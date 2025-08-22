TOP 5 idei de accesorii vintage în vogă care îți vor completa ținutele retro

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
TOP 5 idei de accesorii vintage în vogă care îți vor completa ținutele retro

Întoarcerea la stilul retro nu este doar un trend trecător, ci o călătorie nostalgică prin deceniile pline de eleganță și caracter. Un look retro autentic reușește să surprindă esența trecutului prin piese vestimentare și accesorii bine alese. În acest articol, vei descoperi idei de accesorii vintage care îți pot transforma ținuta într-o adevărată declarație de stil. De la bijuterii care încă poartă farmecul anilor ’60, până la eșarfe colorate și ochelari de soare iconici, aici vei găsi inspirația necesară pentru a-ți completa outfitul la următoarea petrecere tematică. 

Cuprins:

  1. Mix & Match: cum să combini accesoriile vintage fără a da greș?
  2. Ochelari de soare iconici pentru un look retro
  3. Curele și broșe retro: accentuează-ți talia cu stil
  4. Cum să asortezi eșarfele vintage cu ținutele tale?
  5. Cum să alegi pantofii vintage potriviți?

1. Mix & Match: cum să combini accesoriile vintage fără a da greș? 

Combinarea accesoriilor vintage poate părea o provocare, dar cu puțină inspirație și orientare spre detalii, poți obține un look coerent și stilat. 

Începe prin alegerea unei palete de culori dominante care să armonizeze întreaga ținută. Asociază tonurile accesoriilor cu nuanțele hainelor tale, dar nu ezita să adaugi un strop de contrast pentru dinamism. Încearcă să nu încarci lookul cu prea multe elemente mari și strălucitoare, ci optează pentru un echilibru între accesorii statement și piese subtile. De exemplu, dacă porți o broșă elaborată și o eșarfă colorată, păstrează restul accesoriilor mai simple. 

În același timp, ține cont de epocile și stilurile pe care le integrezi, deoarece unele decade se completează perfect, în timp ce altele pot intra în conflict. În plus, poți să alegi de pe Altex.ro modelul preferat de Polaroid camera care să ofere o notă și mai retro ținutei tale. În cele din urmă, ai încredere în gusturile tale și lasă-ți personalitatea să strălucească prin alegerile făcute.

2. Ochelari de soare iconici pentru un look retro 

Ochelarii de soare sunt mai mult decât un simplu accesoriu funcțional; aceștia pot deveni o piesă de rezistență a ținutei tale retro. 

Modelele iconice, precum cat eye, aviator sau wayfarer, au traversat deceniile și continuă să fie alegeri populare pentru cei care doresc să adauge un strop de stil vintage în aspectul lor cotidian. Atunci când alegi ochelari de soare retro, acordă atenție formei feței tale. De exemplu, ochelarii cat eye sunt ideali pentru fețele rotunde, adăugând un unghi distinctiv, în timp ce ochelarii aviator pot completa perfect o față pătrată prin liniile lor curbate. Investește în cadre de calitate și lentile care asigură protecție UV corespunzătoare. 

Culoarea și textura ramelor pot adăuga un element suplimentar de autenticitate, astfel încât nu te sfii să explorezi opțiuni în nuanțe de tortoise, negru lucios sau metalic.

3. Curele și broșe retro: accentuează-ți talia cu stil 

Accentuarea taliei este un truc de stil care a rămas constant în tendințe, iar curelele și broșele retro sunt elemente esențiale pentru a obține acest efect cu rafinament. 

Alege curele vintage din piele autentică sau materiale textile cu imprimeuri distinctive, cum ar fi bulinele sau dungile, pentru a adăuga un punct focal ținutei tale. Curelele late sunt perfecte pentru rochii vaporoase sau fuste în cloș, în timp ce cele subțiri pot complementa bluzele sau cămășile introduse în pantaloni cu talie înaltă. Broșele, pe de altă parte, sunt accesorii versatile ce pot transforma instantaneu orice outfit. 

Poți prinde o broșă retro de o eșarfă, la gulerul unei bluze sau chiar pe un sacou, adăugând astfel o notă personalizată și unică. 

4. Cum să asortezi eșarfele vintage cu ținutele tale? 

Eșarfele vintage sunt accesorii versatile care pot adăuga un plus de eleganță și culoare oricărei ținute. 

Atunci când le integrezi în outfiturile tale, ia în considerare materialul și imprimeul pentru a crea armonie vizuală. Eșarfele din mătase, de exemplu, sunt perfecte pentru a fi purtate la gât sau legate de toarta unei genți, aducând o notă sofisticată. Cele din bumbac sau in sunt mai casual și pot fi purtate pe cap sau înnădite în jurul taliei. Dacă ținuta ta este simplă, un imprimeu vibrant sau un model floral poate deveni elementul central al stilului tău, în timp ce pentru o ținută deja colorată, optează pentru nuanțe neutre sau modele discrete. 

Nu uita de importanța culorilor complementare – o eșarfă bine aleasă ar trebui să completeze paleta ținutei tale fără a o copleși. 

5. Cum să alegi pantofii vintage potriviți? 

Alegerea pantofilor vintage potriviți aduce un plus de autenticitate ținutelor tale și îți permite să explorezi stiluri din diverse decade. 

În primul rând, identifică epoca care te inspiră cel mai mult, fie că este vorba de eleganța anilor ’20 cu pantofi tip Mary Jane sau de vibrațiile disco din anii ’70 cu platforme îndrăznețe. Este esențial să verificați calitatea materialului, cum ar fi pielea sau pielea întoarsă, pentru a te asigura că pantofii sunt nu doar frumoși, ci și durabili. Asigură-te că mărimea este corespunzătoare, deoarece măsurătorile pot varia de-a lungul anilor. Încearcă-i înainte de achiziție dacă ai posibilitatea, pentru a verifica confortul, mai ales dacă intenționezi să-i porți pentru perioade lungi. 

De asemenea, acordă atenție detaliilor precum cataramele, baretele și ornamentațiile, care pot transforma un simplu pantof în elementul central al ținutei tale. 

Încheind călătoria prin lumea accesoriilor vintage, se evidențiază puterea lor de a transforma complet o ținută, aducând stil și originalitate. Pornind de la broșe elegante care îți subliniază talia, la ochelari de soare ce evocă perioade pline de personalitate, fiecare detaliu contribuie la definirea unui look retro autentic. Alegerea corectă a pantofilor vintage și asortarea ingenioasă a eșarfelor pot marca diferența dintre o apariție bună și una memorabilă. Fie că îți dorești să surprinzi eleganța anilor trecuți sau să te joci cu texturile și culorile, accesoriile vintage îți oferă posibilitatea să exprimi nu doar stil, ci și o parte a personalității tale.

Sursa foto: pexels.com

Cele mai vândute colecții!
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) Sticluta de aur - Ediția nr.1 (Descoperă Mineralele Pământului) 4.99 RON Cumpără acum
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Top funcționalități care fac diferența la cărucioarele pentru copii
Advertorial
Top funcționalități care fac diferența la cărucioarele pentru copii
TOP 6 ritualuri zilnice care îți pot ridica nivelul de energie
Advertorial
TOP 6 ritualuri zilnice care îți pot ridica nivelul de energie
5 beneficii esențiale ale probioticelor pentru o digestie sănătoasă
Advertorial
5 beneficii esențiale ale probioticelor pentru o digestie sănătoasă
Produse Forever – Frumusețe, Echilibru și Sănătate din Aloe Vera
Advertorial
Produse Forever – Frumusețe, Echilibru și Sănătate din Aloe Vera
De ce verighetele Comfort Fit sunt noul standard al eleganței contemporane?
Advertorial
De ce verighetele Comfort Fit sunt noul standard al eleganței contemporane?
Cum să-ți transformi baia cu cabine de duș ieftine, fără investiții mari
Advertorial
Cum să-ți transformi baia cu cabine de duș ieftine, fără investiții mari
Libertatea
Șiroaie de lacrimi la Insula Iubirii 2025. Bianca Dan e ofticată după ce a văzut imaginile cu Marian Grozavu: „Este naiv! Îl fac astea cum vor ele”
Șiroaie de lacrimi la Insula Iubirii 2025. Bianca Dan e ofticată după ce a văzut imaginile cu Marian Grozavu: „Este naiv! Îl fac astea cum vor ele”
Cum a apărut Oana Monea la plajă în Barcelona. Ispita de la „Insula Iubirii” a făcut furori într-un costum de baie din două piese
Cum a apărut Oana Monea la plajă în Barcelona. Ispita de la „Insula Iubirii” a făcut furori într-un costum de baie din două piese
Confruntare între Oana Monea și Maria Avram la Insula Iubirii 2025. Ispita s-a sărutat cu soțul concurentei: „Am căzut în ispită, se pare”
Confruntare între Oana Monea și Maria Avram la Insula Iubirii 2025. Ispita s-a sărutat cu soțul concurentei: „Am căzut în ispită, se pare”
Tily Niculae a divorțat de Dragoș Popescu după 15 ani de căsnicie. Mesajul actriței: „Privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate”
Tily Niculae a divorțat de Dragoș Popescu după 15 ani de căsnicie. Mesajul actriței: „Privesc înapoi cu recunoștință, dar și cu luciditate”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Publicitate
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Infecțiile urinare - cum le tratăm
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află care este cel mai precis test de sarcină. A fost ales produsul anului
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Unica.ro
Tunsoarea pe care o vor toate femeile în această perioadă! Întinerește vizibil orice chip, indiferent de vârstă, și e super ușor de întreținut. Nebunia a pornit de pe TikTok! FOTO
Tunsoarea pe care o vor toate femeile în această perioadă! Întinerește vizibil orice chip, indiferent de vârstă, și e super ușor de întreținut. Nebunia a pornit de pe TikTok! FOTO
Tragedie într-o familie celebră din România! Și-a luat viața în cimitir! I-a spus soției că vrea să-și pună capăt zilelor, iar Poliția l-a găsit prea târziu! Drama care zguduie întreaga țară
Tragedie într-o familie celebră din România! Și-a luat viața în cimitir! I-a spus soției că vrea să-și pună capăt zilelor, iar Poliția l-a găsit prea târziu! Drama care zguduie întreaga țară
Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui. „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”
Smiley, despre vestea cumplită primită de la mama lui. „Am început să plâng, dar nu mă mai puteam opri”
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii a surprins pe toată lumea!
Răzbunarea lui Andrei. Când s-au difuzat imaginile la TV, cu iubita lui și ispita Teo, tânărul spunea că nu e deloc supărat, ba chiar e bucuros că a aflat adevărul despre femeia de lângă el, înainte de nuntă. A stat, s-a gândit, iar ce a făcut înainte de finalul emisiunii a surprins pe toată lumea!
catine.ro
Stomatologii nu ar face niciodată asta dinților lor. Care sunt lucrurile pe care le evită
Stomatologii nu ar face niciodată asta dinților lor. Care sunt lucrurile pe care le evită
Horoscopul zilei de 23 august 2025. Leii încep un proiect nou. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 august 2025. Leii încep un proiect nou. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Numărul angelic care te poate ghida prin sezonul Fecioarei, conform astrologilor
Numărul angelic care te poate ghida prin sezonul Fecioarei, conform astrologilor
A pierdut tot, iar acum trăiește pe străzi. Cine e actrița celebră care e mai mereu fotografiată în timp ce caută prin tomberoane
A pierdut tot, iar acum trăiește pe străzi. Cine e actrița celebră care e mai mereu fotografiată în timp ce caută prin tomberoane
Mai multe din advertorial
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Advertorial

Seria de interviuri Madrí Excepcional x ELLE continuă cu o invitată specială – actriță, cântăreață, gazda unui nou podcast despre care ne povestește cu mult entuziasm, dar și tânără antreprenoare – Sore.

+ Mai multe
Ce rochie să porți la o nuntă ca să întorci toate privirile
Ce rochie să porți la o nuntă ca să întorci toate privirile
Advertorial

Fiecare invitație la o nuntă vine cu o provocare: alegerea rochiei perfecte.

+ Mai multe
Modele de căni personalizate pentru momente speciale. Ai soluții pe Laremagift.ro
Modele de căni personalizate pentru momente speciale. Ai soluții pe Laremagift.ro
Advertorial

Viața este presărată cu momente care merită sărbătorite – aniversări, reușite profesionale, începuturi noi sau pur și simplu momente de recunoștință.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC