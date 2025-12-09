Un weekend de decembrie în universul Notino

Între 5 și 7 decembrie 2025, Bucureștiul a intrat în atmosfera Crăciunului odată cu Winter Wonderland, un eveniment special organizat de Notino, dedicat frumuseții, experiențelor interactive și momentelor de răsfăț.

Pentru trei zile, spațiul de pe Strada Negustori 16 a devenit un punct de întâlnire pentru pasionații de beauty, dar și pentru cei care și-au dorit o pauză de la agitația de final de an. Evenimentul a atras 2000 de vizitatori dornici să descopere noutăți, să testeze produse și să se bucure de o experiență completă, gândită până la cel mai mic detaliu.

Universul Notino a prins viață prin activările unor brand-uri internaționale iubite, fiecare cu propriul concept și momente-surpriză.

Valentino a impresionat cu Wall of Shimmers, o activare strălucitoare care a combinat joaca, premiile surpriză și descoperirea parfumurilor într-o experiență senzorială memorabilă.

Prada a adus o doză de energie urbană, transformând parfumeria într-un chioșc interactiv, unde participanții au explorat universul olfactiv al casei printr-un joc relaxat și ludic.

Unul dintre cele mai căutate puncte a fost zona Kiehls, unde vizitatorii au beneficiat de sesiuni individuale de diagnosticare a pielii, realizate alături de un medic dermatolog. Analiza, făcută cu ajutorul unui dispozitiv dedicat, a oferit recomandări personalizate, adaptate nevoilor reale ale pielii, iar roata norocului a completat experiența cu premii instant.

Beauty of Joseon a adus spiritul festiv printr-un joc special de Crăciun, apreciat pentru atmosfera prietenoasă și momentele de bună dispoziție.

Zona de bar powered by Rabanne a devenit rapid un punct de întâlnire preferat, cu mocktailuri inspirate de parfumurile brand-ului. Play card-ul oferit la intrare a ghidat participanții prin activități, iar la final s-a transformat într-un voucher pentru un mocktail gratuit, un detaliu care a completat perfect vibe-ul de sărbătoare.

Pe parcursul weekendului, Notino a oferit și momente dedicate îngrijirii și inspirației. Make-up artista Malvina Isfan a susținut un masterclass interactiv de 45 de minute, unde participanții au învățat tehnici profesionale de machiaj, au lucrat cu șabloane de beauty și au primit recomandări personalizate de produse, într-un format accesibil și prietenos.

În plus, doi make-up artiști au fost disponibili pentru sesiuni rapide de refresh în care machiajul era reîmprospătat în doar 15 minute, un mic boost de încredere perfect înainte de fotografii sau continuarea explorării evenimentului.

Iar pentru cele care și-au dorit o pauză de respiro, Notino a oferit inclusiv sesiuni de manichiură de 30 de minute.

Apoi, experiența Notino a mers dincolo de activările clasice. Vizitatorii și-au putut crea propria listă de dorințe de Crăciun, trei participanți fiind aleși pentru a primi produsele preferate, în limita a 100 de euro. La Discovery Box Station, fiecare și-a construit propria selecție de produse, adaptată gusturilor personale, iar Gift Finder-ul a oferit inspirație practică pentru cadourile de sub brad.

Zona de fotografii, felicitările personalizate de Crăciun și testarea liberă a produselor au completat parcursul, transformând evenimentul într-o experiență relaxată și personală.

Unul dintre momentele cele mai așteptate ale weekendului a fost prezența lui Theo Rose, care a interacționat cu fanii săi într-un meet & greet cald și autentic. Artista a petrecut timp alături de participanți, a făcut fotografii și a schimbat câteva cuvinte cu fiecare, contribuind la atmosfera deschisă și apropiată care a definit întregul eveniment.

Astfel, Notino a reușit să creeze mai mult decât un eveniment de beauty, a conturat un spațiu în care bucuria de a fi împreună a dat tonul sezonului de sărbători.

