advertorial
Cei mai mari artiști ai baletului mondial se reunesc, în premieră, la București într-o grandioasă gală dedicată lui Constantin Brâncuși
Cum alegi tratamentele potrivite pentru dureri acute sau cronice – recomandările KINOMED
Advertorial
Cum alegi tratamentele potrivite pentru dureri acute sau cronice – recomandările KINOMED
Sport Couture – stilul care pleacă din oraș și ajunge direct pe pârtie
Advertorial
Sport Couture – stilul care pleacă din oraș și ajunge direct pe pârtie
Libertatea
Imagini adorabile cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Ana și Vlad au împodobit bradul de Crăciun
Imagini adorabile cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Ana și Vlad au împodobit bradul de Crăciun
În ce relație este Narcisa Suciu cu tatăl fiicei ei. A rămas însărcinată când el era căsătorit cu altă femeie: „A fost o poveste de dragoste adevărată”
În ce relație este Narcisa Suciu cu tatăl fiicei ei. A rămas însărcinată când el era căsătorit cu altă femeie: „A fost o poveste de dragoste adevărată”
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol. Cum a împodobit bradul de Crăciun
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Cum și-a decorat Oana Zăvoranu casa de Crăciun. Imagini cu bradul spectaculos al actriței
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum se simt tinerii când „gura lumii” are mereu ceva de spus?
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Dr. Bogdana Bănescu: obezitatea afectează şansele de a deveni mamă
Antena 1
Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”
Mihai Gâdea trece prin momente grele. Ce dezvăluiri tulburătoare a făcut despre familia lui: „Dacă Dumnezeu...”
Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este”
Dani Oțil, Gabriela Prisăcariu și fiul lor au împodobit bradul de Crăciun. Ce costum adorabil a îmbrăcat Tiago: „Ce simpatic este”
Cine încearcă să obțină apartamentul Ioanei Popescu. Ce se întâmplă la două luni de la moartea ei: „I-am propus să le dau...”
Cine încearcă să obțină apartamentul Ioanei Popescu. Ce se întâmplă la două luni de la moartea ei: „I-am propus să le dau...”
Imagini înduioșătoare cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut Ana și Vlad. Cum au împodobit bradul de Crăciun
Imagini înduioșătoare cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut Ana și Vlad. Cum au împodobit bradul de Crăciun
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Cine sunt Gicu și Adriana, soții care au devenit virali pe internet pentru cum decojesc clementinele. Cu ce se ocupă cei doi, de fapt. Nu sunt pensionari!
Milionarul italian Gianluca Vacchi, de nerecunoscut în cele mai recente poze. Cum a ajuns să arate la 58 de ani. „Sper că e bine, poate doar a îmbătrânit”. Fanii au reacționat imediat la vederea imaginilor
Milionarul italian Gianluca Vacchi, de nerecunoscut în cele mai recente poze. Cum a ajuns să arate la 58 de ani. „Sper că e bine, poate doar a îmbătrânit”. Fanii au reacționat imediat la vederea imaginilor
catine.ro
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Globurile de Aur 2026: lista completă a nominalizărilor pentru film și televiziune
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Proteina vegetală făcută în casă. O rețetă simplă recomandată de nutriționiști
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Rețetă de tobă cu carne de porc, gelatină si condimente preparată artizanal
Mai multe din advertorial
Alimente bogate în fibre pe care le poți integra ușor în dieta zilnică
Alimente bogate în fibre pe care le poți integra ușor în dieta zilnică
Advertorial

Fibrele alimentare sunt un aliat esențial pentru sănătate pentru ca susțin digestia, mențin senzația de sațietate și ajută la controlul greutății.

+ Mai multe
Material parteneriat media cultural - Classix Festival 2026
Material parteneriat media cultural - Classix Festival 2026
Advertorial

+ Mai multe
Ten reactiv iarna? Ghidul complet pentru o piele hidratată și protejată
Ten reactiv iarna? Ghidul complet pentru o piele hidratată și protejată
Advertorial

Iarna este unul dintre cele mai dificile anotimpuri pentru piele, mai ales pentru persoanele care au ten reactiv, care reacționează imediat prin roșeață, usturime, uscăciune sau senzație de arsură la contact cu frigul, vântul, schimbările de temperatură sau anumite ingrediente cosmetice.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC