TIC TAC® lansează TIC TAC® TWO: dublu gust, dublă senzație într-un drajeu fără zahăr

Cu un concept inovator, Tic Tac® Two aduce o experiență complet nouă consumatorilor: două straturi de gust diferite într-un singur drajeu, într-un format fără zahăr.

Noul Tic Tac® Two este creat pentru momentele în care ai nevoie de un refresh rapid și plin de energie. Fiecare drajeu este de două ori mai mare decât un Tic Tac® clasic și combină două senzații răcoritoare într-un singur produs, oferind un contrast de gusturi care se completează perfect.

Tic Tac® Two este disponibil în două variante:

Varianta cu gust dulce și de mentă , care oferă un echilibru perfect între prospețimea revigorantă a mentei și o notă mai blândă, pentru o senzație răcoritoare de durată;

, care oferă un echilibru perfect între prospețimea revigorantă a mentei și o notă mai blândă, pentru o senzație răcoritoare de durată; Pentru cei care preferă aromele fructate, există varianta cu gust de zmeură și lămâie, un mix vibrant, care îmbină dulceața gustului de zmeură cu prospețimea acidulată a lămâii, pentru o explozie de senzații.

Fiecare drajeu Tic Tac® TWO este de 2 ori mai mare decât un drajeu Tic Tac® obișnuit și are un design distinct, cu două straturi vizibile, care reflectă perfect promisiunea produsului: două gusturi și două senzații diferite într-un singur drajeu.

„Tic Tac® Two marchează un nou capitol în evoluția brandului Tic Tac®. Este un produs care îmbină familiarul gust Tic Tac® cu inovația: două straturi, două gusturi diferite și o experiență dublă de prospețime, într-un format fără zahăr. Este creat pentru cei care caută senzații noi și momente de refresh pline de energie', spun reprezentanții Ferrero.

Produsul se adresează adulților și tinerilor adulți care caută varietate în gusturi, combinații jucăușe și senzații fresh potrivite pentru ritmul lor dinamic de zi cu zi — o nevoie pe care noul Tic Tac® Two o întruchipează perfect.

Lansarea Tic Tac® Two este susținută de o campanie 360, care include comunicare TV, digital, social media și acțiuni de degustare în magazine. Campania îmbină energia specifică brandului cu tonul jucăuș al noii game, amplificând promisiunea „Dublu gust, dublă senzație; fără zahăr' în toate punctele de contact cu consumatorii.

Tic Tac® Two este disponibil în România începând cu ianuarie 2026, în canalele de retail modern și tradițional, în ambalaj de 38,5 g.

Despre Tic Tac®

Tic Tac® a fost lansat în 1969, același an în care omul a ajuns pe Lună. După ce s-a bucurat de un succes instant, Tic Tac® și-a construit, de-a lungul timpului, o moștenire solidă, devenind unul dintre cele mai importante branduri de drajeuri la nivel global. Astăzi, Tic Tac® este recunoscut pentru gama sa variată de arome mentolate sau fructate.

Procesul de fabricare a drajeurilor Tic Tac® are la bază o tehnologie unică ce presupune înglobarea unui miez de mentă într-un înveliș format din sute de straturi fine de vanilie, ceea ce face din fiecare Tic Tac® un produs cu adevărat rafinat. Această tehnologie asigură că fiecare drajeu are o calitate înaltă și de durată, oferind astfel senzația extraordinară a gustului cu care Tic Tac® este asociată.

Secretul prospețimii Tic Tac® constă în uleiul esențial de mentă, atent selecționat din Pancalieri, regiunea Piemont, Italia. Această mentă unică crește la poalele munților, acolo unde condițiile de climă și sol permit cultivarea plantei de mentă de înaltă calitate.

Despre Ferrero

Ferrero și-a început călătoria în micul oraș Alba din Piemont, Italia, în anul 1946. Astăzi, este unul dintre cei mai mari producători de dulciuri ambalate din lume, cu peste 35 de branduri emblematice vândute în peste 170 de țări. Grupul Ferrero aduce bucurie oamenilor din întreaga lume cu dulciuri și gustări foarte îndrăgite, inclusiv Nutella®, Kinder®, Tic Tac® și Ferrero Rocher®. Peste 47.000 de angajați sunt dedicați să ajute oamenii să sărbătorească momentele speciale ale vieții. Cultura de familie a Grupului Ferrero, aflat acum la a treia generație, se bazează pe dedicarea față de calitate și excelență, moștenire și angajamentul față de planetă și de comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro