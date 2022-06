Ținute de vară accesorizate cu noul Huawei WATCH GT 3 Pro

Cu un design rafinat și caracteristici tehnice inovatoare, noul smartwatch Huawei Watch GT 3 PRO este un accesoriu elegant și practic, care se va potrivi atât ținutelor tale, cât și stilului tău de viață, mai ales dacă trăiești în ritm alert.

fotografii: Christian Tudose

realizator: Maurice Munteanu

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition are un design cu adevărat elegant, simplitatea ceramicii oferind un farmec unic. Capodopera lui Botticelli, Nașterea lui Venus, a fost inspirația pentru designul ramei aurii și argintii cu model de scoică și al celor 24 de onduleuri rafinate, care ridică ceasul la rangul unei opere de artă. Ceramica este un material dur, iar procesul de șlefuire nu este niciodată ușor. Fiecare ceas HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition a trecut prin 13 procese de șlefuire și lustruire cu abrazivi diamantați timp de 10 zile, iar datorită măiestriei de ultimă generație, fiecare dispozitiv uimește prin albul natural strălucitor, rafinat, ca al unei adevărate piese de artă. La fel ca la varianta din titan, există și un buton EKG și o coroană rotativă 3D, perfect adaptate stilului feminin și elegant al acestei variante din ceramică. De asemenea, și acest ceas vine cu un ecran color AMOLED de 1,32 inch cu rezoluție HD 466*466, oferind o calitate impecabilă a imaginii.

Modele: Andreea/ Mandarina Models & Iannis Apostol / Attitude Models.

Machiaj: Tania Cozma.

Asistent styling: Moriii.

HUAWEI WATCH GT 3 PRO: cel mai elegant smartwatch din 2022

Roxana Voloșeniuc a testat ultimul smartwatch lansat în această vară de Huawei și îl consideră a fi cel mai elegant, dar și cel mai performant ceas inteligent pe care l-a purtat până acum. Și, pentru că a trecut cu brio bariera testului, îl poartă și în prezent.

Am devenit regina smartwatch-urilor pentru prietenii mei. Astfel că toți mă sună de fiecare dată când au o nelămurire în privința vreunei funcții sau vor o recomandare clară pentru a cumpăra un smartwatch. Cine ar fi crezut, acum câțiva ani?

Am primit noul HUAWEI WATCH GT 3 Pro cu două zile înainte de a pleca într-o scurtă vacanță în Grecia împreună cu familia. A fost cumva dragoste la prima vedere. Mi-a plăcut foarte mult cum arată, adică l-am simțit că face parte fix din estetica garderobei mele din ultima vreme, sau cel puțin din ce urmează să port în această vară. Astfel că m-a scutit să iau cu mine un alt ceas sau chiar alte accesorii. Pentru că nu aveam nevoie. Este elegant, stylish, are o strălucire de care te îndrăgostești pe loc și îl poți integra în orice ținută sport sau elegantă. Carcasa și cureaua din ceramică au o strălucire atât de specială încât abia atunci când îl porți la mână înțelegi ce ai citit în mapa de presă înainte să-l vezi (și care atunci te-a făcut să ridici o sprânceană): „ceasul a fost supus unei temperaturi extrem de ridicate, de 1.500°C, și este finisat prin lustruire cu pulbere de diamant pentru o textură albă perfectă, confortabilă, cu permeabilitate ridicată.

Este, într-adevăr, ceva foarte special cu această nano-ceramică albă strălucitoare și cu cadranul din sticlă cu cristal de safir.

Dar, revenind la vacanța mea din Grecia, nu doar aspectul ceasului m-a încântat, cât și faptul că nu am mai luat nici un încărcător cu mine (are o autonomie mult mai mare, eu am stat șapte zile plecată și m-am întors acasă cu 15% baterie). Asta în condițiile în care l-am testat mult subacvatic, pentru că știam de noile opțiuni introduse de Huawei în acest nou model de ceas și am vrut să le testez. Nu știu dacă știți, dar eu am o pasiune pentru scufundări și le practic de fiecare dată când pot – și dețin un certificat internațional PADI care îmi permite să mă scufund pâna la 40 de metri (doar că la 40 de metri e deja întuneric, nimeni nu se scufundă așa mult, mai ales că trebuie să faci și multă decompresie; HUAWEI WATCH GT 3 Pro te monitorizează până la 30 metri).

Ceasul îți afișează datele de scufundări în timp real, incluzând viteza, adâncimea și durata scufundării. Există și modul de antrenament pentru apnee, care îți înregistrează frecvența cardiacă, ora de începere a contracției diafragmei, pentru a crește durata de ținere a respirației. Sigur, asta pentru scufundătorii care vor să se perfecționeze și eventual să se scufunde fără butelie de oxigen.

O altă noutate cu care vine noul smartwatch Huawei este opțiunea pentru golf! Așadar, ceasul înregistrează date profesionale cum ar fi viteza de swing, tempo-ul, timpul de

backswing și downswing, iar modul Driving range urmărește swing-ul până la ultimul detaliu, cu demonstrații și sfaturi utile.

Și pentru că, dacă ești sportiv sau ai trecut de o vârstă, pur și simplu ești dornic să-ți monitorizezi îndeaproape sănătatea, iată că HUAWEI WATCH GT 3 Pro vine cu o noutate extrem de importantă: îți face EKG și o monitorizare inteligentă a ritmului cardiac, cu alerte în timp real!

Pentru iubitorii de poze, pentru cei care își fac jurnale de vacanță pe social media există o veste fantastică: nu trebuie să vă mai deranjați partenerii cu veșnica întrebare: „îmi faci și mie o poză?, pentru că noul tău smartwatch îți poate activa singur camera de pe telefon prin funcția de declanșare de la distanță!

Pentru mine, o altă funcție fantastică a acestui smart- watch este faptul că pot să răspund sau să resping apeluri prin Bluetooth direct de pe ceas (cine mă cunoaște știe că niciodată nu-mi găsesc telefonul în geantă, în mașină, pe birou…). Totodată, poți să asculți muzică, ceasul poate sincroniza playlist-urile din telefon și poate reda singur melodiile tale preferate în timpul antrenamentelor sau atunci când ieși cu câinii la plimbare, ca în cazul meu. Îți pui o pereche de căști Bluetooth și nu mai ai grija telefonului.

Știu deja întrebarea care se află pe buzele multora, așa că vă dau și vestea bună (încă una!): ceasul se asociază perfect cu dispozitive inteligente, dispozitive Huawei sau telefoane cu sisteme de operare iOS și Android.

Un HUAWEI WATCH GT 3 Pro te ajută să strălucești, să fii modern & stylish, să faci sport, să îți îngrijești sănătatea, să-ți faci poze singur, să dormi bine, îți spune care sunt zilele în care ovulezi… ce altceva ți-ai mai putea dori de la un device?

