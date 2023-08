Totul despre Zalando Visionary Award de la Copenhaga Fashion Week & câștigătoarea acestui sezon, Paolina Russo

Paolina Russo este câștigătoarea acestei ediții, iar ea împreună cu partenera ei, Lucille Guillmard, s-au concentrat în colecția cu care au aplicat la competiție pe sublinierea inovației în ceea ce privește fibrele de bumbac clasice și cele reciclate. Colecția, numită Monolithic, îmbină modernizarea meșteșugului cu reinventarea metodelor tradiționale, din asta rezultând produse vestimentare inovatoare și sustenabile. Astfel, brand-ul lor creează o strânsă legătură între moștenire, craftmanship și tehnologie.

Paolina Russo ne-a povestit despre istoria brand-ului ei, dar și despre metodele prin care realizează piesele sustenabile, de unde se inspiră și cum ajunge să își finalizeze colecțiile.

ELLE: Povestește-ne despre brand – cum v-ați cunoscut și care a fost evoluția voastră până în prezent?

Paolina Russo: Amândouă am studiat la Central Saint Martins (Londra, Anglia) – Lucille s-a specializat în îmbrăcăminte de damă, iar eu în tricotaje – unde am învățat cât de importantă este comunitatea în procesul de creație și unde am făcut cunoștință cu majoritatea colaboratorilor cu care continuăm să lucrăm și în prezent.

Nu ne-am intersectat în timpul studiilor, dar după aceea am împărțit o garsonieră în Londra (unde chiria are prețuri ridicate!). Printr-o dublă revelație, am realizat că a conduce un brand nu se pretează drept muncă individuală și am decis să ne unim forțele. Acest lucru ne-a condus la fondarea brand-ului în anul 2021, etosul fiind un o combinație idilică între educația mea suburbană din Canada și referințele tradiționale franțuzești ale lui Lucille. Faptul că ne-am cunoscut și am format un duo a fost primul pas în munca noastră de echipă!

Ultimii ani au fost o încununare a muncii asidue pe care am depus-o și au culminat cu anunțarea noastră drept câștigătoare ale premiului Zalando Visionary. În plus, am fost selectate drept finaliste ale ediției 2023 a premiului LVMH (Louis Vuitton Möet Hennessy).

ELLE: Aveți deci origini destul de diferite, tu provenind dintr-o suburbie din Canada, iar Lucille din Franța – cum v-au influențat originile acestea estetica colectivă?

P.R.: Eu am crescut în suburbii, iar Lucile a crescut în mediul rural, unde singurele lucruri cu care puteai să îți ocupi timpul au fost sportul și lucrul manual.

Amândouă am resimțit comuniunea și apartenența prin creație, așa am realizat că meșteșugul există grație comunităților care îl practică și se transmite din generație în generație. Ambele mele bunici lucrau în fabrici de confecții, croind și croșetând, atunci când au emigrat în Canada. Nu vorbeau deloc limba engleză, dar au reușit să comunice prin lucru manual și au transmis mai departe această practică. Acest sentiment de apartenență și acest schimb de cunoștințe au avut un mare impact asupra muncii noastre.

Lucille și-a petrecut adolescența frecventând târguri artizanale cu specific medieval și eu m-am alăturat breslei locale de meșteșugari, unde femeile din oraș se reuneau pentru a face cuverturi și pulovere, unde se întreceau pentru panglici și plăcinte. În tinerețe am fost pasionată de sporturi competitive, ba chiar am obținut centura neagră la Taekwondo. Modul în care am fost crescute ne-a insuflat nostalgia adolescentină, precum și referințele folclorice și sportive care ne definesc acum brand-ul.

ELLE: Faci referire la modernizarea meșteșugului tradițional prin intermediul proceselor tehnologice – poți să ne dai mai multe detalii referitoare la această abordare?

P.R.: Fiind un brand axat pe tricotaje, dar și fascinat de meșteșuguri tradiționale, experimentăm constant diferite metode de tricotare. Scopul nostru este să creăm un cadru modern pentru meșteșuguri prin dezvoltarea unor metode care să permită tehnologiei să utilizeze lucrul tradițional (sau invers). Astfel putem să lansăm produse care îmbină tehnicile artizanale cu producția industrială și să forțăm limitele design-urilor noastre.

Produse precum binecunoscutele noastre tricotaje cu iluzii optice sunt un foarte bun exemplu. Materialul produce un efect optic prin care modelul se mișcă odată cu purtătorul, este echivalentul efectului lenticular. Totul a început cu o tehnică manuală pe care am reușit să o automatizăm. Pentru colecția de toamnă-iarnă 23 aceste articole au fost produse în totalitate în Marea Britanie: de la obținerea ghemurilor de lână, la toarcerea și tricotarea acestora, la vopsirea manuală a pieselor vestimentare cu pigmenți naturali proveniți din roci, condimente și flori, toate din Marea Britanie. Aceste articole vestimentare sunt în totalitate biodegradabile și sunt un rezultat al colaborării dintre artizani și tehnologie.

De asemenea, mai forțăm meșteșugul și prin utilizarea calităților ascunse ale materialelor tradiționale. Suntem inspirate de materiale care au un patrimoniu bogat, precum lâna și bumbacul. Ambele sunt folosite de mii de ani și au calitatea de a nu se demoda, iar în același timp au și un infinit potențial de inovație. De exemplu, în cazul arhicunoscutelor noastre tricotaje războinice, realizăm un contrast între ochiurile tradiționale, croșetate cu fir întors, și croiurile care aduc a armură futuristă pentru a crea veșminte care să schimbe percepția lumii asupra tricotajelor tradiționale.

ELLE: Ai fondat ceea ce numești o 'rețea de producție colaborativă' și îți tratezi producătorii mai degrabă ca pe niște parteneri la procesul de creație – cum funcționează mai exact acest lucru, în practică?

P.R.: Promovăm inovația prin modul în care abordăm producția, deoarece credem că schimbarea fundamentală va porni din fabrică. Prin dezvoltarea unei rețele de producție colaborativă, ne raportăm la lanțul de producție ca la un partener în procesul de creație și încurajăm schimbul de cunoștințe. Pe cât posibil, lucrăm față în față și local cu lanțul de producție, în încercarea de a veni în întâmpinarea progresului și de a experimenta în cadrul centrelor producătorilor noștri. Experimentând, cercetând, făcând schimb de cunoștințe, adresând întrebări și incluzând pe toată lumea în procesul creativ, putem găsi metode inovatoare și originale de a realiza piese vestimentare care nu se demodează, care pot fi funcționale, durabile și responsabile cu mediul.

ELLE: Cum v-ați decis să candidați la premiul Zalando Visionary și cum vă simțiți acum, că ați câștigat?

P.R.: Am decis să candidăm la premiul Zalando Visionary deoarece suntem de părere că viziunea noastră se aliniază și susține valorile pe care acest premiu le reprezintă. Abordarea noastră în modă se află în strânsă legătură cu sustenabilitatea, creativitatea, inovația și impactul la nivel social.

Suntem cu adevărat încântate să primim premiul Zalando Visionary. Faptul că am atins standardele înalte ale unui astfel de premiu ne aduce mai aproape de obiectivul nostru: modernizarea meșteșugului și reinventarea metodelor tradiționale prin intermediul unor produse vestimentare inovatoare și sustenabile. Reușita ne încurajează să construim în continuare un brand ecologic și care celebrează un mod alternativ de lucru.

ELLE: De unde ți-a venit inspirația pentru ultima colecție lansată? Ai utilizat materiale noi sau procedee inovatoare în realizarea acesteia?

P.R.: Ca întotdeauna, colecțiile noastre împletesc fanteziile adolescentine și eliberatoare cu nostalgia locurilor de baștină (suburbii și mediul rural).

Sezonul acesta îmbinăm look-ul sportiv specific Paolina Russo cu fanteziile folclorice ale cercurilor de piatră. Nuanțele din colecție sunt asemănătoare desenelor cu cretă de pe trotuar și sculpturilor antice din piatră, rezultând o paletă de culori care contrastează tonurile pământii cu vibrantele culori ale cutiilor de creioane. Prin explorarea revoluționară a tricotului, imprimeurilor, jerseului și denimului, evidențiem temele misticismului și futurismului.

Ne concentrăm pe sublinierea inovației în ceea ce privește fibrele de bumbac clasice și cele reciclate. Astfel reiterăm angajamentul brand-ului față de o producție responsabilă, luând în considerare viitorul post-consum al pieselor vestimentare. Printr-o colaborare cu producătorii axați pe alternative textile de la Pizarro (Portugalia), testăm variante sustenabile ale jerseului și denimului. Prin intermediul tehnologiei laser creăm perechi de blugi și tricouri complexe din punct de vedere al imprimeurilor și culorilor, iar în același timp eliminăm procesele dăunătoare pentru muncitori și reducem impactul negativ asupra mediului înconjurător.

ELLE: Ce înseamnă pentru tine să fii o revoluționară în industria modei?

P.R.: Cred că este un indice și o validare că sunt pe drumul cel bun. Inovația și noutatea nu pot exista fără a te opune curentului.

ELLE: Care sunt vizionarii din modă care te-au inspirat de-a lungul anilor?

P.R.: Rei Kawakubo și Miuccia Prada. Rei – datorită viziunii ei unice și numeroșilor designeri pe care i-a lansat de-a lungul carierei, precum și datorită impactului pe care l-a avut asupra designului și culturii. Și Miuccia – datorită forței ei incredibile, inteligenței și creativității pe care le transmite prin orice ce face.

ELLE: Ce urmează pentru Paolina Russo?

P.R.: Să fim capabile să ne punem amprenta asupra a cât mai multor persoane. Vrem să inspirăm lumea. Vrem să inspirăm lumea să facă și să se simtă competenți prin ceea ce fac, dar și să îi încurajăm să se exprime.

Traducere interviu : Maria Gazibar

