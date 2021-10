XR Month: despre o splendidă izolare, cu Alina Marinescu

La peste un an și jumătate de când a început pandemia de coronavirus, pare limpede că totul s-a schimbat, de la societate la mici obiceiuri zilnice, job-uri, scena culturală cu suișuri și coborâșuri, relaționarea dintre oameni. Mai ții minte când străzile erau goale, majoritatea magazinelor erau închise, teatrele, barurile, cluburile, parcurile, mall-urile și cinematografele erau închise? Era suficient să scoți capul pe balcon ca să auzi o liniște nefirească ce domnea peste tot în jur; o liniște cu care nu prea eram obișnuiți și pe care nu prea știam cum s-o percepem și s-o înțelegem.

Cam despre asta ar putea fi vorba și în lucrarea „Splendid Isolation' a artistei vizuale Alina Marinescu din cadrul categoriei Open Gallery a evenimentului XR Month. Lucrarea constă într-o serie de două ilustrații, inspirată de starea de urgență impusă la începutul pandemiei.

În încercarea de a vedea partea bună a situației și de a jongla cu stresul generat de scenarii apocaliptice, artista și-a imaginat că putem privi perioada de izolare forțată ca pe o ocazie de introspecție și redescoperire de sine. Așa că lasă deoparte scenariile apocaliptice (pentru că la un moment dat poate chiar vom avea nevoie de ele), pune pe pauză ce faci acum și hai să ne clătim ochii cu artă la XR Month.

Alina Marinescu este o artistă vizuală și ilustratoare din București, ale cărei lucrări sunt inspirate de emoții și relațiile interumane. Folosește metafore vizuale pentru a povesti sau pentru a traduce idei într-un stil visător, profund, colorat. În proiectele personale mai noi, încalcă propriile reguli și explorează kitsch-ul, experimentând cu diverse tehnici.

Timp de o lună (între 30 septembrie și 30 octombrie), are loc în București XR Month, eveniment ce își propune să pună într-o nouă lumină patrimoniul prin mijloacele noilor tehnologii, să transforme spațiul public în suport pentru artă, explorând creativitatea orașului și, poate cel mai important, să creeze un context interdisciplinar între artiști și dezvoltatori de noile media.

Dacă încă nu ai experimentat lucrările din cadrul XR Month, o poți face până pe 30 octombrie, iar mai multe detalii găsești pe site-ul oficial https://www.xrmonth.com/.

