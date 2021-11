Therme București a lansat astăzi Relaxing Friday, weekendul cu cele mai mari reduceri din an

Therme București lansează cele mai mari reduceri din an de Relaxing Friday. Reducerile de până la 30% vizează biletele de acces achiziționate ONLINE în perioada 12-14 noiembrie.

Campania de Relaxing Friday, disponibilă în perioada 12 -14 noiembrie, se adresează tuturor vizitatorilor Therme care sunt gata să experimenteze o nouă călătorie senzorială cu peste 40 de terapii de wellness în fiecare zi, în cadrul a trei oferte avantajoase:

30% reducere la toate biletele de acces din perioada 15 noiembrie -15 decembrie 2021, achiziționate ONLINE în perioada 12-14 noiembrie; 20% reducere la toate biletele de acces în perioada 16 decembrie – 28 februarie 2022, achiziționate ONLINE în perioada 12-14 noiembrie. În plus, cei ce vizitează centrul de wellness în perioada 12-14 noiembrie, pot achiziționa vouchere cadou One Day Holiday cu 25% reducere, valabile în perioada 15 noiembrie 2021 – 28 februarie 2022, direct de la casele de acces.

Conform studiilor din ultimii ani, nivelurile de stres și de anxietate la nivel global au atins praguri alarmante. Therme București, cel mai mare centru de relaxare și wellness la nivel european, își propune astfel să vină în întâmpinarea clienților săi cu o serie de oferte avantajoase, facilitând accesul la o sesiune unică de relaxare, cu efecte imediate, în cea mai exotică destinație din România. Peste 40 de activități și terapii de wellness, zilnic, incluse în tariful de acces

Campania Relaxing Friday este mai mult decât o ofertă avantajoasă financiar. Este o oportunitate unică de a descoperi și a experimenta, alături de cei dragi, o nouă colecție de activități si terapii pentru simțuri, care promite să îi poarte pe vizitatorii Therme prin cele mai îndepărtate ținuturi și cele mai exotice destinații. Fiecare saună spune o poveste, iar fiecare ritual este o călătorie senzorială cu beneficii pentru starea de bine.

Din 1 noiembrie 2021, Therme a lansat și noul program de activități și terapii, incluse în tariful de acces, cu peste 40 de terapii de wellness și activități zilnice. Cele mai cunoscute sunt ritualurile Aufguss din saune, care le oferă participanților numeroase beneficii pentru minte și trup, precum regăsirea echilibrului, reducerea nivelului de stres, detensionare musculară și relaxare. La acestea se adaugă activitățile din piscinele cu minerale, Aqua Gym în piscina principală, sesiunile de peeling și scrub din saunele umede, etc. Toate terapiile de wellness și activitățile de recreere se regăsesc pe therme.ro. Cel mai mare ecosistem de sănătate și wellbeing din Europa

La Therme, cel mai avansat tehnologic centru de wellness din Europa, spațiul interior este ventilat și purificat prin centrale de ventilare ultraperformante cu volume mari și filtre HEPA (similare cu cele folosite în zonele medicale). Pentru aportul de aer proaspăt interior, Therme folosește sisteme de ventilare naturală (cum este acoperișul mobil), dar și centralele de mare capacitate care asigură un aport de aer de 4 de ori volum/spațiu pe oră, înscriindu-se în ceea ce ASHRAE (standardul internațional al The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) numește – un spațiu puternic ventilat.

Palmierii și vegetația naturală asigură oxigenarea suplimentară – asemeni unui spațiu exterior – astfel încât, toți vizitatorii să se bucure în perfectă siguranță de beneficiile celui mai mare ecosistem de sănătate și wellbeing din Europa.

