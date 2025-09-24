Verbina, ingredientul cheie pentru un deodorant eficient și parfumat

Cu un parfum unic de lămâie, delicată și pură, verbina organică este ingredientul care nu ar trebui să lipsească din rutina ta de îngrijire zilnică.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Verbina, ingredientul cheie pentru un deodorant eficient și parfumat

Cu un parfum unic de lămâie, delicată și pură, verbina organică este ingredientul care nu ar trebui să lipsească din rutina ta de îngrijire zilnică. Această plantă, care face parte din familia Verbenaceae, este folosită în toată lumea datorită proprietăților sale și beneficiilor pe care le oferă asupra sănătății pielii.

Extractul din frunze de verbina organică este folosit în numeroase produse cosmetice, precum săpunuri, parfumuri, loțiuni pentru corp sau păr. Dintre acestea se remarcă deodorantul cu extract de verbina, care îți oferă protecție de durată. Iată de ce ar trebui să folosești și tu un astfel de produs și ce beneficii îți oferă.

Un produs 100% natural

Pentru o piele cât mai sănătoasă, este important să eviți pe cât posibil produsele de îngrijire care conțin chimicale sintetice precum parabeni, ftalați sau aluminiu. Pielea de la subraț este extrem de sensibilă și predispusă la apariția iritațiilor, așa că deodorantul pe care îl folosești ar trebui să îți ofere protecția necesară.

Orientează-te întotdeauna spre produse naturale, care conțin ingrediente curate și nu au substanțe iritante. Un deodorant pe bază de verbină este blând cu pielea sensibilă, previne dezvoltarea bacteriilor care cauzează mirosul neplăcut și conferă un parfum proaspăt. În plus, îți oferă protecție de lungă durată.

Promovează transpirația naturală

Deodorantele clasice blochează transpirația. Însă procesul transpirației este absolut necesar pentru detoxifierea organismului. De aceea, este esențial să folosești un deodorant natural care să permită organismului să transpire în continuare și care, în același timp, reușește să stopeze mirosul neplăcut.

Deodorantele pe bază de verbină conțin ingredientele necesare pentru ca procesul transpirației să nu fie blocat. În schimb, acestea previn dezvoltarea bacteriilor, în timp ce îți conferă un parfum proaspăt și unic de lămâie. Alte ingrediente, precum bicarbonatul de sodiu sau amidonul, neutralizează mirosurile neplăcute.

Protejează pielea sensibilă

Așa cum am menționat mai sus, pielea de la subraț este sensibilă. Iar dacă te confrunți și cu alte alergii la nivelul pielii, este cu atât mai necesar să te orientezi către un deodorant natural. Acesta nu conține chimicale și alte substanțe care îți poț irita pielea sau care îți pot provoca roșeață sau mâncărimi neplăcute.

Însă, atunci când alegi un deodorant natural, fii atentă și la restul ingredientelor. Bicarbonatul de sodiu, de exemplu, poate să provoace iritații pentru anumite tipuri de piele.

Îți oferă prospețime de lungă durată

Frunzele de verbină organică au un parfum proaspăt de lămâie, care persistă timp îndelungat pe piele. Dacă alegi un deodorant natural și de calitate, poți să te bucuri de prospețime de-a lungul întregii zile și de un miros încântător.

Însă nu te opri doar la un deodorant. Există o întreagă gamă de produse pentru îngrijirea corpului și a părului, pe bază de verbină. Te lași astfel învăluită de mirosul încântător al verbinei atunci când faci baie, când îți hidratezi pielea cu o loțiune de corp, când te speli pe cap sau când îți protejezi mâinile cu un gel-cremă răcoritor.

În concluzie, verbina reprezintă un ingredient extrem de popular pentru produsele de îngrijire. În ceea ce privește deodorantul pe bază de verbină, acesta are numeroase beneficii. Îți protejează pielea, nu inhibă procesul natural de transpirație, previne dezvoltarea bacteriilor care cauzează mirosul neplăcut, este natural și blând cu pielea sensibilă și, nu în ultimul rând, conferă note delicate de lămâie și prospețime de lungă durată.

Foto: Freepik

Cele mai vândute colecții!
Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu Ochii jupâniței - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu Nopți albe pentru Minerva ed 2022 - Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu Necunoscuta din congelator ed 2022- Rodica Ojog-Brașoveanu 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 4 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 3 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol. 2 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa Minciuna ta din aprilie vol.1 - Naoshi Arakawa 29.3 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Balayage Blond vs Șuvițe Blonde – Care ți se potrivește?
Advertorial
Balayage Blond vs Șuvițe Blonde – Care ți se potrivește?
5 cheltuieli cu banii de buzunar care pot deveni lecții de viață pentru adolescenți în această toamnă
Advertorial
5 cheltuieli cu banii de buzunar care pot deveni lecții de viață pentru adolescenți în această toamnă
Tot ce trebuie să știi despre colagen: între nutriție, știință și skincare
Advertorial
Tot ce trebuie să știi despre colagen: între nutriție, știință și skincare
Muzica pe care o asculți te influențează mai mult decât crezi
Advertorial
Muzica pe care o asculți te influențează mai mult decât crezi
OONA Kids: haine cu poveste pentru copiii de azi și de mâine
Advertorial
OONA Kids: haine cu poveste pentru copiii de azi și de mâine
Cramă DeMatei înregistrează cel mai mare scor istoric pentru un vin românesc la James Suckling: Matei 2020 - 95 de puncte
Advertorial
Cramă DeMatei înregistrează cel mai mare scor istoric pentru un vin românesc la James Suckling: Matei 2020 - 95 de puncte
Libertatea
Imagini memorabile cu Claudia Cardinale. Actrița a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume
Imagini memorabile cu Claudia Cardinale. Actrița a fost considerată cea mai frumoasă femeie din lume
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Anna Lesko, acuzată că a refuzat să îl vadă pe Irinel Columbeanu: „Se ascunde de el. Nici bani nu i-a trimis”. Cât timp au fost iubiți
Cum arată Gabriela Firea, după intervențiile estetice la față. Este complet schimbată
Cum arată Gabriela Firea, după intervențiile estetice la față. Este complet schimbată
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Mesajele primite de Serena Williams după ce fanii au aflat metoda prin care a slăbit spectaculos 14 kilograme: „E OK?”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mama lor
Restricțiile pe care Daciana Sârbu le-a impus fiicelor sale. Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorțul de mama lor
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Unica.ro
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Toți pensionarii trebuie să știe! Ce decizie s-a luat în privința pensiilor. Ce se întâmplă de la 1 octombrie
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV e mereu cu zâmbetul pe buze, dar ce i-au făcut Calina și Catinca Roman Irinei Fodor a tulburat-o total! „Pentru mine a fost un pic șocant”. Acum a povestit tot ce s-a întâmplat
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
La TV se înțelegeau perfect, dar după filmări nu și-au mai vorbit! Culisele unui scandal secret de la Asia Express au ieșit la iveală
catine.ro
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Alimentul care îți poate declanșa coșmaruri. Nutriționiștii recomandă să-l eviți înainte de culcare
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Cum poți să folosești iaurtul grecesc pentru un plus de proteine în dieta zilnică. Sfaturi de la nutriționiști
Mai multe din advertorial
#Creativo a transformat ROMEXPO într-un hub al industriilor creative, între 18–21 septembrie
#Creativo a transformat ROMEXPO într-un hub al industriilor creative, între 18–21 septembrie
Advertorial

+ Mai multe
Mituri despre criptomonede – ce sunt de fapt?
Mituri despre criptomonede – ce sunt de fapt?
Advertorial

Criptomonedele au fascinat investitorii deopotrivă prin potențialul lor de creștere și volatilitatea extremă.

+ Mai multe
5 Trucuri Pentru ca Extensiile de Gene să Reziste Mai Mult
5 Trucuri Pentru ca Extensiile de Gene să Reziste Mai Mult
Advertorial

Extensiile de gene au devenit un accesoriu esențial pentru multe femei care doresc o privire seducătoare fără a fi nevoie de machiaj zilnic.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC