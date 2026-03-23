Tenorul ŞTEFAN von KORCH şi soprana ELINA VELICA evocă miracolul  Învierii cu „ARMONII SACRE” pe 1 aprilie la Sala Dalles

Pe 1 aprilie tenorul Ştefan von Korch, gazda stagiunii Musical Extravaganza vă invită la tradiţionalul Pelerinaj Muzical Pascal, în care i se alătură soprana Elina Velica şi pianistul Alexandru Mihai Burcă. „Armonii Sacre,' din mise şi oratorii celebre, ca „Ave Maria' şi „Panis Angelicus,'dar şi cântări religioase ca „Iubite-voi Doamne' sau „Pre tine te lăudăm,'   vor aduce lumină, speranță și serenitate în suflete, reflectând muzical semnificația profundă a Paștelui.

Tenorul Ştefan von Korch detaliază: Veţi asculta secvenţe din lucrări de o bogaţie spirituală şi muzicală extraordinară – „Ave Maria,' „Panis Angelicus,' piese de muzică cultă specifice care îndeamnă la contemplare şi smerenie. Spectacolul va fi o călătorie spirituală şi muzicală către esenţa sărbătorii Pascale, întregită de caldele acorduri de pian ale maestrului Alexandru Burcă.' 

Concertul va avea loc la Sala Dalles, pe 1 aprilie de la ora 19.00 şi va fi o călătorie emoţionantă pentru minte şi suflet, prin capodoperele muzicii clasice dedicate de-a lungul veacurilor celei mai însemnate sărbători a creştinătăţii – Învierea Domnului. Fie că sunteți un cunoscător al repertoriului sau un explorator ce doreşte şi îi descopere frumusețea, acest concert vă va oferi o experiență profundă.  

Despre protagonişti:

Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă  

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a performat în 2025 în  America Centrală, în concertele  de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' a debutat la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a interpretat partitura sa semnătură din Carmina Burana la Filarmonicile din Cluj-Napoca, Arad şi Târgu-Mureş şi a fost aplaudat la Opera Naţională din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban.

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o usurinţă debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariţie aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină. 

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Auditoriumul din Zaragoza, Palatul Steri din Palermo, Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava. 

Despre Elina Velica – soprană

Cu o voce cristalină, un timbru de catifea şi o prezenţă plină de graţie şi eleganţă, soprana Elina Velica este apreciată şi cunoscută pentru rolurile din operele clasice precum şi pentru activitatea culturală şi muzicală diversă. Reprezintă un simbol al excelenței artistice românești purtată și dincolo de hotare, combinând cu succes vocația muzicală și angajamentul spiritual față de marile personalități istorice ale României.

Este solistă a Orchestrei Reprezentative a Ministerului Apărării Naționale, dirijate de colonel Aurel Gheorghiță dar şi ambasador în educaţie şi transformare în cadrul proiectului ,,Transform Nation', în cadrul căruia a  susținut recitaluri atât pe scena Ateneului Român din București, cât și pe scena Palatului Republicii din Chișinău.

Anul trecut a făcut parte din prestigiosul proiect ,,ArmonieRomene–ReginaMaria–Reginadituttiiromeni',desfășurat la Palatul Kursaal, din SanMarino.

A susţinut recitaluri la Paris, la  Livorno, la Palatul Schonbrunn din Viena, precum şi la Castelul Reginei Maria, de pe țărmul mării Negre din Balcic, în Bulgaria, în producția ,,Mozart și Salieri', dirijată de Iurie Florea. A debutat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti cu rolul Fiordiligi din premiera operei „Cosìfantutte' de Mozart, coproducţie cu Opera din Garsington Marea Britanie şi a fost o încântătoare Pamina în „Flautul fermecat' de Mozart pe scena Operei Comice pentru Copii. 

A colaborat cu orchestrele și filarmonicile importante din România – București, Botoșani, Arad, TârguMureș, Sibiu, Brăila, Râmnicu Vâlcea, iar repertoriul său vocal simfonic include, printre altele „Carmina Burana' de Carl Orff, „Johannes Passion' şi „Matthaus Passion' de Bach, „Oratoriul de Crăciun' de Camille Saint-Saens; „Requiem'-ul de W.A.Mozart; „Simfonia a IX-a' de Beethoven şi „Requiem'-ul de G.Verdi.

Alexandru Burcă (Pianist) 

Alexandru Burcă dă strălucire partiturilor de pian din numeroase spectacole ale Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian din Bucureşti, este partenerul de scenă al actriţei Oana Pellea în spectacolul Callas,' prezentat pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, a încântat publicul cu atingeri magice ale clapelor pianului în musicalul Mamma Mia, ce s-a bucurat de succes naţional şi a semnat muzica pentru producţia Ileana cea vitează.'

A susținut concerte și recitaluri la Ateneul Român, Festivalul Internațional ‘George Enescu, Televiziunea Română, Societatea Română de Radiodifuziune,  Muzeul Municipiului București – Palatul Șuțu, Filarmonica ‘George Cavadia, Filarmonica din Bacău, Muzeului Național de Artă , Kazakstan, Rusia, Moldova, Franța, Germania, Portugalia, Norvegia, Italia, Canada.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele. Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Prima stagiune Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 10 concerte de succes, în care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan, tenorul Alin Stoica,  baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon.

Stagiunea Musical Extravaganza continuă apoi cu:

„Armonii sacre' – 1 aprilie Sala Dalles

„Olé, Torero!' – 20 aprilie – Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian'

„Punem Petale Înapoi Florilor– Gala Kinetobebe' – 22 aprilie – Sala Dalles

„Dunărea Albastră' – 15 mai – Teatrul de Revistă Constantin Tănase

„Arrivereci, Roma!' – 3 iunie – Sala Dalles

„Carmina Burana' –  *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău

„Duelul Tenorilor' – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău

„Nessun Dorma' – 14 septembrie – Teatrul Naţional – Sala Studio

„Christmas Extravaganza' – 16 decembrie – Sala Dalles

„Elixirul Dragostei' – 21 februarie 2027 – Sala Palatului

Recomandari
Plănuiești să-ți împrospătezi casa? Găsește idei și produse de decor ce-ți vor personaliza și înfrumuseța locuința
Advertorial
Plănuiești să-ți împrospătezi casa? Găsește idei și produse de decor ce-ți vor personaliza și înfrumuseța locuința
Cum alegi spațiul potrivit pentru un eveniment reușit în capitală
Advertorial
Cum alegi spațiul potrivit pentru un eveniment reușit în capitală
Teatrul Dramaturgilor Români prezintă „MATCA,” cu Ofelia Popii şi Claudiu Bleonţ, la Sala Luceafărul pe 25 Martie
Advertorial
Teatrul Dramaturgilor Români prezintă „MATCA,” cu Ofelia Popii şi Claudiu Bleonţ, la Sala Luceafărul pe 25 Martie
Începe Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week FW26/27 – cinci zile dedicate modei, noii generații de designeri și dialogului creativ internațional, completate de un moment multisenzorial dedicat incluziunii persoanelor cu deficiențe de vedere
Advertorial
Începe Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week FW26/27 – cinci zile dedicate modei, noii generații de designeri și dialogului creativ internațional, completate de un moment multisenzorial dedicat incluziunii persoanelor cu deficiențe de vedere
Fațete dentare în Cluj: cum influențează zâmbetul felul în care te percepi?
Advertorial
Fațete dentare în Cluj: cum influențează zâmbetul felul în care te percepi?
Precizie și performanță: cum alegi echipamente CNC de top
Advertorial
Precizie și performanță: cum alegi echipamente CNC de top
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Semnele cancerului de colon și prostată
Semnele cancerului de colon și prostată
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
Cât costă pantofii preferați ai Prințesei de Wales. Kate Middleton îi poartă la cele mai importante ocazii
Cât costă pantofii preferați ai Prințesei de Wales. Kate Middleton îi poartă la cele mai importante ocazii
Cât costă kilogramul de roșii oltenești la piață. Prețurile i-au lăsat pe români fără cuvinte
Cât costă kilogramul de roșii oltenești la piață. Prețurile i-au lăsat pe români fără cuvinte
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Prinși sărutându-se, ziua în amiaza mare!! Vedeta și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr ca ea, iar acum avem dovada! „E îndrăgostită!” / FOTO
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
Au pus accentul pe discreție, dar soacra Andreei Popescu nu s-a putut abține! Ce mesaj a publicat doamna Mihaela, după ce dansatoarea a anunțat divorțul de fiul ei, Rareș Cojoc
catine.ro
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Imagini din momentul arestării lui Justin Timberlake. Artistul a încercat să împiedice difuzarea acestora, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Membrii Familiei Regale Britanice care au renunțat la titlurile lor. Cine a ales să trăiască departe de Casa Regală
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Chuck Norris a murit. Actorul s-a stins din viață la 86 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Imagini emoționante cu Bruce Willis în rolul de bunic. Actorul, care suferă de demență frontotemporală, a împlinit 71 de ani
Mai multe din advertorial
Tommy Hilfiger și Cadillac Formulă 1® Team lansează o colecție pentru fani într-o nouă era a îmbracamintei sportive americane
Tommy Hilfiger și Cadillac Formulă 1® Team lansează o colecție pentru fani într-o nouă era a îmbracamintei sportive americane
Advertorial

+ Mai multe
Reebok lansează produse versatile pentru noul sezon
Reebok lansează produse versatile pentru noul sezon
Advertorial

+ Mai multe
Edward Maya – HYPERBOREA la Sala Palatului, București pe 18 Noiembrie 2026
Edward Maya – HYPERBOREA la Sala Palatului, București pe 18 Noiembrie 2026
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

