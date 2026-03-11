Frumusețe sănătoasă, fără compromisuriArtistry Ever Perfect Fond de ten pudră

Într-o perioadă în care frumusețea este definită de echilibrul dintre estetică și îngrijire, gama Artistry de la Amway propune o abordare modernă a machiajului: formule performante, texturi confortabile și ingrediente atent selectate, inspirate din natură. Este o colecție creată pentru femeile care își doresc un look impecabil, dar care vor, în același timp, să susțină sănătatea pielii pe termen lung.

Gama include produse esențiale pentru o rutină completă de machiaj, cu accent pe rezultate naturale și rezistență îndelungată.

Artistry Future Glow Serum Concealer este un produs multifuncțional care ascunde imperfecțiunile, estompează cearcănele și poate fi folosit, de asemenea, pentru iluminare sau conturare. Textura sa lejeră permite construirea gradului de acoperire, de la mediu la complet. Formula conține extract de rodie și extract de semințe de chia albă Nutrilite, ulei din frunze de arbore de ceai, escină și cofeină — ingrediente care contribuie la un aspect mai luminos și mai odihnit al zonei ochilor.

Artistry Go Vibrant Mascara pentru volum 3-în-1 completează rutina cu definire și intensitate, oferind flexibilitate de la un look natural la unul dramatic. Rezistent la apă și umiditate, acesta conține extract de semințe de dovleac, un fito-complex pe bază de plante și ingrediente de origine naturală care ajută la obținerea unor gene cu aspect mai lung și mai bogat.

În centrul atenției rămâne Artistry Ever Perfect Fond de ten pudră, un produs care îmbină acoperirea eficientă cu beneficiile de îngrijire a pielii. Textura sa cremoasă, fină și ușoară se simte confortabil pe piele fără a o usca, oferind un finisaj mat elegant și un discret efect de blur. Controlează excesul de sebum timp de până la 24 de ore, uniformizează vizibil nuanța pielii și reduce aspectul porilor, al roșeții și al liniilor fine — fără efect de mască.

Formula este îmbogățită cu extract de rodie Nutrilite, bogat în antioxidanți, extract din frunze de lemon myrtle care ajută la controlul sebumului, cireșe acerola Nutrilite, un complex de vitamine și ingrediente hidratante. Nitrura de siliciu și nitrura de bor contribuie la difuzarea luminii, creând un efect optic de netezire și un finisaj natural, luminos.

Disponibil în 10 nuanțe, împărțite pe patru niveluri de intensitate și subtonuri reci, neutre sau calde, Artistry Ever Perfect face ușoară găsirea nuanței ideale pentru fiecare tip de ten. Cutia compactă reutilizabilă contribuie, de asemenea, la reducerea deșeurilor din plastic, oferind o opțiune mai practică și mai responsabilă.

Integrat într-o rutină de machiaj curată și versatilă, produsul poate fi folosit atât ca pas principal pentru uniformizarea tenului, cât și pentru fixarea machiajului. Versatilitatea sa permite adaptarea aplicării în funcție de preferințe, fie pentru un look minimalist, fie pentru o acoperire mai mare.

Prin echilibrul dintre acoperire, hidratare, protecție și controlul sebumului, Artistry Ever Perfect Fond de ten pudră oferă un rezultat uniform și rafinat, care evidențiază frumusețea naturală a pielii într-o formulă rezistentă și ușor de purtat.

Descoperă întreaga gamă și găsește nuanța perfectă pe www.amway.ro.

Despre Amway

Amway este o companie antreprenorială din domeniul sănătății și stării de bine, cu sediul central în Ada. Compania este profund dedicată misiunii de a ajuta oamenii să ducă o viață mai bună și mai sănătoasă în peste 100 de piețe din întreaga lume. Potrivit Forbes, Amway se numără printre cele mai mari 50 de companii private de familie din Statele Unite. Cele mai bine vândute branduri ale sale sunt Nutrilite, Artistry și XS, comercializate exclusiv prin antreprenori cunoscuți sub numele de Amway Business Owners. Conform clasamentului Direct Selling News Global 100 din 2025, Amway este compania de vânzări directe numărul 1 la nivel mondial.

Despre brandul Artistry

Artistry este singurul brand de beauty susținut de Nutrilite, brandul numărul 1 la nivel mondial în vânzarea de vitamine și suplimente alimentare pe bază de plante.* Cu o expertiză combinată de 145 de ani în nutriție, wellbeing și frumusețe, produsele Artistry sunt dezvoltate pe baza cercetărilor avansate în știința pielii și a fitonutrienților de origine vegetală, fiind concepute pentru a răspunde nevoilor unice ale fiecărei persoane. Frumusețea sănătoasă înseamnă și clean beauty. Obiectivul brandului este ca toate viitoarele produse Artistry să fie dezvoltate conform principiilor formulelor curate și vegane Artistry**, folosind ingrediente pure și sigure, procese de fabricație îmbunătățite și standarde tot mai ridicate. Cu Artistry, frumusețea nu mai trebuie să fie o alegere sau un compromis. Produsele Artistry sunt comercializate prin Amway Business Owners în peste 100 de țări și teritorii din întreaga lume.

*Nutrilite include vânzările produselor sub brandurile Nutrilite și Nutriway. Sursă: GlobalData, pe baza datelor din 2025.
** Se referă la formulele globale Artistry Skin Nutrition.

Sursa foto: AMWAY

