Tendințe în comerțul cu haine engros: ce produse aduc profit toamna aceasta

Schimbarea sezonului aduce cu sine și schimbarea garderobei, iar magazinele trebuie să fie pregătite cu stocuri noi de haine en gros. Clienții caută produse confortabile, versatile și în trend, iar pentru magazinele de fashion, buticuri sau magazine mixte, perioada reprezintă o oportunitate excelentă de creștere a vânzărilor. Achiziția de haine engros devine astfel esențială pentru a răspunde cererii și pentru a asigura o marjă de profit consistentă.

Potrivit statisticilor europene, comerțul cu îmbrăcăminte a înregistrat în 2024 o creștere de peste 8% față de anul precedent, iar segmentul de haine engros continuă să fie motorul principal al acestui avans, deoarece retailerii au nevoie constantă de stocuri diversificate și actualizate.

Haine engros pentru toamnă – produse esențiale pentru rafturile magazinului

În sezonul de toamnă, consumatorii sunt interesați de articole care îmbină confortul cu stilul. Iată câteva dintre categoriile cele mai căutate:

Blugi engros – Rămân un bestseller indiferent de sezon. Versatili, practici și ușor de asortat, blugii sunt indispensabili pentru orice magazin de fashion.

– Rămân un bestseller indiferent de sezon. Versatili, practici și ușor de asortat, blugii sunt indispensabili pentru orice magazin de fashion. Bluze engros – Modele basic sau cu imprimeuri, ideale pentru sezonul de toamnă. Clienții le cumpără atât pentru ținute casual, cât și pentru ținute office.

– Modele basic sau cu imprimeuri, ideale pentru sezonul de toamnă. Clienții le cumpără atât pentru ținute casual, cât și pentru ținute office. Veste engros – O piesă în plină ascensiune, preferată mai ales în lunile cu temperaturi variabile.

– O piesă în plină ascensiune, preferată mai ales în lunile cu temperaturi variabile. Geci engros – Cu siguranță, unul dintre cele mai căutate produse toamna. Fie că vorbim de geci subțiri sau geci groase de toamnă, acestea nu pot lipsi din stoc.

– Cu siguranță, unul dintre cele mai căutate produse toamna. Fie că vorbim de geci subțiri sau geci groase de toamnă, acestea nu pot lipsi din stoc. Hanorace engros și pantaloni sport engros – Segmentul de stil sport-casual este în plină expansiune. Tot mai mulți clienți preferă hainele confortabile pentru activitățile zilnice.

– Segmentul de stil sport-casual este în plină expansiune. Tot mai mulți clienți preferă hainele confortabile pentru activitățile zilnice. Colanți engros – Practici, comozi și extrem de căutați atât de femei, cât și de adolescente.

– Practici, comozi și extrem de căutați atât de femei, cât și de adolescente. Șosete engros – Un detaliu aparent mic, dar extrem de profitabil pentru comercianți, fiind produse cu rulaj rapid.

– Un detaliu aparent mic, dar extrem de profitabil pentru comercianți, fiind produse cu rulaj rapid. Pijamale engros – Articole indispensabile în sezonul rece, pijamalele sunt foarte căutate pentru confortul de acasă și se vând excelent în această perioadă.

De ce să alegi marketplace-ul angro Supreva?

Pe o piață competitivă, alegerea unor furnizori de haine engros de încredere poate face diferența între succes și stagnare. Marketplace-ul Supreva s-a impus ca partener strategic pentru mii de comercianți, oferind o serie de avantaje:

Gamă variată de produse în trend – De la blugi și geci, până la hanorace, colanți, pijamale sau șosete engros, toate articolele sunt actualizate constant în funcție de cerințele pieței.

– De la blugi și geci, până la hanorace, colanți, pijamale sau șosete engros, toate articolele sunt actualizate constant în funcție de cerințele pieței. Prețuri mici și competitive – Achiziția en gross îți permite să beneficiezi de tarife avantajoase, pentru a obține un profit mai mare la vânzare.

– Achiziția en gross îți permite să beneficiezi de tarife avantajoase, pentru a obține un profit mai mare la vânzare. Transport gratuit și livrare rapidă – Supreva asigură condiții logistice optime, astfel încât stocurile tale să fie mereu complete.

– Supreva asigură condiții logistice optime, astfel încât stocurile tale să fie mereu complete. Platformă ușor de utilizat – Poți compara rapid oferte de la mai mulți furnizori și alege soluția cea mai bună pentru magazinul tău.

– Poți compara rapid oferte de la mai mulți furnizori și alege soluția cea mai bună pentru magazinul tău. Furnizori de încredere – Doar parteneri verificați, ceea ce garantează calitate și livrare conformă.

– Doar parteneri verificați, ceea ce garantează calitate și livrare conformă. Prezență internațională – Supreva vinde în România, Bulgaria, Polonia și Ungaria, ceea ce dovedește stabilitatea și extinderea platformei pe piețe diverse.

Haine angro – cheia succesului pentru magazinele de fashion

Într-o perioadă în care clienții sunt tot mai atenți la preț și calitate, magazinele care se aprovizionează dintr-un magazin en gros precum Supreva reușesc să își mențină competitivitatea. Fie că deții un butic de modă, un magazin online sau un magazin mixt, achiziția de haine angro este cea mai bună strategie pentru a-ți asigura profitul.

Comercianți preferă să colaboreze cu marketplace-uri de tip en gross, pentru că acestea le oferă acces la o diversitate mare de produse, la prețuri mai bune decât în cazul negocierilor individuale.

Dacă vrei ca magazinul tău să fie pregătit pentru sezonul de toamnă, alege Supreva ca partener de încredere în achiziția de haine engros. Astfel, vei beneficia de produse moderne, prețuri competitive și suport rapid, pentru ca business-ul tău să rămână mereu în topul preferințelor clienților.

