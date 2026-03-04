TIC TAC® lansează TIC TAC® TWO: dublu gust, dublă senzație într-un drajeu fără zahăr

Tic Tac®, brandul iconic de drajeuri recunoscut pentru prospețimea sa inconfundabilă, lansează Tic Tac® Two: două arome intense într-un singur drajeu, fără zahăr.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
TIC TAC® lansează TIC TAC® TWO: dublu gust, dublă senzație într-un drajeu fără zahăr

Cu un concept inovator, Tic Tac® Two aduce o experiență complet nouă consumatorilor: două straturi de gust diferite într-un singur drajeu, într-un format fără zahăr.

Noul Tic Tac® Two este creat pentru momentele în care ai nevoie de un refresh rapid și plin de energie. Fiecare drajeu este de două ori mai mare decât un Tic Tac® clasic și combină două senzații răcoritoare într-un singur produs, oferind un contrast de gusturi care se completează perfect.

Tic Tac® Two este disponibil în două variante: 

  • Varianta cu gust dulce și de mentă, care oferă un echilibru perfect între prospețimea revigorantă a mentei și o notă mai blândă, pentru o senzație răcoritoare de durată; 
  • Pentru cei care preferă aromele fructate, există varianta cu gust de zmeură și lămâie, un mix vibrant, care îmbină dulceața gustului de zmeură cu prospețimea acidulată a lămâii, pentru o explozie de senzații.

Fiecare drajeu Tic Tac® TWO este de 2 ori mai mare decât un drajeu Tic Tac® obișnuit și are un design distinct, cu două straturi vizibile, care reflectă perfect promisiunea produsului: două gusturi și două senzații diferite într-un singur drajeu.

„Tic Tac® Two marchează un nou capitol în evoluția brandului Tic Tac®. Este un produs care îmbină familiarul gust Tic Tac® cu inovația: două straturi, două gusturi diferite și o experiență dublă de prospețime, într-un format fără zahăr. Este creat pentru cei care caută senzații noi și momente de refresh pline de energie', spun reprezentanții Ferrero. 

Produsul se adresează adulților și tinerilor adulți care caută varietate în gusturi, combinații jucăușe și senzații fresh potrivite pentru ritmul lor dinamic de zi cu zi — o nevoie pe care noul Tic Tac® Two o întruchipează perfect.

Lansarea Tic Tac® Two este susținută de o campanie 360, care include comunicare TV, digital, social media și acțiuni de degustare în magazine. Campania îmbină energia specifică brandului cu tonul jucăuș al noii game, amplificând promisiunea „Dublu gust, dublă senzație; fără zahăr' în toate punctele de contact cu consumatorii.

Tic Tac® Two este disponibil în România începând cu ianuarie 2026, în canalele de retail modern și tradițional, în ambalaj de 38,5 g.

Despre Tic Tac®

Tic Tac® a fost lansat în 1969, același an în care omul a ajuns pe Lună. După ce s-a bucurat de un succes instant, Tic Tac® și-a construit, de-a lungul timpului, o moștenire solidă, devenind unul dintre cele mai importante branduri de drajeuri la nivel global. Astăzi, Tic Tac® este recunoscut pentru gama sa variată de arome mentolate sau fructate.

Procesul de fabricare a drajeurilor Tic Tac® are la bază o tehnologie unică ce presupune înglobarea unui miez de mentă într-un înveliș format din sute de straturi fine de vanilie, ceea ce face din fiecare Tic Tac® un produs cu adevărat rafinat. Această tehnologie asigură că fiecare drajeu are o calitate înaltă și de durată, oferind astfel senzația extraordinară a gustului cu care Tic Tac® este asociată.

Secretul prospețimii Tic Tac® constă în uleiul esențial de mentă, atent selecționat din Pancalieri, regiunea Piemont, Italia. Această mentă unică crește la poalele munților, acolo unde condițiile de climă și sol permit cultivarea plantei de mentă de înaltă calitate.

Despre Ferrero

Ferrero și-a început călătoria în micul oraș Alba din Piemont, Italia, în anul 1946. Astăzi, este unul dintre cei mai mari producători de dulciuri ambalate din lume, cu peste 35 de branduri emblematice vândute în peste 170 de țări. Grupul Ferrero aduce bucurie oamenilor din întreaga lume cu dulciuri și gustări foarte îndrăgite, inclusiv Nutella®, Kinder®, Tic Tac® și Ferrero Rocher®. Peste 47.000 de angajați sunt dedicați să ajute oamenii să sărbătorească momentele speciale ale vieții. Cultura de familie a Grupului Ferrero, aflat acum la a treia generație, se bazează pe dedicarea față de calitate și excelență, moștenire și angajamentul față de planetă și de comunitățile în care ne desfășurăm activitatea.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Recomandari
Scalp gras, lungimi uscate? Elseve Hyaluron Pure de la L'Oréal Paris îți oferă soluția
Advertorial
Scalp gras, lungimi uscate? Elseve Hyaluron Pure de la L'Oréal Paris îți oferă soluția
Curățenie smart acasă: Dreame R20 detectează murdăria, iar modelul Z30 Ultra aspiră suprafețe de până la 235mp
Advertorial
Curățenie smart acasă: Dreame R20 detectează murdăria, iar modelul Z30 Ultra aspiră suprafețe de până la 235mp
Cât cântărește un rezultat?
Advertorial
Cât cântărește un rezultat?
Buchete de frezii cu „La mulți ani": eleganță și parfum în fiecare aranjament
Advertorial
Buchete de frezii cu „La mulți ani": eleganță și parfum în fiecare aranjament
Rămâneți confortabil și activ cu cei mai buni pantaloni de trening pentru bărbați
Advertorial
Rămâneți confortabil și activ cu cei mai buni pantaloni de trening pentru bărbați
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în Top 3 televiziuni din România
Advertorial
Kanal D împlinește 19 ani și își consolidează poziția în Top 3 televiziuni din România
Libertatea
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
De ce a refuzat Deea Maxer să vorbească despre divorțul de fostul soț, Dinu Maxer, în ultimii trei ani. „Cred că s-a simțit”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Horia Brenciu, nevoit să se întoarcă din Kuala Lampur fără familia lui. De ce nu au putut călători spre Singapore. „Ne-am luat destinul în propriile mâini”
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Ce se întâmplă cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița: donatorii au o lună să ceară banii înapoi
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Primele imagini de la „Insula Iubirii” 2026. Radu Vâlcan a ajuns în Thailanda pentru filmările sezonului 10. „Am primit multe mesaje”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ziua sunt la muncă, iar noaptea urcă pe scenă! Cine sunt solistele de muzică populară care merg zilnic la serviciu. Ce meserii au
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Ce materii studiază Irina Columbeanu la Facultatea de Medicină. Termină programul la 1 dimineața
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Așa arată acum, dar nu o să îți vină să crezi cât de frumoasă era în tinerețe! Înnebunea bărbații, însă operațiile au mutilat-o
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow, la 51 de ani! Acum a spus care e, de fapt, secretul noii sale siluete
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
După 13 ani de relație, și-au spus adio în cel mai mare secret! Divorțul e iminent! Mulți spun că dependența lui de alcool ar fi de vină
catine.ro
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Sean Diddy Combs va fi eliberat anticipat din închisoare. Artistul a fost condamnat inițial la patru ani
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Artista care și-a pierdut tatăl și a slăbit dramatic. Vedeta, declarație emoționantă despre cea mai grea perioadă din viața sa
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Ciorbă de linte roșie de post. Rețeta simplă pentru Postul Paștelui 2026
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 2 martie – 8 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Mai multe din advertorial
Crocs Crocband Gum Clog aduce un nou vibe retro în garderoba de zi cu zi
Crocs Crocband Gum Clog aduce un nou vibe retro în garderoba de zi cu zi
Advertorial

+ Mai multe
Traser Gold: ce alegi pentru purtare zilnică vs. ocazii speciale
Traser Gold: ce alegi pentru purtare zilnică vs. ocazii speciale
Advertorial

+ Mai multe
Gama completă pentru nevoi diferite – de la confort absolut la soluții utilitare | Auto Schunn
Gama completă pentru nevoi diferite – de la confort absolut la soluții utilitare | Auto Schunn
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC