World Class România reunește comunitatea activă la București pentru cea de-a 11-a ediție a BeHealthy Festival

  Actualizat 19.09.2025, 18:07
World Class România reunește comunitatea activă la București pentru cea de-a 11-a ediție a BeHealthy Festival

 Pe 27 septembrie, World Class România invită publicul la cea de-a 11-a ediție a #BeHealthy Festival, un eveniment care a devenit deja o tradiție pentru cea mai mare rețea de health & fitness și piscine din țară. Festivalul va avea loc în parcarea Bibliotecii Naționale a României, între orele 08:00 și 20:00, marcând un moment special: aniversarea a 25 de ani de excelență World Class România în domeniul health & fitness.

11 ediții, o singură comunitate #BeHealthy

De 11 ediții, #BeHealthy Festival a adus împreună mii de oameni care împărtășesc aceeași pasiune pentru mișcare, sănătate și energie pozitivă. Ediția de anul acesta confirmă succesul acestei tradiții: peste 5000 de participanți s-au înscris deja pentru a lua parte la activități, demonstrând forța unei comunități unite prin sport și prin dorința de a trăi mai sănătos.

O zi întreagă de mișcare și experiențe pentru toate vârstele

Ediția din 2025 va transforma spațiul urban într-un adevărat hub al activităților de sănătate și wellness. Dimineața va începe cu sesiuni de yoga și pilates, urmate de clase de group fitness din ce în ce mai dinamice, menite să aducă împreună participanți și antrenori într-o atmosferă plină de energie.

Atracțiile anului includ clasele de BeReformed Pilates, cu cinci aparate reformer aduse direct din studiouri, sesiuni de bag boxing și competiții alături de antrenorii personali World Class România. Continuând succesul edițiilor trecute, BeHealthy Kids Run revine anul acesta cu și mai multă energie și entuziasm. Copiii vor păși în propriul lor univers sportiv, care include o cursă de alergare de 1 km, clase interactive, ateliere creative și zone dedicate cu mini-trambuline, perete de cățărat și face painting.

Mișcare cu impact social: cursa de 5 km

Anul acesta, #BeHealthy Festival include și o cursă de 5 km pentru adulți, care depășește zona de competiție și se transformă într-o oportunitate de a face bine. Toate fondurile colectate din taxele de participare vor fi donate către Asociația Magic, pentru a sprijini copiii aflați în situații vulnerabile. Astfel, fiecare pas făcut la festival devine un gest de solidaritate și speranță.

'Anul acesta sărbătorim 25 de ani de excelență în health & fitness. Încă de la început, World Class România a fost un pionier în promovarea unui stil de viață activ și sănătos și un motor al schimbării pozitive. Credem că inspirarea tinerei generații prin mișcare este esențială pentru construirea unor obiceiuri sănătoase pe termen lung, iar BeHealthy Kids Run este un exemplu minunat al acestei viziuni puse în practică, devenind tot mai puternic cu fiecare ediție. Misiunea noastră a fost mereu clară: să schimbăm modul în care românii privesc sportul și să arătăm că mișcarea nu este un privilegiu, ci fundația unei vieți sănătoase și echilibrate. De-a lungul anilor, această misiune nu s-a schimbat – continuăm să îi inspirăm pe oameni să fie mai activi, mai des, și să adopte un stil de viață sănătos.

#BeHealthy Festival este expresia vie a acestei misiuni. Este un spațiu deschis tuturor, de la cei care fac primii pași în fitness până la profesioniști, unde fiecare poate descoperi programul care i se potrivește cel mai bine. Și, poate cel mai important, este locul unde simți puterea comunității: adu-ți un prieten, antrenați-vă împreună și trăiți energia celor din jur – oameni care te încurajează, te ridică și îți amintesc că nu ești singur pe drumul către un stil de viață activ și sănătos.', a declarat Kent Orrgren, CEO World Class România.

Festivalul va include și o zonă dedicată partenerilor, unde participanții vor putea descoperi produse și experiențe de brand interactive. În acest fel, #BeHealthy Festival devine nu doar o sărbătoare a sportului, ci și o platformă de colaborare și responsabilitate socială. Evenimentul este susținut de Banca Transilvania, Yo Pro, Aqua Carpatica, Under Armour, Vitaxynergy, Vitamin Aqua, Nutramino, Actimel și Familia Toneli.

Mai multe detalii despre eveniment, program și înscrieri sunt disponibile pe site-ul oficial: https://www.worldclass.ro/behealthy-festival/

Despre World Class România

World Class România este liderul industriei de health, fitness, piscine și wellness din țară, cu un total de 48 de cluburi și 27 de piscine la nivel național, care deservesc peste 82.000 de membri. Cluburile World Class oferă servicii la cele mai înalte standarde, facilități de ultimă generație și o varietate extinsă de clase de group fitness. Compania este partener tradițional de durată pentru LES MILLS™, cel mai mare furnizor de programe de fitness din lume. World Class România oferă, de asemenea, un concept premium de fitness și stil de viață, numit W, unde membrii se pot antrena și relaxa într-un mediu intim și exclusivist.

Despre Vectr Holdings

Vectr Holdings este un fond de investiții cu operațiuni în România în sectoare precum agrobusiness, echipamente agricole, real estate și fitness. Vectr Holdings este proprietarul World Class Romania, liderul pieței de health & fitness din România, și a adăugat recent brandul Befit în portofoliu, care urmează să fie lansat oficial pe piața locală.

Sursa foto: World Class România

