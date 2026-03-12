Elixirul pielii tale, exact când ai nevoie

Există momente în care crema nu este suficientă iar pielea ta are nevoie de mai mult decât o rutină. Are nevoie de un boost. De un gest precis. De o doză pură de performanță. Mai multă hidratare. Mai multă fermitate. Mai mult glow.

Fiolele Dr. Grandel combină ingrediente high-performance (hialuron, retinol, squalane, AHA, vitamine, etc) cu cele mai noi descoperiri din cercetarea cosmetică. Rezultatul? Tratamente concentrate care redau luminozitatea, fermitatea și energia pielii – exact atunci când ai nevoie. Create în Germania anilor 50 pentru cabinetele cosmetice profesionale, fiolele Dr. Grandel au fost perfecționate continuu pentru a aduce astăzi rezultatele expertizei profesionale direct în rutina ta zilnică de îngrijire a tenului, gâtului și decolteului acasă.

Tenul tău, mai multe nevoi

Când simți că pielea „ține' – Deshidratarea este una dintre primele cauze ale pierderii luminozității și elasticității. Pentru hidratare intensivă și efect de piele plină, suplă și fresh: Hydro Active · Hyaluron at Night · Hyaluron Moisture Flash Acid hialuronic performant, formule cu absorbție rapidă, efect vizibil imediat. Pielea devine mai netedă, mai elastică, mai luminoasă.

Când conturul nu mai este la fel de ferm – Primele linii fine sau pierderea densității pielii nu apar peste noapte — dar pot fi tratate inteligent. Pentru fermitate, redefinire și netezire: Forever 39 · Contour Lift · Retinol Formule anti-age performante care susțin regenerarea, stimulează procesele naturale ale pielii și redau aspectul neted și uniform.

Când pielea este lipsită de vitalitate – Stresul, lipsa somnului, ritmul alert,toate se văd pe ten. Pentru strălucire și revitalizare profundă: Beauty Flash · Vitamin Glow · Beauty Date Un reset pentru piele. Mai multă energie celulară, aspect odihnit, textură uniformizată.

Când ai nevoie de un boost de performanță – Uneori pielea are nevoie de stimulare intensă pentru a-și reactiva procesele naturale sau a calma roșeața. Pentru susținerea mecanismelor celulare și calmare: Cell Repair · SOS Un tratament concentrat care sprijină regenerarea, calmează rapid și redă vitalitatea pielii mature sau stresate.

Prevenție sau tratament? Ambele !

Prevenția începe înainte ca semnele să devină vizibile — în jurul vârstei de 30 de ani, când pielea are nevoie de susținere pentru a-și menține hidratarea, elasticitatea și luminozitatea. După 40 de ani, îngrijirea devine mai concentrată, mai targetată și susținută de formule performante care regenerează și corectează vizibil semnele timpului.În funcție de nevoie, fiolele se integrează :

Ca boost zilnic, dimineața sau seara În cure intensive de 3 aplicări pe săptămână în sezonul rece sau la schimbarea anotimpurilor

Ca efect flash înainte de un eveniment sau ca baza pentru machiaj pentru un plus de glow

Se aplică prin masare ușoară pe tenul curățat, înaintea cremei. Textura fină se absoarbe rapid, iar rezultatele sunt vizibile încă de la prima utilizare.

Dr. Grandel, brandul german skin care cu traditie

În spatele fiecărei fiole se află peste 75 de ani de cercetare dermato-cosmetică și inovație continuă. Fondat în Germania, Grandel îmbină rigoarea științifică germană cu pasiunea pentru performanță și eficiență reală, dezvoltând formule create inițial pentru cabinetele profesionale și apreciate astăzi la nivel internațional. Fiecare ingredient este atent selectat, fiecare concentrație este dozată precis, fiecare formulă este testată dermatologic — pentru ca tu să ai încredere deplină în ceea ce aplici pe piele.

Aceasta nu este doar îngrijire. Este expertiză germană concentrată într-o fiolă.

Dr. GRANDEL. WE KNOW YOUR SKIN

