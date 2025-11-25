Transformă lumina în stil: HOYA Sensity Colours – lentilele ce îmbină stilul și funcționalitatea

Într-un univers dominat de lumini artificiale, reflexii puternice și contraste bruște între interior și exterior, HOYA aduce o inovație care combină inovația cu stilul

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Transformă lumina în stil: HOYA Sensity Colours – lentilele ce îmbină stilul și funcționalitatea

Culorile ne arată lumea. Într-un univers dominat de lumini artificiale, reflexii puternice și contraste bruște între interior și exterior, HOYA aduce o inovație care combină inovația cu stilul: Sensity Colours, lentilele fotocromice inteligente și elegante.

Nu mai trebuie să alegi între protecție și estetică. Cu Sensity Colours, obții ambele — și încă ceva în plus: libertatea de a-ți exprima personalitatea prin culoare.

De ce doar claritate, când poți exprima și atitudine?

Sensity Colours transformă experiența vizuală într-un gest elegant de autoexprimare. În doar câteva secunde, lentilele trec din transparente – ideale pentru interior – la o nuanță intensă, asemenea ochelarilor de soare, atunci când ieși în lumina puternică a soarelui.

Această tranziție nu este doar spectaculoasă, ci și inteligentă: lentilele blochează radiațiile UV, reduc reflexiile orbitoare și păstrează o claritate vizuală impecabilă în orice condiții de lumină. Totul, fără a sacrifica confortul sau fidelitatea culorilor.

Șase culori. O mie de nuanțe ale personalității.

Fiecare variantă Sensity Colours spune o poveste vizuală diferită, adaptată stării și ritmului tău:

  • Energizing Orange – pentru cei care privesc lumea cu energie și pasiune;
  • Aqua Blue – un simbol al prospețimii și echilibrului;
  • Lovely Pink – pentru rafinament și delicatețe;
  • Orange Splash – un statement de curaj și originalitate;
  • Dynamic Yellow – pentru mințile optimiste și spiritul sportiv;
  • Green Zen – pentru liniște, armonie și claritate.

Indiferent de culoare, lentilele oferă aceeași protecție premium împotriva radiațiilor UV și o experiență vizuală naturală, care se adaptează perfect la orice context – de la birou la relaxarea pe terasă, de la cafeneaua urbană la o plimbare în parc în soarele de weekend.

Tehnologie de precizie: știința din spatele unei alegeri cu stil

Sub aspectul estetic, lentilele Sensity Colours ascund o tehnologie complexă. HOYA folosește un proces unic de acoperire prin centrifugare microscopică, care asigură uniformitatea stratului fotocromic și o durabilitate excepțională.

Filtrul fotocromic gri din structura lentilei menține o redare neutră și realistă a culorilor, reducând reflexiile și oboseala oculară chiar și în condiții dificile de luminozitate.

Lentilele care te țin în mișcare

Sensity Colours sunt concepute pentru oameni activi, mereu între două planuri – interior și exterior. Pentru sportivi sau pentru cei pasionați de activități în aer liber, nuanțele Dynamic Yellow și Energizing Orange îmbunătățesc contrastul vizual și percepția detaliilor. Rezultatul? Reacții mai rapide, siguranță crescută și o vedere clară chiar și în condiții de lumină intensă.

Mai mult decât protecție – o stare de libertate

Cu HOYA Sensity Colours, nu alegi doar o pereche de ochelari. Alegi o experiență completă: vedere confortabilă, protecție constantă și libertatea de a fi tu, în orice moment al zilei.

Aceste lentile nu sunt doar un instrument optic, ci un accesoriu inteligent, creat pentru un public care cere totul de la viață – performanță, estetică și autenticitate.

Despre HOYA Vision Care

Cu o tradiție de peste 60 de ani în inovația optic-medicală, HOYA Vision Care este un nume de referință în tehnologia lentilelor de înaltă performanță. Prezentă de peste un deceniu pe piața din România, compania colaborează cu o rețea extinsă de parteneri opticieni, pentru a aduce cele mai moderne soluții de îngrijire a vederii mai aproape de fiecare pacient.

Redescoperă culoarea lumii prin ochii tăi

Culorile pot schimba starea, energia și încrederea. Cu Sensity Colours, HOYA transformă această idee într-o realitate vizuală. Fiecare nuanță devine o expresie a personalității tale – o invitație de a privi lumea cu mai multă claritate, protecție și stil.

Descoperă Sensity Colours și lasă lumina să te inspire.

Articol realizat cu sprijinul HOYA Lens România.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! Pinocchio - Ediția nr. 43 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! In cautarea lui Nemo - Ediția nr. 42 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! Cartea junglei 2 - Ediția nr. 41 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! Magie iepureasca - Ediția nr. 40 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
Zalando desemnează finaliștii pentru Visionary Award 2026: Institution, KYLE HO și Milk of Lime 
Advertorial
Zalando desemnează finaliștii pentru Visionary Award 2026: Institution, KYLE HO și Milk of Lime 
Ghidul de cadouri parfumate al lui Theo Rose
Advertorial
Ghidul de cadouri parfumate al lui Theo Rose
Christmas charms
Advertorial
Christmas charms
Pijamalele bebelușilor: confortul care înseamnă iubire
Advertorial
Pijamalele bebelușilor: confortul care înseamnă iubire
Efectele consumului excesiv de zahăr asupra ficatului
Advertorial
Efectele consumului excesiv de zahăr asupra ficatului
Cum pot business-urile să combine puterea marketingului direct cu vizibilitatea online
Advertorial
Cum pot business-urile să combine puterea marketingului direct cu vizibilitatea online
Libertatea
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor împreună. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu: „Idolul meu, Moni Bomboni”
Imagini rare cu Irina Columbeanu și Monica Gabor împreună. Fiica lui Irinel s-a întors în Malibu: „Idolul meu, Moni Bomboni”
Elena Cârstea a ajuns să cântărească 50 de kilograme. Ce dietă a urmat artista la 63 de ani
Elena Cârstea a ajuns să cântărească 50 de kilograme. Ce dietă a urmat artista la 63 de ani
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Cum a reușit Nicoleta Luciu să slăbească 14 kilograme: „Îmi doresc să mă mențin”. Decizia pe care a luat-o în privința meselor de sărbători
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Nepoata lui John F. Kennedy este bolnavă de cancer în fază terminală: „Nu m-am simțit rău”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Pacientul pleacă acasă mai repede și mai sănătos! Află despre ce e vorba
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep
Ioana Țiriac, fiica miliardarului Ion Țiriac, apariție răvășitoare. A impresionat-o chiar și pe Simona Halep
Surorile Kessler, artiste de renume, au murit prin sinucidere asistată! Este doliu în lumea muzicii
Surorile Kessler, artiste de renume, au murit prin sinucidere asistată! Este doliu în lumea muzicii
Andrei, soțul Ilonei Brezoianu, prima imagine cu fiul său. În ce ipostază copleșitoarea s-a lăsat pozat alături de micuț
Andrei, soțul Ilonei Brezoianu, prima imagine cu fiul său. În ce ipostază copleșitoarea s-a lăsat pozat alături de micuț
Cine este și cu ce se ocupă fiica medicului pneumolog Flavia Groșan. Are un nume surprinzător
Cine este și cu ce se ocupă fiica medicului pneumolog Flavia Groșan. Are un nume surprinzător
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Divorț și lasă-le pe stradă, unde le e locul” Fulgy și-a îndemnat tatăl să divorțeze. Ce a spus despre Viorica de la Clejani și despre sora lui, Margherita
„Divorț și lasă-le pe stradă, unde le e locul” Fulgy și-a îndemnat tatăl să divorțeze. Ce a spus despre Viorica de la Clejani și despre sora lui, Margherita
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
Diana Șoșoacă, moment șocant, viral la înmormântarea Flaviei Groșan. Incredibil cum s-a afișat europarlamentara la funeraliile doctoriței. Imaginile despre care vorbește toată lumea!
catine.ro
Vacanța de iarnă 2025-2026: Când începe și cât durează pentru elevii din România
Vacanța de iarnă 2025-2026: Când începe și cât durează pentru elevii din România
Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025. Gemenii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 noiembrie 2025. Gemenii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 24 noiembrie – 30 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 24 noiembrie – 30 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Parizer homemade. Rețetă de mezel preparat acasă, fără aditivi
Parizer homemade. Rețetă de mezel preparat acasă, fără aditivi
Mai multe din advertorial
Biz Sustainability Awards 2025 oferă recunoaștere pentru strategiile smart de sustenabilitate și leadership în CSR
Biz Sustainability Awards 2025 oferă recunoaștere pentru strategiile smart de sustenabilitate și leadership în CSR
Advertorial

+ Mai multe
„LACUL LEBEDELOR,” simbol al baletului romantic, pe 2 februarie 2026 la Sala Palatului cu Ukrainian Classical Ballet
„LACUL LEBEDELOR,” simbol al baletului romantic, pe 2 februarie 2026 la Sala Palatului cu Ukrainian Classical Ballet
Advertorial

+ Mai multe
Cum identifici un gel de unghii original de unul contrafăcut?
Cum identifici un gel de unghii original de unul contrafăcut?
Advertorial

Manichiura cu gel a devenit un adevărat simbol al eleganței și rafinamentului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC