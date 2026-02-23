Warm-up pentru Electric Castle 2026: experiența twenty one pilots începe la cinema și continuă live, în Bonțida

Warm-up pentru Electric Castle 2026: experiența twenty one pilots începe la cinema și continuă live, în Bonțida

Fanii twenty one pilots din România primesc un preview spectaculos înainte de reîntâlnirea cu trupa la festivalul Electric Castle. Filmul-concert Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined ajunge pe marele ecran, cu câteva luni înainte ca artiștii să urce pe scenă în ediția ce va avea loc, între 16 și 20 iulie, pe domeniul Banffy.

Producția surprinde unul dintre cele mai importante momente din cariera trupei americane, concertul din Ciudad de México, din cadrul The Clancy World Tour. Spectatorii vor fi martori la construcția complexă a unui show susținut în fața a 65.000 de fani, de la sosirea în Mexic, tensiunea pregătirilor și impresiile artiștilor. Filmul combină imaginile spectaculoase de pe scenă cu momente din culise, ce-i surprind pe Tyler Joseph și Josh Dun într-un cadru personal, reflectând asupra legăturii cu comunitatea care a transformat Twenty One Pilots într-o forță globală. 

Regizat de Mark C. Eshleman, directorul artistic al trupei, producția îi introduce pe spectatori direct în experiența muzicii live, folosind cadre aeriene ample, perspective la nivelul publicului și camere de pe scenă pentru a recrea amploarea și intensitatea spectacolului. Rezultatul este un moment de concert creat să fie simțit la fel de mult pe cât este văzut.

Twenty One Pilots: More Than We Ever Imagined poate fi văzut, între 25 și 28 februarie, în toate cinematografele Cinema City, Cineplexx și Cinemax din țară. Biletele la film pot fi achiziționate online sau direct din cinematografe, iar fiecare bilet aduce șansa de a câștiga două General Access Pass + Camping la EC 2026.

Întâlnirea din sala de cinema este doar începutul: twenty one pilots sunt live, în România, la cea de-a 12-a ediție a Electric Castle, aducând atât hiturile care au definit parcursul trupei, precum „Stressed Out' sau „Ride', dar și piese de pe cel mai recent album, Breach, lansat, în septembrie 2025, direct ca #1 în topul Billboard 200. Filmul-concert devine, astfel, încălzirea perfectă pentru experiența din iulie, când muzica va fi trăită la intensitate maximă în fața scenei. Cei care nu și-au achiziționat, încă, abonamentele pentru EC 2026 o pot face pe electriccastle.ro

Foto: Electric Castle

